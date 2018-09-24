 Авральная укладка плитки и работающие под дождем фонтаны: жители Тернополя высмеяли подготовку местной власти к приезду Гройсмана. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".

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Отмечается, что авральные ремонтные работы на некоторых улицах города проводили даже вечером и в дождь.

"А напротив Народного дома "Победа" – развесили вазоны с цветами. В комментариях и сообщениях в соцсетях люди высмеивают такой "совок" и "советчину". Рядом с Народным домом в дождь включили фонтаны", - говорится в материале.

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В то же время, как отмечает издание, об истинном положении хозяйства города свидетельствуют последствия дождя.