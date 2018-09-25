 Представители застройщика "Орлан Инвест-групп" забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче. ВИДЕО+ФОТО

Об этом в комментари Цензор.НЕТ рассказал глава "Бучанского союза ветеранов АТО" Александр Буйволюк.

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Видео предоставил Александр Буйволюк.

"Застройщик, нанял титушек, которые с оружием и петардами совершили нападение на гражданских людей. Они хотят срезать деревья. Причем, не какой-то самосей, а дубы, которым лет так 150. Вчера штук 20 срезали. Мы вышли, наш "Бучанский союз ветеранов АТО" позвали местные жители, видя, что ни от кого помощи они не получат. Первое нападение отбили, разошлись. А через два часа человек 30 вновь прибежали, побили людей. Много раненных", - сказал он.

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Как сообщает "Громада Приірпіння", рабочих с бензопилами защищали молодые спортивной внешности, так называемые титушки.

"Они действовали по тому же сценарию, что и в Гостомеле - там за полчаса вырезали лес на участке площадью 60 соток. Местные жители вызвали полицию и отдел благоустройства Бучанского совета. Титушки не пускали работников полиции и горсовета на территорию коммунальной собственности.

Пострадавшие подали коллективое заявление в полицию. По информации издания, все задержанные представители застройщика были отпущены.

Данный участок арендует ООО "Комфорт ЛТД". Инвестором вступает ирпенский застройщик компания "Орлан Инвест-групп". Исполнительный комитет горсовета 4 сентября принял решение провести экспертизу деревьев на их принадлежность к природным памятникам местного значения. К тому времени арендаторам рекомендовали воздержаться от любой работы на участках, а коммунальное предприятие "Бучзеленбуд" обязали вызвать правоохранителей, если начнется вырубка.