 "Козацька Воля - 2018": десантники отработали учебно-боевые задачи в горной местности. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ход проведения практических действий подразделений украинского десанта лично контролировали руководитель стратегических командно-штабных учений "Козацька Воля - 2018" - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко и командующий десантно-штурмовых войск генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Под прикрытием ударных вертолетов Ми-24, среди сложной местности Карпатских гор на нескольких вертолетах десантно-штурмовые отряды высадились посадочным способом (по штурмовому и с помощью специального оборудования). После этого штурмовые отряды вышли к указанному району, взяв под контроль главенствующие высоты и рубежи. Впоследствии, для усиления десанта подошла бронегруппы с артиллерией", - сказано в собщении.

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Отмечается, что такие учебно-боевые задачи проходили одновременно в нескольких районах Западной Украины, причем одновременно. Свое мастерство, слаженность и умение действовать на незнакомой местности продемонстрировали не только десантники, но и подразделения армейской авиации Сухопутных войск.

"Десантно-штурмовые войска всегда находятся в полной боевой готовности и готовы выполнять задачи в любое время и на любой местности", - отметил Забродский.

Также он сообщил, что четкие и слаженные действия десантно-штурмовых подразделений и армейской авиации, показали хорошую работу и высокие результаты.

Отметим, что учения "Козацька Воля - 2018" продолжаются. Практические действия по десантированию и выполнению других учебно-боевых задач будут проходить в эти дни во многих регионах Украины.

















Фото: пресс-служба Минобороны