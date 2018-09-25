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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:визит (2212) Нью-Йорк (152) ООН (2564) Порошенко (15460) США (14182)

 Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. ФОТО

Президент Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН 01
Фото: пресс-служба Президента

Отдельное внимание во время визита будет уделено углублению украинско-американских отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. С этой целью Глава государство проведет встречу с представителями бизнеса и деловых кругов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В повестку дня Генассамблеи ООН включен пункт "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - Порошенко

В рамках программы пребывания в Нью-Йорке Президент Украины также встретится с лидерами украинской общины США.

Источник: https://censor.net.ua/p3087875
 
   
 Топ комментарии
 
Опять будет пустой зал и зевающая публика... Порошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН - Цензор.НЕТ 2676
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С нетерпением ждем выступления нашего Президента.! Жаль что в статье е обозначено время.
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Звичайно, що це цікаво і маю надію про висвітлення цієї події на Цензорі.
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Дві події, які сталися протягом одної доби, помножили на нуль два найбільш популярних твердження антикорупціонерів. Те, що корупцію можна перемогти репресивними методами. І те, що на Заході в разі будь-якого крупного проколу чиновники тут же подають у відставку (на відміну від наших) і зазнають покарання.
А тепер ласкаво прошу в реальність.
У Китаї у заступника губернатора провінції Хенань конфісковано 106 мільярдів юанів. Якщо я не нахомутав з курсом, це приблизно $15 мільярдів. Це, на секундочку, біля 3,5% ВВП всієї провінції Хенань. Дядько утримував 256 коханок, певно, по одній на кожен день року, мінус вихідні. Круто?
І от же проблема - в Китаї, традиційно, покарання за корупцію одні з найжорстокіших у світі. Там за корупцію розстрілюють. І що? Втримує це корупціонерів від потаємного збагачення? Як бачите, ні фіга. Я не те що думаю, я переконаний і знаю, що в Україні просто не існує можливостей красти ОТАК.
Віщую заперечення, мовляв, чувака ж затримали. Значить, боротьба у них іде. Значить, невдовзі його того! До стінки! На це я заперечу, 3,5% ВВП своєї провінції неможливо вкрасти за місяць. Очевидно, непосильною працею $15 ярдів баксів США клієнт наживав роками, протягом яких… його корупційні оборудки мало кого цікавили. Заарештували його не тому, що крав, а тому, що десь перетнув дорогу високопосадовим товаришам, - тут за ним і прийшли. А в тому, що знайдуть щось обов'язково, ніхто не сумнівався, так само як опера з НКВД не сумнівалися, що знайдуть на дачі Жукова в часи сталінізму. В зграї вовків всі сірі. За іншими чиновниками цього рангу не приходять не тому, що не крадуть, а тому, що команди не було. Так само як в Британії за Генріха VIII, - практично всіх покараних канцлерів карали за корупцію, проте жодна корупція від того не страждала.
А де у світі корупція найменша? У Фінляндії, де статті за корупцію були декриміналізовані після Другої Світової війни і лишаються такими досі. Бо, от розумієте, світовий досвід показує, що менше крадуть не там, де суворіше карають, а там, де бути зловленим на корупції означає зазнати масового морального осуду суспільства.
Хоча я давно підозрюю, що більшості наших громадян-антикорупціонерів кортить не викорінення корупції, а масових розстрілів багатіїв з обов'язковою експропріацією експропріаторів, аби за Шаріковим «все відняти і поділити».
Подія друга. Уявіть на хвилинку, що у нас десь завалився міст… через Случ (наприклад), і у річку заїхав цілий потяг. Що завиють всі українські всепропадли від пересічного «недорогенького» до самого Шабуніна? Звісно що, - розікрали при будівництві, злочинна влада, всіх у відставку, а от на Заході подали б у відставку самі…
Ну, от сьогодні у США, в штаті Айова, під вантажним потягом розвалився міст, і 37 вагонів благополучно в'їхали в річку Флойд. Я правильно розумію, в штаті Айова (США) вже теж злочинна влада? Там теж скажена корупція? Там теж розікрали, що могли на будівництві мосту? І уявляєте, я ніде не знайшов інфи про ухід керівництва штату Айова у відставку через аварію. Сидять всі на посадах ,- вагони виуджують та міст відбудовують тепер.
Мене сильно цікавить, а що там з керівництвом міста в Італії, де теж міст рухнув з людськими жертвами? Посадили всіх? Чи не всіх? А кого саме?
Я ніяк не заперечую, - з корупцією боротися треба. Але. Існує реальність, і в реальності тій корупція існує по всьому світові. У всьому світі вона - проблема. Весь світ з нею бореться, хто на що здатний. І найнижчий рівень корупції - не завжди ознака добробуту. З Фінляндії, де показники корупції найкращі в світі, люди масово виїжджають на ПМП до менш благополучних Німеччини, Англії та США. В сусідній з Фінляндією Швеції еміграція - вже проблема, незважаючи на всі приваби «шведського соціалізму».
От і дивишся на все це, і думаєш собі, що в Україні завдало б по корупції сильнішого удару: децентралізація, ПроЗорро та Е-декларування чи так жадані нашим громадянам масові посадки?
Не шукайте простих рішень, - вони часто призводять до складних наслідків.
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Коррупция непобедима . Доказано мировой историей . Она была ,есть и будет всегда , в любой стране мира и во все времена . Это неизлечимая болячка человечества . К сожалению . Порошенко прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 367 . Влияние коррупции можно минимизировать но полностью её победить невозможно ,, увы .!!
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Ось про "бєсполєзность" боротьби з корупцією. Всі порохосракоботам читати: https://www.goodreads.com/book/show/1401491.Controlling_Corruption
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Про "бєсполєзность" это ты сказал . Я же говорил совсем о другом . .
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Так, мінімізувати можна. І в отій книжечці, яку я рекомендував, є купа позитивних прикладів такої мінімізації.
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Корупція є там, де є грунт на якому вона може вирости.
Є держрегулювання - буде корупція.
Є держвласність - буде корупція.
Є держзакупівлі - буде корупція.
Є держфінансування - буде корупція.
Є соціальна підтримка - буде корупція.
Є надмірні мита - буде корупція.
Є надмірні акцизи - буде корупція.
Є надмірні податки з бізнесу - буде корупція.
Але народ у нас хоче, щоб все вище перелічене у нас було!
Хочуть держрегулювання, щоб все було дешево і "баригі не наживалися", хочуть держвласності, знов щоб "бариги не наживалися", Хочуть держфінансування, щоб було "безплатно", хочуть соцніштяків, бо вони бач "бідні", а щоб всі їх соціальні хатєлкі фінансувати потрібні мита, акцизи, надмірне оподаткування бізнесу.
А отже буде і корупція.
При цьому реформи, що мають знищити грунт на якому корупція росте, оголощують "антинародними та злочинними", а винним в тому що вона є призначають президента.

"...
- Ви нє нахлдітє такоє повєдєніє странним, Берімор?
- Нєт, сер!
- Почєму, похвольтє поінтєрєсоваться?
- 3,14дрси, сер!"
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Не менша.
У нас у 3/4 випадків корупцією оголошують те. що на заході звичайний бізнес.
На заході якийсь Гнап, Лєщенко чи Дубінський, після першого ж абсолютно висмоктаного з пальця "антикорупційного розслідування", отримали б позов про шкоду діловій та суспільній репутвції та все життя відпрацьовували б мільйонний штраф.
У нас тему "антикорупції" використовують не лише в боротьбі за владу, у нас її використовує і ФСБ для дискредитації державних інституцій, їхнього руйнування та дестабілізації країни в цілому.
Акраїну знищать антикорупціонери.
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Те, чим ти займаєшся, називається "хуцпа". як тебе послухати, так винуваті не порошенко з подільниками, не Система, а люди, які намагаються привернути увагу до кричущих фактів розкрадання й корупції. Іще й робиш висновок, що Україну нищить не національна ОПГ "порошенко-кононенко", а антикорупціонери. Маладца, стараєшся. Візьми на полиці пиріжок з гвіздками.
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На западе коррупция есть - ПРИМЕР - строительство северного потока.
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Ніхто не каже, що немає. Тіко там вона не є системоутворюючою, так би мовити, як в феодальних суспільствах типу нашого.
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Порошенко українцям: «Слава Україні! Я у Нью-Йорк на гульдебас. Відтягнутися. А ви? Ні? Ну тоді героям слава!»
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Каким боком маринка к ассамблеи оон？
Просто спросил.
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По Бродвею хоцца пошастать, Мальдивы заипали
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https://etcetera.media/nalogi-v-evroparlamente-podschitali-skolko-millionov-ukraina-nedopoluchaet-iz-za-shem.html?utm_source=iua
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Хорошо встречают. Чалый лысиной блестит, бездельники Чалого букетик купили по дороге, уборщик аэропорта пришел поглазеть, даже отставного лейтенанта из ВС США пригласили на встречу. Жаль, Трамп в кадр опять не попал.
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чалий, як і порошенко, пишеться з маленької літери.
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Где ты увидел там американского лейтенанта . ?? Порошенко прибув до Нью-Йорка для участі в Генасамблеї ООН - Цензор.НЕТ 604 .
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Ой! Ошибся. Это второй лейтенант(старлей по нашему). Спасибо.
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Наши СМИ не освещали. Нельзя! Враг! А Вы, кстати, откуда знаете?
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Петро Олексійович на другому Президентському терміні, остаточно розвалить педірацию. мій голос однозначно за нього
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Що Україна повинна запропонувати ООН?
25.09.2018, 10:00 • 136 • 1

1. Подати Проект резолюції про повне і безумовне виведення російських військ з України (з Донецької і Луганської областей та Криму) на розгляд Генеральній асамблеї для ухвалення.
2. Подати Проект резолюції про скасування права вето у постійних членів Ради Безпеки (як середньовічного феодального анахронізму) на розгляд Генеральній асамблеї для ухвалення.
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3. Подати позов до Міжнародного суду ООН на Російську Федерацію у зв'язку з порушенням нею статті 2 Статуту ООН щодо територіальної цілісності і суверенітету України (термін подання спливає!).
Виникає запитання: чому за чотири з половиною роки нічого з цього не подано? Де Постійний представник України в ООН?
Де Міністр закордонних справ? Де Президент?
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Володимир ЧЕРНЯК
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Прикольно наблюдать за истерикой зрадоботни, Порошенко как аллерген для русни и пятой колонны, раньше была методичка что Петро "убежит в Ростов" пропала легенда, как по команде, после конкретного обострения с рашкой и по всем фронтам от дипломатического до религиозного.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. ФОТО
 
 
 
 
 
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