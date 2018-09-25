 Скандал с участками Романа Марченко: Ответы по прибрежным защитным полосам официально получены на имя отца депутата Киевсовета. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Георгий Могильный написал на своей странице в Facebook, комментируя заявление Марченко, который "рассчитывает на максимально быстрое рассмотрение всех этих обвинений в НАПК и НАБУ".

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"... не будете ли Вы столь любезны ... еще раз эту новость обновить, добавив сканы документов? Хотя бы те два, что к посту прикреплены - это официально полученные на имя отца Романа Марченко ответы как раз по прибрежным защитным полосам. Взяты они из кадастрового дела племянницы Марченка Марии Макодзебы, под обеспечении долгов которой за 2011 год, компаниями, не имеющими к семье Марченко ну никакого отношения и созданными в 2016 году, были отданы в ипотеку участки в этой самой защитной полосе", - пишет Георгий.

"А теперь по перлам: 1. Марченко: "Олег Иванович, конечно, никогда не был и не является моим "подручным", хотя бы в силу своего более зрелого возраста". Очень убедительно. Я так понимаю, что пора разогнать всех антикоррупционеров, которые рассказывают по схематоз, в котором исполнители старше заказчиков? 2. Марченко: "Кстати, эти участки, в отличии от того, о чем некорректно заявляет Могильный, не являются "прибрежной зоной", потому что граничат пока не с озером, а с карьером, который находится в активной промышленной разработке. Это подтверждено, среди прочего, постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 17 марта 2015 года в деле по иску Прокуратуры города Киева к Киевсовету и арендатору карьера "Гидромеханизация", которое есть в открытом доступе и с которым можно, при наличии желания, ознакомиться." Желание ознакомиться есть. Вот ссылка: http://reyestr.court.gov.ua/Review/43181167 Вот только Марченко солгал - нет там указанного им. Решение касается законности землеотводов 2006 года и договоров 2007 года, так что речь идет о статусе территорий именно по состоянию на 2006-2007. А как свидетельствует ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ на имя отца Марченка, ПЗП были ОФИЦИАЛЬНО установлены Киевсоветом в 2010 году", - подчеркнул Могильный.

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"3. Про отсутствие денег за землю и компанию в е-декларации Марченко. Так я и не утверждал никогда, что он деньги получил и их не задекларировал - я утверждал, что он и его семья никаких денег по е-декларации не получали, а земля и компания были переписаны БЕСПЛАТНО. А когда кто-то бесплатно переписывает что-то очень дорогое на "не имеющих к ним никакого отношения" людей, то есть все основания заявлять о подставных новых собственниках и фиктивности сделки. 4 Марченко: "После этого, конечно, буду требовать привлечения всех распространителей ложной информации к ответственности по ст. 383 Уголовного кодекса Украины ("Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину")"

Знаете, чем юрист отличается от решалы? Юрист бы выложил документальные доказательства ЗАКОННОСТИ всех своих действий, а потом уже грозился статьей 383 УК. А тупой решала, вроде Марченко, отказывается выложить какие-либо документы, но грозится привлечь к ответственности за ЗАВЕДОМО НЕПРАВДИВОЕ сообщение. Объясните, кто нибудь, этому оболтусу, что для того, чтобы заявление было заведомо неправдивым, заявитель должен быть достоверно ознакомлен с правдивое информацией, а потом ее умышленно исказить", - резюировал Могильный, обнародовав соответствующие документы.

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Как известно, фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.

Ранее стало известно, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.