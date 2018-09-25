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Все про:Киев (16507) налоговая милиция (1342) табак (165) ГФС (2792)

 Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве изъяли из незаконного оборота крупную партию табака для кальянов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева было установлено, что на территории столицы местная жительница осуществляет незаконное хранение в собственной квартире табака для кальянов, который в дальнейшем незаконно реализуется через Интернет-магазин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговики ликвидировали подпольное производство табака для кальянов в Киеве. Изъято товара на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантки, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 5 тыс. 689 пачек (банок) кальянного табака в ассортименте весом более 633 кг, ориентировочная стоимость которого превышает 1, 6 млн гривен.

Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов 01
Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов 02
Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов 03
Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов 04
Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов 05
Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов 06
Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов 07
Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов 08
Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов 09

Источник: https://censor.net.ua/p3087960
 
 
 Топ комментарии
 
А есть статья за незаконное хранение табака?
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А сколько кальянного табака разрешается хранить?)))
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Есть наказание за отказ делиться с фискалами...)
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А сколько кальянного табака разрешается хранить?)))
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А есть статья за незаконное хранение табака?
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Есть наказание за отказ делиться с фискалами...)
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Незаконное приобретение с целью сбыта...алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров

якби продавала через свою мережу знайомих, нічого б не було. а так...
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А как приобретение табака может быть незаконным?
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По всем признакам, как не смешно но это уголовное преступление.
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табачное изделие и табак как бы де-юре разные понятия
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Там писали что сынка Луценка держат в табачной компании с окладом 170 тыс.
Вот Луценко со своей казлиной Луценчихой (которая есть представителем Парашенко) и отрабатывают взятку обеспечивая монополию табачным конторам...
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ваще не понятно!
что дома нельзя хранить табак? почему?
а огурцы-помидоры консервированные хоть можно?
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У меня дома лежат пять или шесть блоков сигарет, с тех пор как бросил курить. Мне начинать бояться?
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Скоро запретят! Только в лицензированных магазинах позволена будет покупка!
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ввозити можна, зберігати ні в якому разі!))
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У меня дома есть сигары на день рождения подарили, так что теперь и меня могут того арестовать!!
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а на них акцизные марки наклеены? если нет, немедленно збегай и купи, иначе тюрьма! Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов - Цензор.НЕТ 2642
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Покажите мне статью "незаконное хранение табака", очень надо. Из какого это кодекса - административного, или уголовно-процессуального ? А то у меня пачка сигарет где-то на антресолях валялась - вдруг я нарушитель ?
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У меня еще в советское время на талоны купленые сигареты ( в семье никто не курит), но положено было 2 бутылки водки и 2 пачки сигарет на месяц, вот и лежат , чтобы моли не было. Квк быть ?
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Цигарки можете викинути, вони протухли давно.
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бери выше - генеральный прокурор отрабатывает взятку обеспечивая монополию:

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Я испустил табачный дух.
Теперь я - прах, земля мне - пух.
Я был не прав, что дуба дал. Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов - Цензор.НЕТ 4673
...А ведь Минздрав предупреждал!
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вот что значит работать без "крыши"! этот пост неспроста, а другим в назидание!
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Маразм крепчал. Какое на.. не законно, ето легальный табак, на хранение разрешений не нужно. Что за бред.
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Ого, круто, это вам не 500 000 долларов в кабинете бриллиантового прокурора , это огромная куча табака для кальянов, шоб вы так камазы с наликом Януковича искали ))))
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Кто то решил звездочку на пагоны срубить. А на чиновника кишка тонка.
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А что мусора нелюди? им тоже хочется курнуть чтоб дым аж из задницы шел.
Теперь это будет храниться у масаров дома, законно тьфу дыбилы.
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У меня Беломор канал папиросы сохранились.Явно криминал.
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А у брильянтовых прокуроров бабки и камушки с акцизными марками были, или им наклеили после регистрации по месту хранения?
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ух , аж дух перехоплює, та гордість бере за бескромісних бОрців з контробандою ...- що там вагони -параходи, автотіри які щоденно сотнями завозять тисячі тон контробанди ....- просто ці, бескомпромісні НЕВСТИГАЮТЬ ... Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов - Цензор.НЕТ 2594
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и какое-то ж чмо настучало... бо с ним не поделились...
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Походу у мусарофф на сигии денюх нет! , Ну теперь попёрло, легавым, хай обкуряццо до мультикафф .Какая-то сволота из ближнего круга слила типо подругу, зависть жрёт изнутри! Неудивлюсь , если к стукачку придёт пушной зверёк.
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это из той же оперы, когда на камеру открывают автобусную остановку или новые мусорные баки.. из пушки по воробьям..
мои налоги уходят вникуда, как вода в песок.. на кой нам такие "эффективные" бюджетные бездельники, мусора-налоговики-чиновники-судьи?
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дурня якась...хай дома хранить шо хоче ...хоч атомну бомбу без запалу
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиКиевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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