 Премьер Новой Зеландии Ардерн пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Издание называет Ардерн первой женщиной — мировым лидером, которая пришла на Генассамблею с грудным ребенком. Как отмечает Bloomberg, 3-месячной Нив был выдан личный пропуск ООН с обозначением "Первый ребенок".
Вместе с ней на Генассамблею приехал и отец девочки, партнер Ардерн, ведущий Кларк Гейфорд. Когда ее вызвали на трибуну, она передала ребенка Кларку и отправилась произносить речь в память о Нельсоне Манделе.
Ардерн занимает пост премьер-министра с октября 2017 года; в июне она стала второй женщиной в истории, которая была избрана главой правительства и во время пребывания на посту родила ребенка.
Она родила в июне, провела всего шесть недель в декрете и вернулась на работу в начале августа.
оно ребенку надо?
ждем выхода с домашними питомцами
В театре такое обычно доставляет, там тоже прикольно будет...
Проблема в кормлении?