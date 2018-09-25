 Творческий вечер народной артистки Анжелы Ярмолюк прошел в Киеве при поддержке Минобороны. На концерт пригласили семьи военнослужащих, родственников погибших воинов, переселенцев. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Виктор Залевский, прапорщик Морской пехоты Украины.
Он отметил: "Мероприятие состоялось при поддержке Минобороны Украини. Концерт благотворительный. Были приглашены семьи военнослужащих, вынужденных переселенцев, матери погибших воинов АТО, вдовы, воины добровольческих батальонов.
В концерте приняли участие народные артисты Украиныи Фемий Мустафаев, Александр Василенко, Леонид Сандуленко, Светлана Мирвода. Заслуженные артисты Украини Оксана Нестеренко, Юлия Мартынова-Любецкая. \
Солисты Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украини Игорь Кругляк, Ибраим Муслимов, Мари-Анна Гавриш, Екатерина Рысистых. Лауреаты международных конкурсов Александр Уницкий (саксафон), Виктория Ярмолюк (гитара). Детский театр песни "Ладушки" (художественный руководитель Светлана Садовенко).
Прекрасную поэзию читали Павел Мовчан (поэт, гром деятель, руководитель ООО "Просвита"), поэт Василий Ковтун, поэт и общественный деятель Сергей Вовченко.
На слова этих поэтов звучали песни на концерте. Также звучали трогательные песни на слова Алексея Прокофьевича Довгого".
Ну , согласно вашей оригинальной теории ?
А Луценко , к примеру ?
А Ляшко ?
Что-то крыльев я у них не видел . Да и рогов тоже ...
Ярмолюк Анжела Володимирівна - Заслужений діяч мистецтв України, композитор, автор-виконавець.[1][2].
Народилась в Криму (Джанкойський район).
Закінчила Московський народний університет мистецтв (факультет аранжування для вокально-інструментальних ансамблів).
Автор більше 200 пісень. Співпрацює з відомими українськими митцями: Дмитро Павличко, Павло Мовчан, Олексій Довгий, Олександр Мороз, Зоя Кучерява, Дмитро Чистяк та інші. Пісні співають відомі народні і заслужені артисти України.
Активний учасник Революції Гідності, з самого її початку постійно знаходилась з колегами на Майдані, була волонтером в часи Майдану. З квітня 2014 року і до цього часу взяла участь більше, ніж у 300 концертах для воїнів АТО по всій Україні та безпосередньо в зоні АТО.
Продовжує робити це і зараз - їздить з концертними турами в АТО і пропагує українську пісню на Сході України.
Деякі її авторські пісні для військовослужбовців є батальйонними і мають велику популярність серед воїнів на передовій.
Прекрасную поэзию читали Павел Мовчан (поэт, гром деятель...)
...
гром деятель
https://www.youtube.com › watch
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfH5yC1Hrf0c&ved=2ahUKEwjhx6KJytbdAhXKMywKHSxkD0sQjjgwAHoECAAQAQ&usg=AOvVaw0sWdSpjvC9VFHeZ-L6wdiO&cshid=1537893261929
Мустафаєв співак кримськотатарського походження. Хто тут писав проти кримських татар?