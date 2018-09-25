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 Маршрутка врезалась в дерево в Кривом Роге: 8 людей пострадало. ФОТО

Утром 25 сентября в Кривом Роге произошло ДТП с маршруткой, в которой находились пассажиры. Автобус врезался в дерево. В результате инцидента травмы получили 8 человек.

Все их с травмами различной тяжести доставили в больницы города, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Первый Криворожский".

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Известно, что маршрутное такси №230 врезалось в дерево на улице Сергея Колачевского.

По информации местных СМИ, водителю транспортного средства стало плохо, он выехал за пределы проезжей части и допустил столкновение с деревом.

На место инцидента прибыли патрульные полицейские и медики.

Маршрутка врезалась в дерево в Кривом Роге: 8 людей пострадало 01
Маршрутка врезалась в дерево в Кривом Роге: 8 людей пострадало 02

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что водитель маршрутки и пассажирка пострадали от взрыва огнетушителя в Кривом Роге.

Источник: https://censor.net.ua/p3087927
 
 
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опять проклятые евробляхеры. нету от них спасения. правильно соевые?
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Тобі твоя євробляха і по ночам сниться, мабуть. Реально- набрид. Вгамуйся вже.
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нет, братик, на этот раз проклятые деревья, от них нету спасения не бляхерам и не бляхерам. Надеюсь хоть на этот раз виновное дерево накажут !
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Водію стало погано..
Таке нажаль трапляється..
Одужання всім постраждалим.
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пора вдоль "дорог" пилить деревья...мало ли кому еще
вдруг станет "плохо".
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Потому что нет никакого контроля, перед выпуском на линию водители должны проходить медосмотр и получить допуск. Бардак везде, вот и имеем то что имеем. В стране беззаконие и анархия.
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