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 Премьер Новой Зеландии Ардерн пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью. ФОТО

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пришла на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке с трехмесячной дочерью Нив Те Ароха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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Издание называет Ардерн первой женщиной — мировым лидером, которая пришла на Генассамблею с грудным ребенком. Как отмечает Bloomberg, 3-месячной Нив был выдан личный пропуск ООН с обозначением "Первый ребенок".

Премьер Новой Зеландии Ардерн пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью 01Премьер Новой Зеландии Ардерн пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью 02

Вместе с ней на Генассамблею приехал и отец девочки, партнер Ардерн, ведущий Кларк Гейфорд. Когда ее вызвали на трибуну, она передала ребенка Кларку и отправилась произносить речь в память о Нельсоне Манделе.

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Ардерн занимает пост премьер-министра с октября 2017 года; в июне она стала второй женщиной в истории, которая была избрана главой правительства и во время пребывания на посту родила ребенка.

Она родила в июне, провела всего шесть недель в декрете и вернулась на работу в начале августа.

Источник: https://censor.net.ua/p3087977
 
   
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 Топ комментарии
 
Цирк а не ассамблея,
ждем выхода с домашними питомцами Премьер Новой Зеландии Ардерн пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью - Цензор.НЕТ 1415
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Цього вже не розумію, мігла би в декрет піти, не впевнений що такі перельоти корисні для дитини.
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Добре протролила це нікчемне збіговисько високооплачуваних дармоїдів.
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Цього вже не розумію, мігла би в декрет піти, не впевнений що такі перельоти корисні для дитини.
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это не наши чиновники, работа есть работа, тем более от тебя зависит судьба своей страны. Тут по любому вот так приходится выкручиваться.
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а инфекция...тот чихнул...тот руки не помыл после...
оно ребенку надо?
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вся "мощь" данной ассамблеи в одной статье, но пэтя и на такой фигне пиарится
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а тем временем в рашку новую партию кокса завезли..
Премьер Новой Зеландии Ардерн пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью - Цензор.НЕТ 5857
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Цирк а не ассамблея,
ждем выхода с домашними питомцами Премьер Новой Зеландии Ардерн пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью - Цензор.НЕТ 1415
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там один чел приехал с питомцем, мариной кличут
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Надо брать на ассамблею детей возраста от 4 до 6 лет, чтобы они с криками бегали в проходах и по столам...
В театре такое обычно доставляет, там тоже прикольно будет...
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Тоді треба атракціони, кіоски з попкорном і платний вхід.
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Добре протролила це нікчемне збіговисько високооплачуваних дармоїдів.
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Еще и мужа притащила, интересно, а бабушки в коляске у нее нет?
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мне пофиг на такое, бывает, обрати лучше внимание что дома у тебя
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Мандела, конечно, выдающаяся личность - 25 лет в тюрьме под страхом смертной казни и выйдя стать президентом, но так ли это уж актуально для рассмотрения на сессии ГА ООН? Или им действительно не хочется заниматься решением мировых проблем?
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На премьера с ребенком реакция позитивная, а вот на вопросы, рассматриваемые на ГА - нет. Стоило ей с ребенком лететь, чтобы выступить с речью про Нельсона Манделу?
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Совершенно безответственный человек, женщину абсолютно не заботило, что ребенок может начать капризничать, бросать игрушки или вообще обхезается Прем'єр Нової Зеландії Ардерн прийшла на Генасамблею ООН із тримісячною донькою - Цензор.НЕТ 8197
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В три месяца ребенок вряд ли особо побросает игрушки, капризничать и начать пищать - может, но там же был и отец ребенка - быстро взял бы ее на руки и вышел из зала. А обхезаться - ну, то такое - сейчас почти все прогрессивное человечество использует памперсы.
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Уявіть коли якийсь африканський вождь свій виводок числом в півсотні припре Прем'єр Нової Зеландії Ардерн прийшла на Генасамблею ООН із тримісячною донькою - Цензор.НЕТ 4248
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байстрюкив рекламируют на весь мир! прям млею от умиления! 21 век!
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она специально мужа притащила, чтоб о ней такое не подумали
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Вот где жопа :Появление в ООН сына Лукашенко позабавило соцсети :Прем'єр Нової Зеландії Ардерн прийшла на Генасамблею ООН із тримісячною донькою - Цензор.НЕТ 3101Прем'єр Нової Зеландії Ардерн прийшла на Генасамблею ООН із тримісячною донькою - Цензор.НЕТ 4278 Это не фотошоп , калян и министр ИД Макей (это фамилия такой , в кдб выдали, гы) папашка в буфет съипал, накуя ему эта сессия ,ХЗ какого ООНа? ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Як міняти підгузки без відриву від виробництва...
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Странноватые лидеры. Сто лет Манделе было в середине лета, сейчас уже октябрь на носу. Летела 20 тыс км с грудничком и с любовником, чтобы произнести речь о том, о ком уже все забыли. Вроде нет других животрепещущих (во как я!) тем в этом мире.
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Кстати, интересно. В Новой Зеландии три официальных языка - английский, маори и новозеландский язык жестов.
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Если бы сразу за Хутором Михайловским плескались воды Северного Ледовитого океана, я бы рассмотрел вопрос второго государственного языка Украины - русского!
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скоро на асамблее зачинать детей начнут
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А почему отец с дочкой не мог посидеть в гостинице?
Проблема в кормлении?
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПремьер Новой Зеландии Ардерн пришла на Генассамблею ООН с трехмесячной дочерью. ФОТО
 
 
 
 
 
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