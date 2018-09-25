 Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части.

Петр Порошенко и Курт Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействия на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве.

Курт Волкер также проинформировал Президента Украины об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности введение в список санкций еще 12-ти российских компаний".