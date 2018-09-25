 Маршрутка врезалась в дерево в Кривом Роге: 8 людей пострадало. ФОТО

Все их с травмами различной тяжести доставили в больницы города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый Криворожский".
Известно, что маршрутное такси №230 врезалось в дерево на улице Сергея Колачевского.
По информации местных СМИ, водителю транспортного средства стало плохо, он выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с деревом.
На место инцидента прибыли патрульные полицейские и медики.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что водитель маршрутки и пассажирка пострадали от взрыва огнетушителя в Кривом Роге.
Таке нажаль трапляється..
Одужання всім постраждалим.
вдруг станет "плохо".