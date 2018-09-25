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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:браконьерство (109) Николаевская область (800) Черное море (420) Госрыбагентство (20)

 Браконьер в районе Коблево выловил более 4 тонн рапан на 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж

В районе села Коблево Березанского района Николаевской области обнаружено промысловое судно, на котором рыбак добыл более 4 тонн рапан.

Об инциденте, произошедшем 22 сентября, сообщает Государственное агенство рыбного хозяйства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ.

Так, с помощью запрещенного орудия лова - одной драги кустарного производства, нарушителю удалось добыть 42 тысячи 175 экземпляров рапан, весом 4064,45 килограмма. Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины, составила около 1,6 миллионов гривен.

Браконьер в районе Коблево выловил более 4 тонн рапан на 1,6 млн грн 01

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Браконьер в районе Коблево выловил более 4 тонн рапан на 1,6 млн грн 02

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в суд по месту совершения правонарушения. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Браконьер в районе Коблево выловил более 4 тонн рапан на 1,6 млн грн 03

Расчет за незаконный вылов биоресурсов осуществлялся в соответствии с "Методикой расчетов убытков, причиненных рыбному хозяйству в результате нарушения правил рыболовства и охраны водных живых ресурсов", утвержденной совместным приказом Министерства аграрной политики Украины и Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 12.07.04 за № 248/273 . Согласно Методике рассчитывались прямые убытки, а также убытки от потери потомства.

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Источник: https://censor.net.ua/p3087998
 
 
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Ему за это нужно премию давать - без всяких шуток... они его в браконьеры записали, страна непуганных идиотов.
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"Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины, составила около 1,6 миллионов гривен." - чиновник, который это написал должен быть немедленно уволен за профнепригодность и долбои..б..зм.
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Он должен быть расстрелян, этот чиновник.
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Відкуси собі пальці які таке пишуть тоді будеш справжнім радикалом.
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Рапана[2], или венозная рапана[3] (лат. Rapana venosa) - вид хищных брюхоногих моллюсков. Изначально этот вид обитал в заливе Петра Великого (Дальний Восток) и у берегов Японии, однако в первой половине XX века рапана была занесена в Чёрное море, по некоторым сведениям, на днищах переброшенных в 1947 году из Японского моря советских торпедных катеров. По причине отсутствия в море естественных врагов, например, морской звезды, популяция моллюсков очень разрослась и нанесла большой ущерб фауне Чёрного моря. В частности, рапана массово поедает промысловых моллюсков мидию и устрицу.
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+ 100 !!! Рапана - смерть для других моллюсков Черного моря
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Так и есть. Это молюск-вредитель,который питается мидиями и другими молюсками ,которые очищают море
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+100, поддерживаю, с каких пор на ловлю этих паразитов запрет, тут только честь и хвала.
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Рапана пришлый вредитель из Тихого Океана.Не имея естественных врагов уничтожает мидии в огромных количествах.В Болгарии государство выплачивает премии за уничтожение рапана.
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убил рапана - спас сотню мидий и устриц. это сорняки, как колорадский жук
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А для чого наловили стільки рапана ? Що з ним роблять ? Їдять ?
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Тушкований з цибулею в сметані дуже смачний
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по питательным свойствам мясо рапана - 90% белок.
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не ну я понимаю, взвесили, но поштучно! 42 тысячи 175 экземпляров , Карл!!!!
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вроде как рапан это вредитель
все равно что челу три года выписать за мешок колорадских жуков
от жешь @ляди, когда уже их уже ?
рапанов им жалко стало ГОСУДАРСТВЕННЫХ!)
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ох и браконьерище!!!
Гад такой!
Нанес ущерб государственному рыбному хозяйству!!
Все же ели эти вкусные рапаны государственные? Да?
В баночках таких, маринованые. И написано: произведено "Рыбным хозяйством Украины" Браконьер в районе Коблево выловил более 4 тонн рапан на 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2745 Браконьер в районе Коблево выловил более 4 тонн рапан на 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 2745 .
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люди , а что за РАПАН ??? знаю только один РАПАН , но он на суше ЖИВЬЕТ . это грязный человек , а это ЧТО ???? спасибо !!!))))заранее ....
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Все правильно...купи лицензию на промышленный вылов...и лови..и зарабатывай деньги...
Нет лицензии...браконьер....отвечай....
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А на убийство тараканов нужна лицензия? И на уничтожение колорадских жуков.
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Ну если ты их у себя дома на кухне убиваешь..то не нужна...а если ты профессионально занимаешься борьбой с вредителями.. дезинфекцией помещиней и тому подобное..то нужна...

Впрочем для ловли рапанов для себя тоже лицензия не нужна...
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Рапаны пожирают мидий, которые в свою очередь чистят море. Так кто здесь поц?
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"Так кто здесь поц?"

Наше прибацанное государство..
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Цензор.НЕТФотоОбществоБраконьер в районе Коблево выловил более 4 тонн рапан на 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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