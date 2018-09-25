 Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части.
Петр Порошенко и Курт Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.
Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействия на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве.
Курт Волкер также проинформировал Президента Украины об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности введение в список санкций еще 12-ти российских компаний".
педре дал добро
В Израиле пересмотрят договоренности о моратории на поставки боевых ударных дронов в Украину и в Грузию, в связи с изменившейся обстановкой, это не направлено против третьих стран, сообщили в ЦАХАЛ
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/688/860.html
Ох и заправили @уйлу.
https://observer.net.ua/ukraine/41887/
А глядя на морду пэти на фотке, то Курт его отчитывает просто😀
Коштує пів мільйона, а найсучасніше в ньому виглядає приціл часів Сталіна
Основні деталі: Металева труба, кілька деталей, які не мають іржавіти, але іржавіють, і приціл минулого століття
заведение под вывеской "Промысловая артель химических продуктов
"Реванш", Артель располагала двумя комнатами. В первой висел
портрет основоположника социализма - Фридриха Энгельса, под
которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском
костюме, продернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые
ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были
хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там
стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами,
одна - на полу, другая - на антресолях. Бочки были соединены
тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала
жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в
нижний, в производственное помещение являлся мальчик в
валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром
жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоли и вливал в
верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс,
мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова
неслось всхлипыванье: жидкость совершала свой обычный путь -
из верхнего резервуара в нижний.
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода
химикалии вырабатывает артель "Реванш". Ему было не до
химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он
переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения
производства. В трестах он заключал договоры на поставку
химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже
получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного
сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество
энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника
героям Плевны.
По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать,
насколько благотворно отразилась на развитии промартели
"Реванш" оказанная ей финансовая и сырьевая помощь и не
нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии.
Комиссия, увешанная учеными бородами, прибыла в артель "Реванш"
на трех пролеточках. В пустой конторе председатель комиссии
долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и стучал - палкой
по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели.
Наконец, дверь производственного помещения растворилась, и
перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в
руке.
Из разговора с юным представителем "Реванша" выяснилось,
что производство находится на полном ходу и что хозяин уже
неделю не приходит. В производственном помещении комиссия
пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной
кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала
обыкновенную воду, каковой в действительности и являлась.
Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал
"гм" и посмотрел на членов, которые тоже сказали "гм". Потом
председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил:
- А кой тебе годик?
- Двенадцатый миновал, - ответил - мальчик. И залился
такими рыданиями, что члены комиссии, толкаясь, выбежали на
улицу и, разместившись на пролеточках, уехали в полном
смущении.
получает
а сколько наших ребят за это погибнут
власть не волнует
зачем на меня подписываться
если я с вами а одном поле
как говорится
что чем то вас обнадежил
это когда ты пишешь то подписчику
твои коменты показывает
на свй ник нажимаешь
там высвечивает
профиль
подписчики настройки
лента активности
выбираешь
в ленти можно прочитать
что пишут другие
особенно кто тебе нравится
"Петя никто. Волкер никто. Вова не разрешит!!!"
Вы б хоть не палились так явно.
открытия очередного
магазина рошен
🤑
М120-15 «Молот» - міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11.
Коштує пів мільйона, а найсучасніше в ньому виглядає приціл часів Сталіна
Основні деталі: Металева труба, кілька деталей, які не мають іржавіти, але іржавіють, і приціл минулого століття
Казалось бы положительная новость: США и Украина в лице К. Волкера и П. Порошенко координируют действия в противостоянии с расссией! Но почитаешь комменты, "мама дарагая"!
Коштує пів мільйона, а найсучасніше в ньому виглядає приціл часів Сталіна
Основні деталі: Металева труба, кілька деталей, які не мають іржавіти, але іржавіють, і приціл минулого століття