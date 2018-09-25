 Представители застройщика "Орлан Инвест-групп" забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче. ВИДЕО+ФОТО

Об этом в комментари Цензор.НЕТ рассказал глава "Бучанского союза ветеранов АТО" Александр Буйволюк.
"Застройщик, нанял титушек, которые с оружием и петардами совершили нападение на гражданских людей. Они хотят срезать деревья. Причем, не какой-то самосей, а дубы, которым лет так 150. Вчера штук 20 срезали. Мы вышли, наш "Бучанский союз ветеранов АТО" позвали местные жители, видя, что ни от кого помощи они не получат. Первое нападение отбили, разошлись. А через два часа человек 30 вновь прибежали, побили людей. Много раненных", - сказал он.
Как сообщает "Громада Приірпіння", рабочих с бензопилами защищали молодые спортивной внешности, так называемые титушки.
"Они действовали по тому же сценарию, что и в Гостомеле - там за полчаса вырезали лес на участке площадью 60 соток. Местные жители вызвали полицию и отдел благоустройства Бучанского совета. Титушки не пускали работников полиции и горсовета на территорию коммунальной собственности.
Пострадавшие подали коллективое заявление в полицию. По информации издания, все задержанные представители застройщика были отпущены.
Данный участок арендует ООО "Комфорт ЛТД". Инвестором вступает ирпенский застройщик компания "Орлан Инвест-групп". Исполнительный комитет горсовета 4 сентября принял решение провести экспертизу деревьев на их принадлежность к природным памятникам местного значения. К тому времени арендаторам рекомендовали воздержаться от любой работы на участках, а коммунальное предприятие "Бучзеленбуд" обязали вызвать правоохранителей, если начнется вырубка.
Вышли всем нашим домом и ещё соседняя многоэтажка, вызвали копов, стали оперативно связываться с Филатовым и с Киевом... Тьфу-тьфу, отстояли вроде. Но часть деревьев, увы, потеряна (((((
Другі відморозки напали на перших: "На активістів знову напали!"
Поліція ловить відморозків, які напали: "Поліція затримала активістів!"
Поліція не ловить відморозків, які напали: "Поліція не захищає активістів!"
Один забудовник наймає гопників для атаки наіншого забудовника і проплачує медіапідтримку у якоїсь медіа#ляді: "Активісти не дають здійснити незаконну забудову!"
Другий забудовник наймає гопників для захисту, але не проплачує медіапідтримку у медіа#ляді: "Тітушки захищають незаконну забудову!"
Обошлось без титушек и прочего, ибо микромасштабирование: самозахватчики планировали на месте нашей рощи поставить МАФы и пивную рыгаловку. В общем, не тот уровень.
А в Киеве, похоже, масштаб посерьёзнее.
Наверно, ещё и на колени их поставили.
Джерело:https://ua.censor.net.ua/p3087941