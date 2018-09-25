 Браконьер в районе Коблево выловил более 4 тонн рапан на 1,6 млн грн. ФОТОрепортаж

Об инциденте, произошедшем 22 сентября, сообщает Государственное агенство рыбного хозяйства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Преступности.НЕТ.
Так, с помощью запрещенного орудия лова - одной драги кустарного производства, нарушителю удалось добыть 42 тысячи 175 экземпляров рапан, весом 4064,45 килограмма. Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины, составила около 1,6 миллионов гривен.
По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в суд по месту совершения правонарушения. Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Расчет за незаконный вылов биоресурсов осуществлялся в соответствии с "Методикой расчетов убытков, причиненных рыбному хозяйству в результате нарушения правил рыболовства и охраны водных живых ресурсов", утвержденной совместным приказом Министерства аграрной политики Украины и Министерства охраны окружающей природной среды Украины от 12.07.04 за № 248/273 . Согласно Методике рассчитывались прямые убытки, а также убытки от потери потомства.
все равно что челу три года выписать за мешок колорадских жуков
от жешь @ляди, когда уже их уже ?
рапанов им жалко стало ГОСУДАРСТВЕННЫХ!)
Гад такой!
Нанес ущерб государственному рыбному хозяйству!!
Все же ели эти вкусные рапаны государственные? Да?
В баночках таких, маринованые. И написано: произведено "Рыбным хозяйством Украины" .
Нет лицензии...браконьер....отвечай....
Впрочем для ловли рапанов для себя тоже лицензия не нужна...
Наше прибацанное государство..