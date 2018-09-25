 Браконьер в районе Коблево выловил более 4 тонн рапан на 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Об инциденте, произошедшем 22 сентября, сообщает Государственное агенство рыбного хозяйства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ.

Так, с помощью запрещенного орудия лова - одной драги кустарного производства, нарушителю удалось добыть 42 тысячи 175 экземпляров рапан, весом 4064,45 килограмма. Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины, составила около 1,6 миллионов гривен.

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По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в суд по месту совершения правонарушения. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Расчет за незаконный вылов биоресурсов осуществлялся в соответствии с "Методикой расчетов убытков, причиненных рыбному хозяйству в результате нарушения правил рыболовства и охраны водных живых ресурсов", утвержденной совместным приказом Министерства аграрной политики Украины и Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 12.07.04 за № 248/273 . Согласно Методике рассчитывались прямые убытки, а также убытки от потери потомства.

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