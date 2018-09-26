EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, Фоторепортаж
  1890  6
Все про:Минобороны (5361) учения (1871) Десантно-штурмовые войска (22)

 "Козацька Воля - 2018": десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности. ФОТОрепортаж

В рамках стратегических командно-штабных учений с органами военного управления и практическими действиями войск "Козацька Воля - 2018", подразделения одной из десантно-штурмовых бригад десантно-штурмовых войск отработали учебно-боевые задачи в горной местности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ход проведения практических действий подразделений украинского десанта лично контролировали руководитель стратегических командно-штабных учений "Козацька Воля - 2018" - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко и командующий десантно-штурмовых войск генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 01

"Под прикрытием ударных вертолетов Ми-24, среди сложной местности Карпатских гор на нескольких вертолетах десантно-штурмовые отряды высадились посадочным способом (по штурмовому и с помощью специального оборудования). После этого штурмовые отряды вышли к указанному району, взяв под контроль главенствующие высоты и рубежи. Впоследствии, для усиления десанта подошла бронегруппы с артиллерией", - сказано в собщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы готовы уничтожать десант еще на стадии погрузки", - артиллеристы ВСУ провели учения по отражении атаки с моря. ВИДЕО

Отмечается, что такие учебно-боевые задачи проходили одновременно в нескольких районах Западной Украины, причем одновременно. Свое мастерство, слаженность и умение действовать на незнакомой местности продемонстрировали не только десантники, но и подразделения армейской авиации Сухопутных войск.

Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 02

"Десантно-штурмовые войска всегда находятся в полной боевой готовности и готовы выполнять задачи в любое время и на любой местности", - отметил Забродский.

Также он сообщил, что четкие и слаженные действия десантно-штурмовых подразделений и армейской авиации, показали хорошую работу и высокие результаты.

Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 03

Отметим, что учения "Козацька Воля - 2018" продолжаются. Практические действия по десантированию и выполнению других учебно-боевых задач будут проходить в эти дни во многих регионах Украины.

Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 04
Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 05
Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 06
Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 07
Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 08
Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 09
Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 10
Козацька Воля - 2018: десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности 11
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3088123
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ждем разрыва пуканов Мадярского МИДа...и личный припадок у Сярвы...или Курвы))))
 показать весь комментарий
 
 
а кто-то тут ниже на говно исходил что это бизнесы отжимают
 показать весь комментарий
 
 
Ага, у кендюха, який своєю рекламою задовбав. "Все буде Буковель". Не можу зрозуміти, воно, що збирається по всій Україні гори насипати, чи ліси рубити? "Козацька Воля - 2018": десантники відпрацювали навчально-бойові завдання в гірській місцевості - Цензор.НЕТ 8368
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно було відразу і Будапешт брати.Щоб вдруге не повертатись...
 показать весь комментарий
 
 
пацаны ,там клещей дохера,проверяйте тело,туда бы вообще один бат 80ки с адн на пост основе расквартировать куда нибуть в Мукачево например
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбщество"Козацька Воля - 2018": десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх