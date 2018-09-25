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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (748) Порошенко (15460) Донбасс (17020) Волкер Курт (301)

 Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером. ФОТО

Во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со Специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части.

Петр Порошенко и Курт Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействия на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве.

Курт Волкер также проинформировал Президента Украины об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности введение в список санкций еще 12-ти российских компаний".

Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером 01

Источник: https://censor.net.ua/p3088061
 
   
 Топ комментарии
 
И для этого надо было переться в Нью-Йорк?
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на фото ясно видно, що Волкер з кишені дулю дістає!
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Содержательно .
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Т62М на ст. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл. 23.09.18. Х**ло бряцает оружием.
Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 9487
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тема липецка и мальдив не раскрыта. На форуме уже появилось новое поколение форумчан, которым эти слова ничего не говорят, ну, типа как слова "осоавиахим", или "гто".
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У "ольгинских" методички в заплесневели.
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И для этого надо было переться в Нью-Йорк?
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С Вокером нет никакой возможности встретиться в Киеве.
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не за свои же деньги поросенко поехал, за деньги украинских налогоплательщиков
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а торговый партнер хуйло
педре дал добро
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распад и неуважение‏ @VictorKvert2008 5 ч.5 часов назад

В Израиле пересмотрят договоренности о моратории на поставки боевых ударных дронов в Украину и в Грузию, в связи с изменившейся обстановкой, это не направлено против третьих стран, сообщили в ЦАХАЛ

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/688/860.html
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Израиль на 2. месте в мире по производству боевых дронов, но есть подозрение, весма скоро придётся отстаивать место, есть такая страна Украина, продвигается в этои сфере весма быстро.
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Порошенко примет участие в церемонии передачи Украине двух американских катеров 27 сентября. Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 6846
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Вот сцуко. Опять пиарится. Уступил бы участие в церемонии Юлии Владимировне. Ей надо.
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Националисты угрожают захватить Киево-Печерскую лавру 14 октября - УПЦ
https://observer.net.ua/ukraine/41887/
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Волкер недавно все о миротворцах рассказывал очень и очень подробно. О чем он говорил с диабетиком, не понятно.
А глядя на морду пэти на фотке, то Курт его отчитывает просто😀
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где курево берёшь, весма квалитативное ну или деиствующое.
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он курит отходы своей жизнедеятельности...!
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В который раз они это обсудили?
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Им как то до лампочки. Ни тот ни другой ничего не решают. Гибридный барыга потому, что яйца шоколадные, а американец в принципе ничего не решает просто потому что он никто.
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Кто такой Волкер ? Советник Президента США на ОБЩЕСТВЕННЫХ началах. Т.н Минские соглашения с правовой точки зрения не более, чем мусор. Поэтому и представитель США с правовой точки зрения тоже мусор. Какой может быть в таком случае результат кроме мусора ?
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Во во, верно считаете, отпустить их да и все
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М120-15 «Молот» - міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11.

Коштує пів мільйона, а найсучасніше в ньому виглядає приціл часів Сталіна

Основні деталі: Металева труба, кілька деталей, які не мають іржавіти, але іржавіють, і приціл минулого століття
Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 707
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А в чем секрет такой цены? Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 8379
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Судя по виду кравчучки, то Кравчук Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 342
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Насколько я понимаю, то хозяин пашинский из надгробного фронта.
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В таком случае, вот бы с такой да по холопу стрельнуть в лесу
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Сам стреляй может руки оторвет и мерзости писать уже не будешь
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Через два месяца на Сретенском бульваре открылось новое
заведение под вывеской "Промысловая артель химических продуктов
"Реванш", Артель располагала двумя комнатами. В первой висел
портрет основоположника социализма - Фридриха Энгельса, под
которым, невинно улыбаясь, сидел сам Корейко в сером английском
костюме, продернутом красной шелковой ниткой. Исчезли оранжевые
ботфорты и грубые полубаки. Щеки Александра Ивановича были
хорошо выбриты. В задней комнате находилось производство. Там
стояли две дубовые бочки с манометрами и водомерными стеклами,
одна - на полу, другая - на антресолях. Бочки были соединены
тонкой клистирной трубкой, по которой, деловито журча, бежала
жидкость. Когда вся жидкость переходила из верхнего сосуда в
нижний, в производственное помещение являлся мальчик в
валенках. Не по-детски вздыхая, мальчик вычерпывал ведром
жидкость из нижней бочки, тащил ее на антресоли и вливал в
верхнюю бочку. Закончив этот сложный производственный процесс,
мальчик уходил в контору греться, а из клистирной трубки снова
неслось всхлипыванье: жидкость совершала свой обычный путь -
из верхнего резервуара в нижний.
Александр Иванович и сам точно не знал, какого рода
химикалии вырабатывает артель "Реванш". Ему было не до
химикалий. Его рабочий день и без того был уплотнен. Он
переезжал из банка в банк, хлопоча о ссудах для расширения
производства. В трестах он заключал договоры на поставку
химпродуктов и получал сырье по твердой цене. Ссуды он тоже
получал. Очень много времени отнимала перепродажа полученного
сырья на госзаводы по удесятеренной цене, и поглощали множество
энергии валютные дела на черной бирже, у подножия памятника
героям Плевны.
По прошествии года банки и тресты возымели желание узнать,
насколько благотворно отразилась на развитии промартели
"Реванш" оказанная ей финансовая и сырьевая помощь и не
нуждается ли здоровый частник еще в каком-либо содействии.
Комиссия, увешанная учеными бородами, прибыла в артель "Реванш"
на трех пролеточках. В пустой конторе председатель комиссии
долго вглядывался в равнодушное лицо Энгельса и стучал - палкой
по еловому прилавку, вызывая руководителей и членов артели.
Наконец, дверь производственного помещения растворилась, и
перед глазами комиссии предстал заплаканный мальчик с ведром в
руке.
Из разговора с юным представителем "Реванша" выяснилось,
что производство находится на полном ходу и что хозяин уже
неделю не приходит. В производственном помещении комиссия
пробыла недолго. Жидкость, так деловито журчавшая в клистирной
кишке, по вкусу, цвету и химическому содержанию напоминала
обыкновенную воду, каковой в действительности и являлась.
Удостоверив этот невероятный факт, председатель комиссии сказал
"гм" и посмотрел на членов, которые тоже сказали "гм". Потом
председатель с ужасной улыбкой взглянул на мальчика и спросил:
- А кой тебе годик?
- Двенадцатый миновал, - ответил - мальчик. И залился
такими рыданиями, что члены комиссии, толкаясь, выбежали на
улицу и, разместившись на пролеточках, уехали в полном
смущении.
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главное тут кто эти пол лимона
получает
а сколько наших ребят за это погибнут
власть не волнует
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півмільйона за кусок труби? блін, от як гроші списуються....
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завтра будет прессконференция с лужайки у белого дома
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Миру там не буде і ніякі миротворці не допоможуть.
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Волкер і раніше був проукраїнські налаштований, можливо будуть кулуарні зустріч як наслідок цієї розмови?
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його справа вирішити конфлікт на нашу користь.
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не справа, а просто работа, не путай
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для таких людей це не просто робота, вони завжди досягають свого.
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а у меня не скромный вопрос
зачем на меня подписываться
если я с вами а одном поле
как говорится
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помилково зачепила, відхиліть, будь ласка.
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байдуже, ніколи не планувала на вас підписуватись.
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ну слава богу а то я подумал
что чем то вас обнадежил
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Шо за подписка？
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ну в разделе подписчики
это когда ты пишешь то подписчику
твои коменты показывает
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шо то я на телефоне раздела такого не нахожу
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пробачте я на компе
на свй ник нажимаешь
там высвечивает
профиль

подписчики настройки
лента активности
выбираешь
в ленти можно прочитать
что пишут другие
особенно кто тебе нравится
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Каким способ , если он даже не чиновник госдепа.
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на фото ясно видно, що Волкер з кишені дулю дістає!
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Вова не разрешит никаких миротворцев,а Волкер уже давно понял что собой являет Пеца,и что затеянное на востоке его рук дело вместе с Вовой
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И вот ведь никто не сомневался, кто для вас на самом деле авторитет.
"Петя никто. Волкер никто. Вова не разрешит!!!"

Вы б хоть не палились так явно.
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Понятно что убийца Пеца для тебя все
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Лучше бы полмиллиарда гарантий дал, жмот
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для чего
открытия очередного
магазина рошен
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Ну короче,мне с фото всё понятно.Хто хоче в бан,пишите,що завгодно
Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 4612
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Я думаю, у волкера в киеве любовница, и он придумал себе отмазку для жены, мол, урегулироваю конфликт на общественных началах
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я давно подозревал что он на луценчиху глаз положил!
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Про бабу ягу на ночь? Птьху ! Лучше про бабу юлю.
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В Украине и покраше есть, вон, одна танька черновол чего стоит!
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Жуткий ты тип Ваня.Сам жену видать кинуть пытаешься.Да только Анзор не позволяе,на якого ты жопой пашешь Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером - Цензор.НЕТ 3770
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сливают ваш свинарник штаты
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зачетная фотка. Волкер всем видом показывает, что все понимает, шо этому барыге позарез нужна фотка, а гидрант стоит и надеется, что янки не уйдет, пока не сделают толковый снимок. Если это лучшее, что удалось заснять, то понятно, шо Волкер долго стоять не стал.
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Он еще руку в карман засунул, за кошелек крепко держится
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Неа. Он в это время спрашивал "А двести долларов не могут спасти гиганта мысли?"
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Волкер явно не сладкоежка )
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Порохобот пошел спамить? Если кнопка есть, значит это кому-то нужно
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Волкер больший патриот Украины чем Пеца,и это совсем не удивительно.
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Встречун...
🤑
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але, цензор!? с какого перепугу нормальные коменты в спам уходят???
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баригоботи
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Выборы скоро, сэр, а рейтинг ботокормильца - на уровне статической погрешности
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Из-за массовой спам атаки барігоботов, придется повторить:

М120-15 «Молот» - міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11.

Коштує пів мільйона, а найсучасніше в ньому виглядає приціл часів Сталіна

Основні деталі: Металева труба, кілька деталей, які не мають іржавіти, але іржавіють, і приціл минулого століття

Співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі і перспективи введення миротворців, - Порошенко зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 8486
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С такими " друзьями" (земляками) и врагов не нужно!
Казалось бы положительная новость: США и Украина в лице К. Волкера и П. Порошенко координируют действия в противостоянии с расссией! Но почитаешь комменты, Співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі і перспективи введення миротворців, - Порошенко зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 2796 "мама дарагая"!
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С каких пор кацапы нам друзья и земляки?
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М120-15 «Молот» - міномет калібру 120 мм українського виробництва, розроблений на основі радянського міномета 2Б11.

Коштує пів мільйона, а найсучасніше в ньому виглядає приціл часів Сталіна

Основні деталі: Металева труба, кілька деталей, які не мають іржавіти, але іржавіють, і приціл минулого століття

Співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі і перспективи введення миротворців, - Порошенко зустрівся з Волкером - Цензор.НЕТ 2428
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСобеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы ввода миротворцев, - Порошенко встретился с Волкером. ФОТО
 
 
 
 
 
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