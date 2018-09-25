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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие "Укртрансбезпеки". ФОТОрепортаж

Днепр и Днепропетровская область строят Габаритно-Весовые Комплексы для борьбы с перегрузом фур на дорогах.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.

"Одно из ключевых наших свойств - нам не все равно. За три с половиной года на гос. службе мы не превратились в бездушных чиновников. Поэтому, когда мы строим новые дороги, а перегрузы с попустительства импотентной "Укртрансбезпеки" их убивают - мы находим способ сделать работу этой чудной организации за нее. Хотя нас потом за это убивает КРУ. Строим ГВК (Габаритно-Весовые Комплексы) для "Укртрансбезпеки". На фото - первый. В Партизанском, на въезде в Днепр со стороны Решетиловки. Финансирование строительства 50/50 - Областной Бюджет и Бюджет Днепра, за что отдельнео спасибо Горсовету Областного Центра. В процессе подготовки строительства побороли пофигизм кучи гос. органов, включая клинический идиотизм проектного института, запроектировавшего сначала какое-то место для посадки НЛО вместо ГВК", - рассказал он.

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"До конца года минимум два ГВК будут построены. Делаем все для этого. Еще по двум идут торги в ProZorro. Самое смешное, что даже построив сертифицированные площадки для "Укртрансбезпеки", первое что мы от нее услышим "... так а у нас нет бензина туда ездить и людей...". В принципе, мы уже в иносказательной форме это услышали. Но ок, поборем и это. Потому что второе наше свойство - это железные нервы, чтобы философски смотреть на все происходящее вокруг нас безумие и бороть его", - резюмировал Голик.

Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 01
Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 02
Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 03
Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 04
Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 05
Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 06
Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 07
Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 08
Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 09
Днепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие Укртрансбезпеки 10

Источник: https://censor.net.ua/p3087893
 
   
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 Топ комментарии
 
Молодцы. Пора бороться с пофигизмом, бо дорога Решетиловка- Днепр - это позорище всем президентам и премьер - министрам. И лично Кучме и Тимошенко. Чтобы такой город , как Днепр, был без скоростной дороги на Киев- нет слов!
ИНТРЕСНО, а Гройсман, лично, хоть раз проехал из Киева в Днепр по дороге??? Мог бы рассказать СМИ свои впечатления
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Добавлю, и за Внешнюю политику страны, с которой кстати, очень не плохо справляется! Вон как орков плющит в месте с зрадофилами. Дніпро і Дніпропетровська область будують контрольні вагові комплекси попри бездіяльність Укртрансбезпеки - Цензор.НЕТ 4921
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Есть выражение" вспомнила бабка, як девкой была". Сеголня 2018 год- почти двадцать лет назад? В Европе дороги ремонтируют ежедневно .
И еше - однополосная дорога из одного крупного промышленного города в столицу - ЭТО ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ ОБ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЯХ ПРЕЗИДЕНТОВ И ПРЕМЬЕРОВ . А о Кучме и Тимошенко тем более- бо это был их город .
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Молодцы. Пора бороться с пофигизмом, бо дорога Решетиловка- Днепр - это позорище всем президентам и премьер - министрам. И лично Кучме и Тимошенко. Чтобы такой город , как Днепр, был без скоростной дороги на Киев- нет слов!
ИНТРЕСНО, а Гройсман, лично, хоть раз проехал из Киева в Днепр по дороге??? Мог бы рассказать СМИ свои впечатления
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В 2000-2002-м была отличная дорога, пока фуры не разведали и не раздолбали ее.
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Есть выражение" вспомнила бабка, як девкой была". Сеголня 2018 год- почти двадцать лет назад? В Европе дороги ремонтируют ежедневно .
И еше - однополосная дорога из одного крупного промышленного города в столицу - ЭТО ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ ОБ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЯХ ПРЕЗИДЕНТОВ И ПРЕМЬЕРОВ . А о Кучме и Тимошенко тем более- бо это был их город .
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В области куча дорог где конь не валялся, а "они" дороги рубашить в селах на три хаты и им наплевать что до этих сел не доехать. Думаете какие то слушания проходят куда лучше средства направить? Отвечают что обл автодор на баланс не передает, хотя уверен его никто не просит. Так что смотрите не перехвалите.
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задача ботов и их подпевал на общественных началах убедить широкие народные массы, что саботаж реформ, растущая коррупция и воровство властей, это норма.. главное, это декларация евровектора, а в ЕС и США воруют ещё больше..
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Да, кстати, зраодофилы, запомните! - Петро отвечает только за безвиз, Томос, заявления о евровекторе и за ножницы с ленточками
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Добавлю, и за Внешнюю политику страны, с которой кстати, очень не плохо справляется! Вон как орков плющит в месте с зрадофилами.
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если по официальным началам то да, но у нас народ думает, что это такой себе батюшка-царь который все может.
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Кстати запомни те Голик это команда Президента
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Мало строить ГВК - нужно иметь полномочия запретить проезд перегруженной или негабаритной фуры, пока нарушения не будут устранены...
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Оно бы всё ничего, если бы в скрине, в самом верху, не было бы этой фамилии. Ну, успешного организатора "случайных родов, в Штатах. Который вчера автобан нам пообещал: Мариуполь-Запорожье. Даже ранее "гиперлупа". Я извиняюсь, за это, почти ругательное слово.
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А что там видно на ентих фотках??

дорога-бульдозиры.

строят очередную кормушку для своих - дал 200 грн - поехал.

А дорожникам тожек выгодно поломатые дороги - каждый божий день и год можно заполучить деньгу на хлеб насущный,
ну и на дарогу по остаточному остатку.
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думаю, что весовой контроль незаконный, поскольку дороги необходимо проектировать с расчетом на возможность движения по ним транспорта с большим весом, а весовой контроль - это, в действительности, препятствование развитию бизнеса и осуществление незаконных поборов с коммерческого автотранспорта. имхо.
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одно другому не мешает, если дрога не расчитана на конкретный груз, пусть доплачивают водители или ищут другую.
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также необходимо давныв-давно запретить в Украине строить дороги из асфальта.
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А йульки засевший в черкасской обл Раде, ни копейки на дороги не потратили, только на центр кивают.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДнепр и Днепропетровская область строят контрольные весовые комплексы несмотря на бездействие "Укртрансбезпеки". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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