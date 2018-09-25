 Нацгвардейцы посетили место гибели генерала Кульчицкого. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Сегодня он праздновал бы свое 54-летие, - Порошенко почтил память генерала Кульчицкого

"Мы чтим память воинов-защитников, героически погибших при исполнении служебно-боевых задач в районе проведения АТО (ООС). Наши сердца переполняет горечь утраты и скорбь. С глубоким уважением и благодарностью мы склоняем головы перед родителями погибших за воспитание настоящих патриотов Украины", - обращаясь к присутствующим отметил генерал-майор Олег Гарчу.

Право первым возложить цветы к мемориалу погибшим было предоставлено майору Олегу Бобошко, брату погибшего старшего бортового техника вертолета.

В пресс-центре напомнили, что 29 мая 2014 года на четвёртом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.









