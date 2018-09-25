 "Милана": в Мариуполе на стене 15-этажки нарисовали девочку, выжившую при атаке российских "Градов", но потерявшую мать. ФОТО

Об этом рассказал в Facebook киевский архитектор Вадим Алешин, сообщает Цензор.НЕТ.

"История этой девочки трагична. В 2015 году во время обстрела оккупационными войсками мариупольского микрорайона "Восточный" погибла ее мама, прикрыв собой свое дитя. Девочка выжила, перенесла несколько операций, но ногу не удалось спасти - теперь она передвигается с помощью протеза", - написал он.

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"Милана, маленькая хрупкая девочка, поразила меня своей силой, храбростью, любовью к жизни, несмотря на ее трагическую жизненную историю. Через ее образ хочется передать всю нежность, доброту и беззащитность ребенка, чье жизнелюбие способно вдохновить каждого. Этим рисунком хочется напомнить, что боевые действия на Донбассе продолжаются. Они совсем близко, рядом с нами. Не стоит об этом забывать ни на минуту. Мирным жителям этого региона очень нужна поддержка и внимание", - отметил в свою очередь автор мурала Саша Корбан.

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Напомним, обстрел микрорайона "Восточный" произошел 24 января 2015 года. Тогда погиб 31 житель, еще 100 были ранены. СБУ в тот же день задержала местного жителя Валерия Кирсанова, заявив, что он - корректировщик артиллерии так называемой "ДНР". В 2016 году Орджоникидзевский районный суд Мариуполя приговорил его к девяти годам лишения свободы. Обвинения были выдвинуты сразу по двум статьям уголовного кодекса: ст. 258-3 "Создание террористической группы или террористической организации" и ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Однако защита подала апелляцию и суд отменил решение, назначив повторное слушание. Обвиняемый - житель Мариуполя, на момент задержания работал в ГАИ.