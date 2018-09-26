 Волкер вручил Порошенко подписанную Декларацию политики США по Крыму: Соединенные Штаты никогда не признают незаконную российскую оккупацию полуострова. ФОТО

"В этой декларации Государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма", - сказал Курт Волкер и торжественно вручил копию декларации Президенту Украины Петру Порошенко в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, где в эти дни проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

При этом Курт Волкер добавил, что эта декларация по духу и букве похожа на декларацию, принятую в 1940 году и.о. Государственного секретаря США Самнером Веллесом о непризнании Соединенными Штатами советской оккупации балтийских стран.

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Президент Украины поблагодарил Курта Волкера за такой символический шаг, и за четкую и последовательную политику США в отношении непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма.

Как отметил экс-заместитель посла США в Украине Джордж Кент, документ символизирует признание американской стороной, что "Крым - это Украина", пишет Укринформ.



