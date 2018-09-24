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 Сильный ветер в Черновцах сорвал утеплитель и штукатурку с домов и повалил бетонный столб. ФОТО+ВИДЕО

Сильный ветер в Черновцах сорвал утеплитель с новостройки, повалил бетонный столб и сорвал большой кусок штукатурки с дома в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом черновчане пишут в соцсетях, публикуя соответствующие фото и видео.

В частности, видео, когда порывами ветра срывает утеплитель с многоэтажки опубликовали в группе Чернівці.online.

А директор культурно-художественного центра "Czernowitz Art Info Centre" Лидия Анциперова на своей странице в Facebook опубликовала фото, как в центре города с 4 этажа дома из-за порыва ветра оторвался большой кусок штукатурки.

Сильный ветер в Черновцах сорвал утеплитель и штукатурку с домов и повалил бетонный столб 01
Сильный ветер в Черновцах сорвал утеплитель и штукатурку с домов и повалил бетонный столб 02
"Только что из-за сильного порыва ветра с 4 этажа дома 13 по ул. Университетской отвалился большой кусок штукатурки. Хорошо, что люди и машины не пострадали", – написала женщина.

Кроме того, слушатель местного Радио 10 прислал фото поваленного ветром бетонного столба.

Сильный ветер в Черновцах сорвал утеплитель и штукатурку с домов и повалил бетонный столб 03

"В результате урагана на улице Небесной сотни упал бетонный столб, едва не задев припаркованную рядом машину. Об этом сообщил слушатель Радио 10 Тарас. К счастью, никто из прохожих не пострадал, – пишут в СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/p3087818
 
 
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Столб да....а вот утеплитель это к стихии можно приплюсовать рукожопость..
Не закрепили нормально...так как положено....понадеялись на клей....а грибки не поставили.....
А всего то надо было хотя бы по краю пройти....
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСильный ветер в Черновцах сорвал утеплитель и штукатурку с домов и повалил бетонный столб. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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