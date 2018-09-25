 Украинские военные на Луганщине 4 года поднимают флаг под носом у оккупантов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила мобильная пресс-группа ОТУ "Пивнич".

Смотрите также: Контрразведка СБУ вывела из ОРДО бывшего "министра агрополитики "ДНР". ВИДЕО

Отмечается, что впервые сине-желтый флаг армейцы подняли еще в сентябре 2014 года. Это было возле разрушенного моста через реку Северский Донец.

"С тех пор оккупанты постоянно пытались подкрасться к нему или издалека сбить пулеметным огнем. Иногда это им удавалось, но только на короткое время. Ведь наши бойцы сразу же устанавливали новый флаг", - рассказывают военные.

Как видно из обнародованных фото, за четыре года флаг на "нейтральной полосе" значительно поистрепался на ветру.





Смотрите также: На Празднике Благодарения в Киеве установили рекорд самого длинного флага в Украине. ВИДЕО+ФОТО

Это место "окрестили" как "Пост №1" за его важное и стратегическое значение для защитников Украины.

Теперь каждый раз, когда военные меняют друг друга на позициях, проверяют наличие сине-желтого флага.