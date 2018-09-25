 Творческий вечер народной артистки Анжелы Ярмолюк прошел в Киеве при поддержке Минобороны. На концерт пригласили семьи военнослужащих, родственников погибших воинов, переселенцев. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Виктор Залевский, прапорщик Морской пехоты Украины.

Он отметил: "Мероприятие состоялось при поддержке Минобороны Украини. Концерт благотворительный. Были приглашены семьи военнослужащих, вынужденных переселенцев, матери погибших воинов АТО, вдовы, воины добровольческих батальонов.

В концерте приняли участие народные артисты Украиныи Фемий Мустафаев, Александр Василенко, Леонид Сандуленко, Светлана Мирвода. Заслуженные артисты Украини Оксана Нестеренко, Юлия Мартынова-Любецкая. \

Солисты Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украини Игорь Кругляк, Ибраим Муслимов, Мари-Анна Гавриш, Екатерина Рысистых. Лауреаты международных конкурсов Александр Уницкий (саксафон), Виктория Ярмолюк (гитара). Детский театр песни "Ладушки" (художественный руководитель Светлана Садовенко).

Прекрасную поэзию читали Павел Мовчан (поэт, гром деятель, руководитель ООО "Просвита"), поэт Василий Ковтун, поэт и общественный деятель Сергей Вовченко.

На слова этих поэтов звучали песни на концерте. Также звучали трогательные песни на слова Алексея Прокофьевича Довгого".











