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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев". ФОТОрепортаж

На Львовском бронетанковом заводе успешно завершились испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) "Лев". Она была создана конструкторами "Львовского бронетанкового завода" специально для усиления технического сопровождения и оперативного обслуживания танковых подразделений, сформированных из Т-64 и Т-72 различных модификаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

Как отмечается, бронемашина создана на базе танка Т-72 и предназначена для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий, а также для ее ремонта в полевых условиях. "Лев" оснащен лебедкой с тросом рабочей длиной 200 метров.

"Электросварочное оборудование, которое питается от генератора ремонтно-эвакуационной машины, позволяет проводить электросварочные работы в полевых условиях. Кроме того, БРЭМ "Лев" имеет кран-стрелу максимальной грузоподъемностью 12 тонн для монтажа-демонтажа узлов и агрегатов, в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Дополнительно машина оборудована грузовой платформой, которая позволяет транспортировать запасные части весом до 1,5 тонны. Бронемашина может развивать скорость до 60 км/ч, способна работать в диапазоне температуры воздуха от -40 до +40 и имеет запас хода не менее 460 километров по грунтовой дороге.

Экипаж машины - 3 человека, на вооружении - пулемет НСВТ (КТ-12,7).

На Львовском бронетанковом заводе завершились испытания новой бронемашины Лев 01
На Львовском бронетанковом заводе завершились испытания новой бронемашины Лев 02
На Львовском бронетанковом заводе завершились испытания новой бронемашины Лев 03
На Львовском бронетанковом заводе завершились испытания новой бронемашины Лев 04
На Львовском бронетанковом заводе завершились испытания новой бронемашины Лев 05
На Львовском бронетанковом заводе завершились испытания новой бронемашины Лев 06

Источник: https://censor.net.ua/p3087932
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапы тоже такое планируют, правда пока на модельках для коллекционеров.На "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев" - Цензор.НЕТ 4468
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Больше техники хорошей и разной! Теперь будет минимум три типа БРЭМов на базе Т-55, Т-64 и Т72. Вот только нафига 50-й калибр пулемета? Для самообороны и чересчур и недостаточно одновременно.
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Да, именно такая им и нужна, чтобы сгребать и закапывать трупы, когда они в 10 раз больше противника кладут войск ради величия и сракальности...
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Больше техники хорошей и разной! Теперь будет минимум три типа БРЭМов на базе Т-55, Т-64 и Т72. Вот только нафига 50-й калибр пулемета? Для самообороны и чересчур и недостаточно одновременно.
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Это инженерная машина. У нее задача - разграждение.
Возможно, придется и отбиваться....
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Это понятно. Зачем такого калибра? Экипажу просто будет не до разборки-сборки этого чудовища.И в результате когда вот именно он понадобиться ничего работать не будет. А даже и просто пострелять в сторону зеленки не будет желания. Потом чистить, снаряжать... Короче, те кто ставил такой калибр на БРЭМ нифига не понимают.
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русскоговорящая реинкарнация IgorL.
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Этот тип все предлагал побольше и крупнее. Я такого ничего не говорил. Просто очевидно, что пулемет винтовочного калибра уместнее на БРЭМ.
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а Вы не интересовались зарплатами конструкторов "Львовского бронетанкового завода"? может стоит туда? На "Львівському бронетанковому заводі" завершилися випробування нової бронемашини "Лев" - Цензор.НЕТ 3576
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НСВТ 12.7мм стандартный танковый пулемет, вы вообще о чем?
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Кацапы тоже такое планируют, правда пока на модельках для коллекционеров.На "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев" - Цензор.НЕТ 4468
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Да, именно такая им и нужна, чтобы сгребать и закапывать трупы, когда они в 10 раз больше противника кладут войск ради величия и сракальности...
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Під час наступу така техніка вельми потрібна!
Хто має віха, нехай чує.
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Дай бог быстрейшего массового поступления в войска.
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десь на передовій згодиться шось швидко викопати чи закопати
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спасибо братик, я попробовал, и за 10 минут я накачался, стал успешным, купил майбах, завел 10 любовниц, окрыл оффшор на канарах и достиг абсолютно всего , о чем мечтал, метод реально на 150 % рабочий, рекомендую !
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Хорошая вещь, таким ковшом кацапов можно десятками грести, сразу в канаву и ещё придавить сверху, что бы больше влезло.
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Есть в Броварах такая инженерно-сапёрная бригада . Так этого добра - завались .
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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