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 Украинские военные на Луганщине 4 года поднимают флаг под носом у оккупантов. ФОТО

У пгт Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области украинские военнослужащие уже более четырех лет поднимают украинский флаг на шесте со стороны оккупированной территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила мобильная пресс-группа ОТУ "Пивнич".

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Отмечается, что впервые сине-желтый флаг армейцы подняли еще в сентябре 2014 года. Это было возле разрушенного моста через реку Северский Донец.

"С тех пор оккупанты постоянно пытались подкрасться к нему или издалека сбить пулеметным огнем. Иногда это им удавалось, но только на короткое время. Ведь наши бойцы сразу же устанавливали новый флаг", - рассказывают военные.

Как видно из обнародованных фото, за четыре года флаг на "нейтральной полосе" значительно поистрепался на ветру.

Украинские военные на Луганщине 4 года поднимают флаг под носом у оккупантов 01
Украинские военные на Луганщине 4 года поднимают флаг под носом у оккупантов 02

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Это место "окрестили" как "Пост №1" за его важное и стратегическое значение для защитников Украины.

Теперь каждый раз, когда военные меняют друг друга на позициях, проверяют наличие сине-желтого флага.

Украинские военные на Луганщине 4 года поднимают флаг под носом у оккупантов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3087987
 
   
 Топ комментарии
 
ОК. Але незавадило би поруч повісити ватніка або хоча б куфайку догори раком.
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Позор что об этом мы вообще пишем как о достижении. В любом случае те кто на фронте достойны уважения.
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Разве в статье написано о неуважении к украинскому воину? И при чем здесь достижение?
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ОК. Але незавадило би поруч повісити ватніка або хоча б куфайку догори раком.
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Новороссия подает заявление на вступление в Евросоюз.
Українські військові на Луганщині 4 роки піднімають прапор під носом у окупантів - Цензор.НЕТ 5382

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Позор что об этом мы вообще пишем как о достижении. В любом случае те кто на фронте достойны уважения.
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Такого же мнения. Вот если бы они 4 года раком их ставили,тогда да.
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А что, Захарченко все-таки дошел до Киева?
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Разве в статье написано о неуважении к украинскому воину? И при чем здесь достижение?
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Так это ж на нашей территории, на левой стороне Донца.
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Красавцы!
Это ж для русни как святая вода для черта
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Все зависит как назвать. Четыре года вывешивают под носом флаг..Или как сказали бы кацапы - четыре года высовывают флаг,но не высовываются сами... Я бы посоветовал Цензору критичней относиться к урапатриотизму и высасыванию побед из пальца. Нужно перестать жить эиоциями, а трезво смотреть на жизнь. У нас много хорошего и так,поэтому преувеличения вредны.
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Я не считаю это преувеличением. Четыре года с половиной назад я в Одессе вывесила у себя в доме на заборе украинский флаг, так соседи все были в шоке. Так как тогда все это было даже опасно. Теперь уже, конечно, практически у всех есть хоть маленький, но есть. Так что флаг - это н5 просто , тем более на линии огня. Пусть боятся . Как когда- то киборгов боялись. Как всегда боятся ВСУ.
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Вы не совсем поняли. Я не против флага. Я против накручивания героизма без причин. А флаг и так там должен висеть. Как обозначающий территорию.
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Ось це місце. З нашого берегу лісок прилягає до моста, а у сєпарів до мосту 400 м чистим полем.
https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8C,+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+77543/@48.737597,38.9601531,895m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x473a046ffbca5607:0xcdbe7a4d2273b0aa!8m2!3d48.9233494!4d23.8785932?hl=uk-UA
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинские военные на Луганщине 4 года поднимают флаг под носом у оккупантов. ФОТО
 
 
 
 
 
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