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 Глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке председателя одной из городских лечебно-квалификационных комиссий Сумской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что служащий требовал с местного жителя - участника операции Объединенных сил - неправомерную выгоду в размере ста сорока тысяч гривен. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и несоздание препятствий для получения группы инвалидности, на которую имел законное право.

Правоохранители задержали врача в рабочем кабинете во время получения очередной части взятки в размере пятьдесят шесть тысяч гривен. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия".

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Глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине, - СБУ 01
Глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине, - СБУ 02
Глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3087844
 
   
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Попал, украинское государство очень строго бореться с коррупционерами. За лето 2018 г. (июнь, июль, август) было конфисковано аж 4432 гривны (четыре тысячи четыресто тридцать две гривны). А за январь - август конфисковали у взяточников - коррупционеров 65,7 тыс. гривен, при плане на 2018 год 4,7 миллиарда гривен. Уже сентябрь заканчивается, а план выполнен на 0,0013%. Такчто, председателю докторов не повезло, слупят по полной.
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не передергивай! . ты приводиш данные работы НАБУ, а говоришь обо всей правохранительной системе..
Вы зрадофилы даже врать толком не можете!
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Данные Государственной казначейской службы. Проверяй.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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