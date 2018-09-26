EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  270  13
Материалы по теме:
Все про:Ватикан (100) Климкин (1833) автокефалия (130)

 Святой Престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви, - секретарь Ватикана по межгосударственным отношениям Галлахер. ФОТО

25 сентября 2018 в рамках 73-й сессии ГА ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Святого Престола Полом Ричардом Галлахером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Состоялся обмен мнениями относительно процесса предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Святой Престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви.

Украинской стороной отмечено, что Томос, как первый шаг к новой церкви, станет актом глубокой исторической справедливости и предвестником мира, единства и гармонии, укрепления конституционного принципа свободы вероисповедания и защиты прав и свобод украинского народа. Этот процесс уже начался и возвращение к "status quo" невозможно.

Поддержка Святого Престола и четкая позиция относительно предоставления Томосу является важным шагом для усиления межрелигиозного диалога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Категоричные, нетолерантные высказывания, которые выглядят попыткой искусственного разжигания конфликта, - Минкульт о требовании УПЦ МП выслать из Киева экзархов Констатнитнополя

Святой Престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви, - секретарь Ватикана по межгосударственным отношениям Галлахер 01

.Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 25 сентября Священный Синод Украинской православной церкви во вторник потребовал от экзархов Константинопольского патриарха Варфоломея покинуть Киев.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

В ответ на это 14 сентября Синод РПЦ прекратил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/p3088076
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После автокефалии останется только еще церковный календарь привести в соответствии с астрономией и будем праздновать Рождество 25го все вместе, и православные и греко-католики.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Но почему Климкин? Это же карикатура на посредника между Богом и Украиной. Неужели не могли отыскать что-нибудь поприличнее?
 показать весь комментарий
 
Тому що міністр закордонних справ України. Що Вам не подобається?
 показать весь комментарий
 
Для начала нудно хотя бы в Бога верить прежде чем сунуть свой нос в столь деликатную и чувствительную сферу
 показать весь комментарий
 
а твой уйло верующий? по всему миру горе от него!
хорошо видно0 как он придерживается заповеди-не убий!
 показать весь комментарий
 
 
Путин верующий. У него любимый ребе Берл Лазар. Путин же еврей.
 показать весь комментарий
 
Так кто же приличный на такое пойдет? Во всей Украине не отыскали.
 показать весь комментарий
 
Це Ви про що?
Вам не подобається, що католики, як християни, підтримують створення Української помісної православної церкви?
Чи може Вам не до вподоби саме створення Української помісної православної церкви незалежної від Москви?
Я, наприклад, хрещиний греко-католик і я тільки радий за моїх православних братів.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/presdoma
 показать весь комментарий
 
Сидят еврей и греко-католик и рассказывают друг другу как они друг друга уважают Нам то что до них
 показать весь комментарий
 
А що Ви маєте до євреїв та католиків? Христос, може Ви не знали, був єврей.
А взагалі то я б Вам радив змінити нік.
 показать весь комментарий
 
Ватикан одумався і дав задній хід, а ще зовсім недавно (31 травня 2018 року) на зустрічі у Ватикані з митрополитом валоколамським Ілларіоном Папа Римський Франциск заявляв, що він выступає за "сохранение единства Русской православной церкви". Цікаво, що папа заспіває, коли частина українських греко-католиків та вирішить приєднались до Української Помісної Церкви?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСвятой Престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви, - секретарь Ватикана по межгосударственным отношениям Галлахер. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх