 "Клубок нераспутанных дел": под посольством РФ показали, как расследуются исчезновения людей в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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25 сентября, в 11:00 возле посольства РФ в Киеве активисты ОО "Крым SOS" провели 27-ю ежемесячную акцию #Where_is_Ervin, посвящённую жертвам насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму.

По ее словам руководителя организации Тамилы Ташевой, каждое дело об исчезновении тянется до президента России Владимира Путина, и именно он ответственен за похищение людей и за то, что эти дела не расследуют.

На примере художественной инсталляции активисты показали продемонстрировали это.

Кроме того, активисты вывесили баннер с надписью "Где Эрвин?", таким образом требуя расследовать похищение крымского татарина, члена Меджлиса крымскотатарского народа Эрвина Ибрагимова.







Заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз







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Фото/видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как известно, в мае 2016 года в Бахчисарае неизвестные похитили члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищение совершили российские власти или подконтрольные им парамилитарные группы.



Российское управление Следственного комитета России по Крыму возбудило уголовное дело о похищение, однако информация о местонахождении Эрвина Ибрагимова по сей день отсутствует.

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Напомним, с начала оккупации и аннексии Крыма на полуострове было похищено 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены.