 Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие "Укртрансбезпеки". ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.
"Одно из ключевых наших свойств - нам не все равно. За три с половиной года на гос. службе мы не превратились в бездушных чиновников. Поэтому, когда мы строим новые дороги, а перегрузы с попустительства импотентной "Укртрансбезпеки" их убивают - мы находим способ сделать работу этой чудной организации за нее. Хотя нас потом за это убивает КРУ. Строим ГВК (Габаритно-Весовые Комплексы) для "Укртрансбезпеки". На фото - первый. В Партизанском, на въезде в Днепр со стороны Решетиловки. Финансирование строительства 50/50 - Областной Бюджет и Бюджет Днепра, за что отдельнео спасибо Горсовету Областного Центра. В процессе подготовки строительства побороли пофигизм кучи гос. органов, включая клинический идиотизм проектного института, запроектировавшего сначала какое-то место для посадки НЛО вместо ГВК", - рассказал он.
"До конца года минимум два ГВК будут построены. Делаем все для этого. Еще по двум идут торги в ProZorro. Самое смешное, что даже построив сертифицированные площадки для "Укртрансбезпеки", первое что мы от нее услышим "... так а у нас нет бензина туда ездить и людей...". В принципе, мы уже в иносказательной форме это услышали. Но ок, поборем и это. Потому что второе наше свойство - это железные нервы, чтобы философски смотреть на все происходящее вокруг нас безумие и бороть его", - резюмировал Голик.
ИНТРЕСНО, а Гройсман, лично, хоть раз проехал из Киева в Днепр по дороге??? Мог бы рассказать СМИ свои впечатления
И еше - однополосная дорога из одного крупного промышленного города в столицу - ЭТО ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ ОБ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЯХ ПРЕЗИДЕНТОВ И ПРЕМЬЕРОВ . А о Кучме и Тимошенко тем более- бо это был их город .
дорога-бульдозиры.
строят очередную кормушку для своих - дал 200 грн - поехал.
А дорожникам тожек выгодно поломатые дороги - каждый божий день и год можно заполучить деньгу на хлеб насущный,
ну и на дарогу по остаточному остатку.