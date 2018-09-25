 Нацгвардейцы посетили место гибели генерала Кульчицкого. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
"Мы чтим память воинов-защитников, героически погибших при исполнении служебно-боевых задач в районе проведения АТО (ООС). Наши сердца переполняет горечь утраты и скорбь. С глубоким уважением и благодарностью мы склоняем головы перед родителями погибших за воспитание настоящих патриотов Украины", - обращаясь к присутствующим отметил генерал-майор Олег Гарчу.
Право первым возложить цветы к мемориалу погибшим было предоставлено майору Олегу Бобошко, брату погибшего старшего бортового техника вертолета.
В пресс-центре напомнили, что 29 мая 2014 года на четвёртом блокпосту вблизи города Славянска Донецкой области были разгружены продукты питания и проведена ротация личного состава. Возвращаясь из района горы Карачун, вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий, был обстрелян и подбит террористами из ПЗРК. Во время падения взорвались топливные баки. В результате катастрофы погибли 12 человек - шесть военнослужащих Национальной гвардии, включая двух членов экипажа, и шесть представителей спецподразделения МВД Украины.
Ушедших надо помнить не парадно,
А помнить каждый день, и каждый час.
Огнем души, как и огнем лампадным
Не забывая, смерть так беспощадна
В отборе самых лучших среди нас...
Они ушли из жизни очень рано,
Отдав Стране души своей накал!
Оставив нам улыбку, фото, запах...
Кто утверждает - "время лечит раны", -
Тот ни кого из близких не терял...
Смерть ворогам!