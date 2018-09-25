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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Руководитель парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,2%), актер Владимир Зеленский 7,8%), действующий президент Украины Петр Порошенко (6,8%), экс-глава Минобороны, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (6,6%) , нардеп ("Оппоблок") Юрий Бойко (5,7%) являются лидерами электоральных симпатий украинцев в президентском рейтинге. За ними идут нардеп ("Оппоблок") Вадим Рабинович (5,4%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (5,2%), певец Святослав Вакарчука (5,0%) и другие.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге является Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 13,2% всех опрошенных. За В.Зеленского готовы проголосовать 7,8%, П.Порошенко - 6,8%, А.Гриценко - 6,6%, Ю.Бойко - 5,7%, В.Рабиновича - 5,4%, О.Ляшко - 5,2%, С.Вакарчука - 5,0%. Рейтинг других кандидатов - менее 2,5%. Не определились с выбором - 17,0%, не хотят участвовать в голосовании - 12,6%", - говорится в результатах исследования.

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"Поддержка Ю.Тимошенко более-менее равномерна во всех макрорегионах с акцентом на Центр. В.Зеленского больше поддерживают в Центре и на Юге, П.Порошенко и А.Гриценко - на Западе. Ю.Бойко и В.Рабинович традиционно имеют лучшие показатели в юго-восточных регионах", - добавили авторы исследования.

По данным исследования, две трети опрошенных убеждены, что президентские выборы 2019 не будут честными, только 16% - противоположного мнения. Четверть затруднились ответить на этот вопрос. Больше всего убеждены в нечестности предстоящих выборов сторонники Ю.Бойко и В.Рабиновича, а также те, кто вообще не намерен голосовать.

"43% опрошенных считают, что следующим Президентом Украины должен стать кандидат с большим опытом управления страной. Почти столько же считают, что лучше пусть придет новая личность даже без опыта государственного управления. Запрос на "новые лица" самый высокий в среде сторонников В.Зеленского и С.Вакарчука, на опытного политика, - среди сторонников П.Порошенко и Ю.Тимошенко. За последний месяц выросло количество тех, кто верит в победу Ю.Тимошенко и П.Порошенко на предстоящих президентских выборах. 18% опрошенных убеждены, что следующим Президентом Украины станет Ю.Тимошенко. 14% - уверены, что им будет П.Порошенко. Тех, кто верит, что Президентом станут другие политики, менее 4%. Почти половина опрошенных не смогли ответить на этот вопрос", - отмечается в исследовании.

"Рейтинг т.н. "второго выбора" показывает, что теоретически А.Гриценко, Ю.Тимошенко и В.Зеленского могли бы еще поддержать до 5% опрошенных при условии, если их основной фаворит избирателей не будет участвовать в выборах. С.Вакарчука при таких условиях могли бы поддержать еще 4,4% избирателей, В.Рабиновича - 3,8%, А.Садового - 3,4%, О.Ляшко - 2,8%, В.Наливайченко - 2,2 %, А.Шевченко - 2,2%. Антирейтинг политиков в дальнейшем возглавляет П.Порошенко. За него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина избирателей. О.Ляшко, Ю.Тимошенко, А.Яценюка и Ю.Бойко не поддержали бы до четверти опрошенных, В.Рабиновича и О.Тягнибока - почти каждый шестой", - говорится в результатах исследования.

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"Прекращение военных действий на Востоке Украины - основное требование респондентов к будущему Президенту Украины (66%). 49% ожидают от него усиления борьбы с коррупцией, 34% - повышение социальных стандартов, 33% - возрождение промышленности, 24% - повышение качества медицины, каждый шестой - уменьшение влияния олигархов на политику, возрождение аграрного сектора и стимулирование развития бизнеса. За последние несколько месяцев вырос запрос на прекращение военных действий, повышение социальных стандартов и качества медицины, а также стимулирование развития бизнеса. Молодежь и люди среднего возраста больше ожидают усиления борьбы с коррупцией, возрождение промышленности и стимулирования развития бизнеса, зато для старшего возраста большие ожидания в повышении социальных стандартов и качества медицины", - отмечается в результатах исследования.

Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы Рейтинг 01
Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы Рейтинг 02
Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы Рейтинг 03

Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы Рейтинг 04
Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы Рейтинг 05
Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы Рейтинг 06
Президентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы Рейтинг 07

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения: 10-18 вересня 2018.

Источник: https://censor.net.ua/p3087933
 
 
 Топ комментарии
 
Грустно. Люди ищут мессию, за идеи голосовать не готовы. Что предлагает Зеленский, Вакарчук, да и все остальные - никто ж толком не знает. Готовы голосовать за хорошего (в своем понимании) человека. Это мрак ((
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Дивний як на мене пункт в питанні :
в якій сфері ви очікуєте першочергових змін
той що набрав 60 % - припинення військових дій на сході
припинити можна двома шляхами - або капітуляція або перемога, це дуже важливий аспект
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Скажем так - при любых исходах нас , простой народ , поимеют очень знатно .
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Тимохе щедро из Кремля бабосов отсыпают : всю страну своими ебальниками заклеила бедная женщина-инвалид,еще и на медиаблядей и социо-блядей остается..
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Ну Зеленського, припусим, приємно слухати і дивитись, хоч його фобія до всього українського часом шокує: що пан взагалі робить в країні, народ якої так зневажає? До політичної критики це не має стосунку, ця хвороба , скоріше, називаєься: "ксенофобія звичайна".
Але що робить нагорі рейтингів пан Гриценко? Що, окрім продажу дорогущої одеської і кийвської землі військових об'єктів за копійки, пан зробив для війська? Армія як була до нього совкова, так після нього така і залишилась. Як було пів тищі генералів-крадунів, так вони і досі сидять крадуть.
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Я не знаю, может быть подать петицию в Конгресс США, чтобы они нам дали парочку кандидатов в президенты? Как всегда не за кого голосовать.
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Вот интересно: на должность врача примут только врача, на должность слесаря - только слесаря. А президентом может стать кто угодно ?
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Регулярная тема для самоподрыва порохосвинтусов. Президентські рейтинги: Тимошенко, Зеленський, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5880
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПрезидентские рейтинги: Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко, Бойко, - опрос группы "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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