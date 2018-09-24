 По факту нападения на четверых анархистов во Львове открыто производство по статье "хулиганство". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, об этом заявла пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Также она сообщила, что по состоянию на утро 24 сентября пострадавшие не написали заявление в полицию.

"По состоянию на сейчас ни одного обращения в полицию нет. Выясняем все обстоятельства, проводим проверку ", - отметила она.



После сообщения от медиков полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

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Напомним, вечером 23 сентября организация "ЧОрний стяг" заявила о нападении на своих активистов со стороны праворадикалов. В результате трое человек госпитализированы с ножевыми ранениями.

Представитель "Чорного стяга" Антон Парамбуль в комментраии сказал, что в результате нападения пострадали четверо активистов организации - две девушки и двое парней. По его словам, один из пострадавших - Сергей Господинин - получил тяжелую травму головы и ножевое ранение в область грудной клетки, на момент вчерашнего вечера его оперировали. Он также отметил, что около 20 человек нападавших были "с ножами и молотками". Парамбуль заявил, что узнал на нескольких нападающих футболки с надписью "Национальный корпус".

В то же время во львовской организации "Национальных дружин" заявили о непричастности членов "Национального корпуса" к нападению на левых активистов вечером 23 сентября.

Фото: Ирина Юзык.