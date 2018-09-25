 Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие "Укртрансбезпеки". ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.

"Одно из ключевых наших свойств - нам не все равно. За три с половиной года на гос. службе мы не превратились в бездушных чиновников. Поэтому, когда мы строим новые дороги, а перегрузы с попустительства импотентной "Укртрансбезпеки" их убивают - мы находим способ сделать работу этой чудной организации за нее. Хотя нас потом за это убивает КРУ. Строим ГВК (Габаритно-Весовые Комплексы) для "Укртрансбезпеки". На фото - первый. В Партизанском, на въезде в Днепр со стороны Решетиловки. Финансирование строительства 50/50 - Областной Бюджет и Бюджет Днепра, за что отдельнео спасибо Горсовету Областного Центра. В процессе подготовки строительства побороли пофигизм кучи гос. органов, включая клинический идиотизм проектного института, запроектировавшего сначала какое-то место для посадки НЛО вместо ГВК", - рассказал он.

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"До конца года минимум два ГВК будут построены. Делаем все для этого. Еще по двум идут торги в ProZorro. Самое смешное, что даже построив сертифицированные площадки для "Укртрансбезпеки", первое что мы от нее услышим "... так а у нас нет бензина туда ездить и людей...". В принципе, мы уже в иносказательной форме это услышали. Но ок, поборем и это. Потому что второе наше свойство - это железные нервы, чтобы философски смотреть на все происходящее вокруг нас безумие и бороть его", - резюмировал Голик.



















