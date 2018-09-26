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 Волкер вручил Порошенко подписанную Декларацию политики США по Крыму: Соединенные Штаты никогда не признают незаконную российскую оккупацию полуострова. ФОТО

Во время участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со Специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, во время которой Спецпредставитель вручил символическую печатную копию декларации Государственного секретаря США Майка Помпео от 25 июля 2018 года, в которой четко и недвусмысленно зафиксирована позиция Соединенных Штатов Америки относительно непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма.

"В этой декларации Государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма", - сказал Курт Волкер и торжественно вручил копию декларации Президенту Украины Петру Порошенко в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, где в эти дни проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

При этом Курт Волкер добавил, что эта декларация по духу и букве похожа на декларацию, принятую в 1940 году и.о. Государственного секретаря США Самнером Веллесом о непризнании Соединенными Штатами советской оккупации балтийских стран.

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Президент Украины поблагодарил Курта Волкера за такой символический шаг, и за четкую и последовательную политику США в отношении непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма.

Как отметил экс-заместитель посла США в Украине Джордж Кент, документ символизирует признание американской стороной, что "Крым - это Украина", пишет Укринформ.

Волкер вручил Порошенко подписанную Декларацию политики США по Крыму: Соединенные Штаты никогда не признают незаконную российскую оккупацию полуострова 01
Волкер вручил Порошенко подписанную Декларацию политики США по Крыму: Соединенные Штаты никогда не признают незаконную российскую оккупацию полуострова 02

Источник: https://censor.net.ua/p3088106
 
 
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жаль, что её можно будет повесить только в кабинете, рядом с будапештским меморандумом.
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дивно а наш барига туди досі пропускає руду для титана і світло дає
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВолкер вручил Порошенко подписанную Декларацию политики США по Крыму: Соединенные Штаты никогда не признают незаконную российскую оккупацию полуострова. ФОТО
 
 
 
 
 
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