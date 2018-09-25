 Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева было установлено, что на территории столицы местная жительница осуществляет незаконное хранение в собственной квартире табака для кальянов, который в дальнейшем незаконно реализуется через Интернет-магазин.
По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантки, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 5 тыс. 689 пачек (банок) кальянного табака в ассортименте весом более 633 кг, ориентировочная стоимость которого превышает 1, 6 млн гривен.
якби продавала через свою мережу знайомих, нічого б не було. а так...
Вот Луценко со своей казлиной Луценчихой (которая есть представителем Парашенко) и отрабатывают взятку обеспечивая монополию табачным конторам...
что дома нельзя хранить табак? почему?
а огурцы-помидоры консервированные хоть можно?
Теперь я - прах, земля мне - пух.
Я был не прав, что дуба дал.
...А ведь Минздрав предупреждал!
Депутаты «простили» олигархам долги перед бюджетом Украины ...
Порошенко дал списать Ахметову - Олигарх
Олигархам долги спишут, украинцам - оставят.
Теперь это будет храниться у масаров дома, законно тьфу дыбилы.
мои налоги уходят вникуда, как вода в песок.. на кой нам такие "эффективные" бюджетные бездельники, мусора-налоговики-чиновники-судьи?