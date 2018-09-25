 Налоговой милицией изъята из незаконного оборота партия спирта стоимостью 5 млн грн в Одесской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины был установлен факт незаконной транспортировки по автодороге Одесса-Киев спирта неизвестного происхождения, предназначенного для производства фальсифицированных ликероводочных изделий.

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По результатам обыска автомобиля DAF с прицепом из незаконного оборота изъяты 20 тыс. литров спирта общей ориентировочной стоимостью 5 млн грн, также изъяты емкости, в которых находился спирт, черновые записи и сам автомобиль с прицепом.

Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет 5 млн 651 тыс. грн.







