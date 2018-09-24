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 По факту нападения на четверых анархистов во Львове открыто производство по статье "хулиганство". ФОТО

По факту нападения на антивистов анархистской организации "Чорний стяг" открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Внимание, новость содержит кадры медицинского характера, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, лицам со слабой психикой и беременным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом заявла пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Также она сообщила, что по состоянию на утро 24 сентября пострадавшие не написали заявление в полицию.

"По состоянию на сейчас ни одного обращения в полицию нет. Выясняем все обстоятельства, проводим проверку ", - отметила она.

После сообщения от медиков полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

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Напомним, вечером 23 сентября организация "ЧОрний стяг" заявила о нападении на своих активистов со стороны праворадикалов. В результате трое человек госпитализированы с ножевыми ранениями.

Представитель "Чорного стяга" Антон Парамбуль в комментраии сказал, что в результате нападения пострадали четверо активистов организации - две девушки и двое парней. По его словам, один из пострадавших - Сергей Господинин - получил тяжелую травму головы и ножевое ранение в область грудной клетки, на момент вчерашнего вечера его оперировали. Он также отметил, что около 20 человек нападавших были "с ножами и молотками". Парамбуль заявил, что узнал на нескольких нападающих футболки с надписью "Национальный корпус".

По факту нападения на четверых анархистов во Львове открыто производство по статье хулиганство 01

В то же время во львовской организации "Национальных дружин" заявили о непричастности членов "Национального корпуса" к нападению на левых активистов вечером 23 сентября.

По факту нападения на четверых анархистов во Львове открыто производство по статье хулиганство 02

По факту нападения на четверых анархистов во Львове открыто производство по статье хулиганство 03

Фото: Ирина Юзык.

Источник: https://censor.net.ua/p3087830
 
 
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Это же вчера уже было. Или их по второму кругу отоварили?
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В этот день 2004 года в Ивано-Франковске "яично покушались" на Януковича.
Тогда Тарас Чорновил, бывший главой штаба Яныка и нынешний "гуру" порохоботов настаивал, что в Яныка бросали камнем.
А ещё один профессиональный придворный холуй Нойнец призывал убивать майдановцев.
Кондомы всегда за власть
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПо факту нападения на четверых анархистов во Львове открыто производство по статье "хулиганство". ФОТО
 
 
 
 
 
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