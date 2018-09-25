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 Нацгвардейцы посетили место гибели генерала Кульчицкого. ФОТОрепортаж

Военнослужащие группировки НГУ из состава Объединенных сил во главе с заместителем командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств Национальной гвардии Украины генерал-майором Олегом Гарчу посетили место гибели легендарного генерала Сергея Кульчицкого.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы чтим память воинов-защитников, героически погибших при исполнении служебно-боевых задач в районе проведения АТО (ООС). Наши сердца переполняет горечь утраты и скорбь. С глубоким уважением и благодарностью мы склоняем головы перед родителями погибших за воспитание настоящих патриотов Украины", - обращаясь к присутствующим отметил генерал-майор Олег Гарчу.

Право первым возложить цветы к мемориалу погибшим было предоставлено майору Олегу Бобошко, брату погибшего старшего бортового техника вертолета.

В пресс-центре напомнили, что 29 мая 2014 года на четвёртом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.

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Нацгвардейцы посетили место гибели генерала Кульчицкого 05

Источник: https://censor.net.ua/p3088028
 
   
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Ушедших надо помнить не парадно,
А помнить каждый день, и каждый час.
Огнем души, как и огнем лампадным
Не забывая, смерть так беспощадна
В отборе самых лучших среди нас...

Они ушли из жизни очень рано,
Отдав Стране души своей накал!
Оставив нам улыбку, фото, запах...
Кто утверждает - "время лечит раны", -
Тот ни кого из близких не терял...
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Світла пам'ять генералові та патріоту України. На таких як він, та його нащадках, трималася та буде триматися держава
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Волею Божьей, народный генерал! Таких единицы, к сожалению. Вечная память Герою Украины!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНацгвардейцы посетили место гибели генерала Кульчицкого. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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