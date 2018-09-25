 Вследствие непогоды в ряде западных областей повалены деревья и обесточен ряд населенных пунктов, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В сообщении отмечается: "В частности, подразделения Службы спасения Ривненской области освобождали проезжие части местных дорог от поваленных деревьев в Ривненском, Дубенском, Сарненском и Корецком районах. Кроме того, в пгт. Клевань дерево упало на частный жилой дом и заблокировало вход, где находились малолетние дети. На месте происшествия работали спасатели 4-й государственной пожарно-спасательной части, которые с помощью специальных инструментов расчистили вход.

В Луцке Волынской области, в 5-ти этажном жилом доме на улице Степана Бандеры, спасатели демонтировали элементы балконной рамы на четвёртом этаже, которая была повреждена ветром и могла упасть в любой момент.

В то же время, подразделения Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области осуществили 3 выезда на порезку 4 упавших деревьев на проезжую часть дорог на территории с. Демня Сколевского района, с. Бабино Самборского района, а также с. Нежухив Стрыйского района.

По обесточиванию населенных пунктов: С 23 на 24 сентября в результате осложнения погодных условий (сильный дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Волынской области.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напоминаем, что по сообщению УкрГидрометцентра, 25 сентября в Украине будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м / с., Ночью 26 сентября в большинстве областей Украины, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 °; в Карпатах 25-26 сентября заморозки в воздухе 0-3 °, по Киевской области ночью 26 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°".

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