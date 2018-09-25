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 Сильный ветер частично сорвал крышу магазина на Житомирщине, пострадала женщина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В городе Новоград-Волынский сильный ветер частично сорвал крышу одного из магазинов, в результате чего пострадала женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Житомирской области.

"24 сентября в 11:05 в Службу спасения "101" поступила информация о том, что в результате сильного порыва ветра частично сорвало крышу (примерно 65 кв.м) одного из магазинов", - сказано в сообщении.

Сильный ветер частично сорвал крышу магазина на Житомирщине, пострадала женщина, - ГСЧС 01

Выяснилось, что та часть крыши, которая осталась, просто свисала с магазина. Кроме того, в результате чрезвычайного происшествия травмирована жительница города, 1960 года рождения.

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Сильный ветер частично сорвал крышу магазина на Житомирщине, пострадала женщина, - ГСЧС 02

Отмечается, что еще до приезда бойцов ГСЧС врачи скорой помощи с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, транспортировали ее в медицинское учреждение.

С помощью подручных средств спасатели демонтировали поврежденное покрытие. На месте происшествия работало 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Источник: https://censor.net.ua/p3087944
 
 
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Це магазин? Сильный ветер частично сорвал крышу магазина на Житомирщине, пострадала женщина, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1553 Будка якась на курячих лапках.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСильный ветер частично сорвал крышу магазина на Житомирщине, пострадала женщина, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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