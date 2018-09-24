 Глава врачебно-квалификационной комиссии разоблачен при требовании взятки 140 тысяч на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что служащий требовал с местного жителя - участника операции Объединенных сил - неправомерную выгоду в размере ста сорока тысяч гривен. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и несоздание препятствий для получения группы инвалидности, на которую имел законное право.

Правоохранители задержали врача в рабочем кабинете во время получения очередной части взятки в размере пятьдесят шесть тысяч гривен. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия".

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