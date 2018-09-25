 Украинские военные на Луганщине 4 года поднимают флаг под носом у оккупантов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила мобильная пресс-группа ОТУ "Пивнич".
Отмечается, что впервые сине-желтый флаг армейцы подняли еще в сентябре 2014 года. Это было возле разрушенного моста через реку Северский Донец.
"С тех пор оккупанты постоянно пытались подкрасться к нему или издалека сбить пулеметным огнем. Иногда это им удавалось, но только на короткое время. Ведь наши бойцы сразу же устанавливали новый флаг", - рассказывают военные.
Как видно из обнародованных фото, за четыре года флаг на "нейтральной полосе" значительно поистрепался на ветру.
Это место "окрестили" как "Пост №1" за его важное и стратегическое значение для защитников Украины.
Теперь каждый раз, когда военные меняют друг друга на позициях, проверяют наличие сине-желтого флага.
Это ж для русни как святая вода для черта
https://www.google.com/maps/place/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%9C%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8C,+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+77543/@48.737597,38.9601531,895m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x473a046ffbca5607:0xcdbe7a4d2273b0aa!8m2!3d48.9233494!4d23.8785932?hl=uk-UA