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 Представители застройщика "Орлан Инвест-групп" забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче. ВИДЕО+ФОТО

В понедельник, 24 сентября, в Буче представители застройщика "Орлан Инвест-групп" срубили около 30 живых столетних деревьев в районе дома по адресу улица Лесная, 1Б. Активистов, защищающих насаждения, они забросали петардами.

Об этом в комментари Цензор.НЕТ рассказал глава "Бучанского союза ветеранов АТО" Александр Буйволюк.

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Видео предоставил Александр Буйволюк.

"Застройщик, нанял титушек, которые с оружием и петардами совершили нападение на гражданских людей. Они хотят срезать деревья. Причем, не какой-то самосей, а дубы, которым лет так 150. Вчера штук 20 срезали. Мы вышли, наш "Бучанский союз ветеранов АТО" позвали местные жители, видя, что ни от кого помощи они не получат. Первое нападение отбили, разошлись. А через два часа человек 30 вновь прибежали, побили людей. Много раненных", - сказал он.

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Как сообщает "Громада Приірпіння", рабочих с бензопилами защищали молодые спортивной внешности, так называемые титушки.

"Они действовали по тому же сценарию, что и в Гостомеле - там за полчаса вырезали лес на участке площадью 60 соток. Местные жители вызвали полицию и отдел благоустройства Бучанского совета. Титушки не пускали работников полиции и горсовета на территорию коммунальной собственности.

Представители застройщика Орлан Инвест-групп забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче 01

Пострадавшие подали коллективое заявление в полицию. По информации издания, все задержанные представители застройщика были отпущены.

Представители застройщика Орлан Инвест-групп забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче 02

Данный участок арендует ООО "Комфорт ЛТД". Инвестором вступает ирпенский застройщик компания "Орлан Инвест-групп". Исполнительный комитет горсовета 4 сентября принял решение провести экспертизу деревьев на их принадлежность к природным памятникам местного значения. К тому времени арендаторам рекомендовали воздержаться от любой работы на участках, а коммунальное предприятие "Бучзеленбуд" обязали вызвать правоохранителей, если начнется вырубка.

Источник: https://censor.net.ua/p3087941
 
 
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 Топ комментарии
 
Это действо с участием титушек легко прекратить на всей территории Украины. Нужна только смелость. Один пулемёт с боевыми патронами и после его работы ни один титушка ни за какие деньги участвовать в бандитских экспроприациях не будет. Представители застройщика "Орлан Инвест-групп" забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче - Цензор.НЕТ 4476
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Рас Суслик, Педалик и Гидранг молчат---значит всё законно и правильно. Всегда будем теперь исходить из этого. Молчание--знак одобрения. Представители застройщика "Орлан Инвест-групп" забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче - Цензор.НЕТ 8799
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Титушки не пускали полицию и работников горсовета на коммунальную собственность, это писец полный,Сомали настоящие.
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Рас Суслик, Педалик и Гидранг молчат---значит всё законно и правильно. Всегда будем теперь исходить из этого. Молчание--знак одобрения. Представители застройщика "Орлан Инвест-групп" забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче - Цензор.НЕТ 8799
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молчат ваши рыги-отпиздиционеры, гречневые, которые должны принимать Законы внутри страны и смотреть, что бы эти Законы работали!...
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В чем чепуха? Иди дерись с титушками, или перед компом безопаснее?
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Это действо с участием титушек легко прекратить на всей территории Украины. Нужна только смелость. Один пулемёт с боевыми патронами и после его работы ни один титушка ни за какие деньги участвовать в бандитских экспроприациях не будет. Представители застройщика "Орлан Инвест-групп" забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче - Цензор.НЕТ 4476
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порохло с сынками заготавливают дрова ?
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Днепр. На прошлой неделе тоже приехали какие-то хмыри с техникой и стали внаглую пилить насаждение живой реликтовой ольхи, в санитарной зоне возле дома причём. Единственная защита, отгораживающая дом от автотрассы.
Вышли всем нашим домом и ещё соседняя многоэтажка, вызвали копов, стали оперативно связываться с Филатовым и с Киевом... Тьфу-тьфу, отстояли вроде. Но часть деревьев, увы, потеряна (((((
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Порошенко -лучший в мире президент!! У него всё по закону!.Славимо его!
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Титушки не пускали полицию и работников горсовета на коммунальную собственность, это писец полный,Сомали настоящие.
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коктейль молотова очень хорошо работает.техника горит за милую душу
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Одні відморозки нападають на других: "На активістів напали!"
Другі відморозки напали на перших: "На активістів знову напали!"
Поліція ловить відморозків, які напали: "Поліція затримала активістів!"
Поліція не ловить відморозків, які напали: "Поліція не захищає активістів!"
Один забудовник наймає гопників для атаки наіншого забудовника і проплачує медіапідтримку у якоїсь медіа#ляді: "Активісти не дають здійснити незаконну забудову!"
Другий забудовник наймає гопників для захисту, але не проплачує медіапідтримку у медіа#ляді: "Тітушки захищають незаконну забудову!"
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я себе представляю такую ситуацию, например, в Германии... и она не представляется просто...
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А вот мы, как я выше написал, на прошлой неделе столкнулись.
Обошлось без титушек и прочего, ибо микромасштабирование: самозахватчики планировали на месте нашей рощи поставить МАФы и пивную рыгаловку. В общем, не тот уровень.
А в Киеве, похоже, масштаб посерьёзнее.
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помните такого, ненавидящего украинцев и украинское еврея?
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Он сейчас с тв канала мертветчука вещает. . И еще его жаба давит, шо Петя не сделал его губернатором
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Да, компания " орлан" - это червонец , т есть Червоненко. Тоже машинами торговал . Кажеться фирма" Илта" на Печерске была
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да много чем он торговал. А в 90-ые он начинал с ОПГ. 15 лет назад был "любым другом" иуды Ющенка, который, иуда, в 2010 году продал страну Януковичу выступив активно против Тимошенко.
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Новая полиция хоть откат получила или им просто лень было драку разнимать?
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Неправильний заголовок.Треба:"Тітушки не пускали працівників поліції та міськради на територію комунальної власності". Й тоді стоятиме питання-а для чого нам поліція і міськрада?А може позвільняти цих нових копів й на їх місце набрати тітушок,ослабити тітушиний рух?
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"Орлан Інвест-груп", це підприємство фанфарона, хвастуна і брехуна Червоненка, якого зараз таскають по всіх ворожих, до України, ТВ каналам, починаючи з newsone.
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Всего то нужен закон по которому будут сажать титушню гарантированно и надолго иначе только мочить.
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мое личное мнение, что кроме антикоррупционных организаций, необходимо еще создать организации по мониторингу деятельности коммерческих организаций и бизнеса с целью защиты законной деятельности коммерческих организаций и бизнеса и недопущения и противодействию незаконной деятельности коммерческих организаций и бизнеса. для выполнения этих задач можно создать специализированное подразделение финансово-экономического спецназа. в случае, если коммерческая организация неоднократно злостно нарушает финансово-экономическое законодательство, тогда это может привести к большим штрафам, а в особых случаях и полной ликвидации этой организации с конфискацией всего коммерческого имущества для продажи на аукционе. имхо
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"Тітушки не пускали працівників поліції"
Наверно, ещё и на колени их поставили.
Джерело:https://ua.censor.net.ua/p3087941
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПредставители застройщика "Орлан Инвест-групп" забросали петардами активистов, защищавших столетние деревья в Буче. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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