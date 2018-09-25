 Киевлянка незаконно хранила в своей квартире более 633 кг табака для кальянов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева было установлено, что на территории столицы местная жительница осуществляет незаконное хранение в собственной квартире табака для кальянов, который в дальнейшем незаконно реализуется через Интернет-магазин.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантки, из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 5 тыс. 689 пачек (банок) кальянного табака в ассортименте весом более 633 кг, ориентировочная стоимость которого превышает 1, 6 млн гривен.

















