 Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге является Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 13,2% всех опрошенных. За В.Зеленского готовы проголосовать 7,8%, П.Порошенко - 6,8%, А.Гриценко - 6,6%, Ю.Бойко - 5,7%, В.Рабиновича - 5,4%, О.Ляшко - 5,2%, С.Вакарчука - 5,0%. Рейтинг других кандидатов - менее 2,5%. Не определились с выбором - 17,0%, не хотят участвовать в голосовании - 12,6%", - говорится в результатах исследования.

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"Поддержка Ю.Тимошенко более-менее равномерна во всех макрорегионах с акцентом на Центр. В.Зеленского больше поддерживают в Центре и на Юге, П.Порошенко и А.Гриценко - на Западе. Ю.Бойко и В.Рабинович традиционно имеют лучшие показатели в юго-восточных регионах", - добавили авторы исследования.

По данным исследования, две трети опрошенных убеждены, что президентские выборы 2019 не будут честными, только 16% - противоположного мнения. Четверть затруднились ответить на этот вопрос. Больше всего убеждены в нечестности предстоящих выборов сторонники Ю.Бойко и В.Рабиновича, а также те, кто вообще не намерен голосовать.

"43% опрошенных считают, что следующим Президентом Украины должен стать кандидат с большим опытом управления страной. Почти столько же считают, что лучше пусть придет новая личность даже без опыта государственного управления. Запрос на "новые лица" самый высокий в среде сторонников В.Зеленского и С.Вакарчука, на опытного политика, - среди сторонников П.Порошенко и Ю.Тимошенко. За последний месяц выросло количество тех, кто верит в победу Ю.Тимошенко и П.Порошенко на предстоящих президентских выборах. 18% опрошенных убеждены, что следующим Президентом Украины станет Ю.Тимошенко. 14% - уверены, что им будет П.Порошенко. Тех, кто верит, что Президентом станут другие политики, менее 4%. Почти половина опрошенных не смогли ответить на этот вопрос", - отмечается в исследовании.

"Рейтинг т.н. "второго выбора" показывает, что теоретически А.Гриценко, Ю.Тимошенко и В.Зеленского могли бы еще поддержать до 5% опрошенных при условии, если их основной фаворит избирателей не будет участвовать в выборах. С.Вакарчука при таких условиях могли бы поддержать еще 4,4% избирателей, В.Рабиновича - 3,8%, А.Садового - 3,4%, О.Ляшко - 2,8%, В.Наливайченко - 2,2 %, А.Шевченко - 2,2%. Антирейтинг политиков в дальнейшем возглавляет П.Порошенко. За него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина избирателей. О.Ляшко, Ю.Тимошенко, А.Яценюка и Ю.Бойко не поддержали бы до четверти опрошенных, В.Рабиновича и О.Тягнибока - почти каждый шестой", - говорится в результатах исследования.

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"Прекращение военных действий на Востоке Украины - основное требование респондентов к будущему Президенту Украины (66%). 49% ожидают от него усиления борьбы с коррупцией, 34% - повышение социальных стандартов, 33% - возрождение промышленности, 24% - повышение качества медицины, каждый шестой - уменьшение влияния олигархов на политику, возрождение аграрного сектора и стимулирование развития бизнеса. За последние несколько месяцев вырос запрос на прекращение военных действий, повышение социальных стандартов и качества медицины, а также стимулирование развития бизнеса. Молодежь и люди среднего возраста больше ожидают усиления борьбы с коррупцией, возрождение промышленности и стимулирования развития бизнеса, зато для старшего возраста большие ожидания в повышении социальных стандартов и качества медицины", - отмечается в результатах исследования.

















Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-18 вересня 2018.