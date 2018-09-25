 На "Львовском бронетанковом заводе" завершились испытания новой бронемашины "Лев". ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте "Укроборонпрома".

Как отмечается, бронемашина создана на базе танка Т-72 и предназначена для эвакуации и буксировки неисправной, поврежденной гусеничной и колесной военной техники в условиях боевых действий, а также для ее ремонта в полевых условиях. "Лев" оснащен лебедкой с тросом рабочей длиной 200 метров.

"Электросварочное оборудование, которое питается от генератора ремонтно-эвакуационной машины, позволяет проводить электросварочные работы в полевых условиях. Кроме того, БРЭМ "Лев" имеет кран-стрелу максимальной грузоподъемностью 12 тонн для монтажа-демонтажа узлов и агрегатов, в частности, танковых башен, двигателей, коробок передач, опорных катков и тому подобное", - говорится в сообщении.

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Дополнительно машина оборудована грузовой платформой, которая позволяет транспортировать запасные части весом до 1,5 тонны. Бронемашина может развивать скорость до 60 км/ч, способна работать в диапазоне температуры воздуха от -40 до +40 и имеет запас хода не менее 460 километров по грунтовой дороге.

Экипаж машины - 3 человека, на вооружении - пулемет НСВТ (КТ-12,7).











