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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1342) Одесская область (1581) спирт (195) ГФС (2792)

 Налоговой милицией изъята из незаконного оборота партия спирта стоимостью 5 млн грн в Одесской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева на территории Одесской области остановили незаконную транспортировку и изъяли из незаконного оборота 20 тыс. литров спирта, предназначенного для незаконного производства алкоголя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины был установлен факт незаконной транспортировки по автодороге Одесса-Киев спирта неизвестного происхождения, предназначенного для производства фальсифицированных ликероводочных изделий.

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По результатам обыска автомобиля DAF с прицепом из незаконного оборота изъяты 20 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью 5 млн грн, также изъяты емкости, в которых находился спирт, черновые записи и сам автомобиль с прицепом.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет 5 млн 651 тыс. грн.

Налоговой милицией изъята из незаконного оборота партия спирта стоимостью 5 млн грн в Одесской области 01
Налоговой милицией изъята из незаконного оборота партия спирта стоимостью 5 млн грн в Одесской области 02
Налоговой милицией изъята из незаконного оборота партия спирта стоимостью 5 млн грн в Одесской области 03
Налоговой милицией изъята из незаконного оборота партия спирта стоимостью 5 млн грн в Одесской области 04

Источник: https://censor.net.ua/p3087967
 
 
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Изъята из незаконного и пущена в законный оборот.
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Тепер податкова закрита і з середини чутно пісню: зеленеє жито зелене.
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А спирт, значит, из воздуха появился.
И директор государственного концерна "Укрспирт" тут не причём.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНалоговой милицией изъята из незаконного оборота партия спирта стоимостью 5 млн грн в Одесской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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