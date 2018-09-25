 Премьер Новой Зеландии Ардерн пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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Издание называет Ардерн первой женщиной — мировым лидером, которая пришла на Генассамблею с грудным ребенком. Как отмечает Bloomberg, 3-месячной Нив был выдан личный пропуск ООН с обозначением "Первый ребенок".

Вместе с ней на Генассамблею приехал и отец девочки, партнер Ардерн, ведущий Кларк Гейфорд. Когда ее вызвали на трибуну, она передала ребенка Кларку и отправилась произносить речь в память о Нельсоне Манделе.

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Ардерн занимает пост премьер-министра с октября 2017 года; в июне она стала второй женщиной в истории, которая была избрана главой правительства и во время пребывания на посту родила ребенка.

Она родила в июне, провела всего шесть недель в декрете и вернулась на работу в начале августа.