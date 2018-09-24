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Все про:Тернополь (529) Гройсман (4321)

 Авральная укладка плитки и работающие под дождем фонтаны: жители Тернополя высмеяли подготовку местной власти к приезду Гройсмана. ФОТО

Несколько дней в социальных сетях жители областного центра Тернополя высмеивают необычные темпы ремонтных работ на улицах и другие странности, которых раньше в городе не замечали – включенные в дождь фонтаны и развешивание вазонов с цветами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".

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Отмечается, что авральные ремонтные работы на некоторых улицах города проводили даже вечером и в дождь.

Авральная укладка плитки и работающие под дождем фонтаны: жители Тернополя высмеяли подготовку местной власти к приезду Гройсмана 01

"А напротив Народного дома "Победа" развесили вазоны с цветами. В комментариях и сообщениях в соцсетях люди высмеивают такой "совок" и "советчину". Рядом с Народным домом в дождь включили фонтаны", - говорится в материале.

Авральная укладка плитки и работающие под дождем фонтаны: жители Тернополя высмеяли подготовку местной власти к приезду Гройсмана 02

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В то же время, как отмечает издание, об истинном положении хозяйства города свидетельствуют последствия дождя.

Авральная укладка плитки и работающие под дождем фонтаны: жители Тернополя высмеяли подготовку местной власти к приезду Гройсмана 03

Источник: https://censor.net.ua/p3087813
 
 
 Топ комментарии
 
Показуха а-ля Совок, это наше все.
Позорище.
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Місцеві органи самоврядування в Тернополі очолюють націоналістичні сили. Хай вже центральна та східна Україна, а то ж західна - і тут в показуху вдарились.....А ми ще говоримо про дім високої культури ....сказав Шпак із кінофільму "Іван Васильович міняє професію". То чим будуть відрізнятись націоналісти від комуняк, у разі їх приходу до влади? Міняєм шило на мило, чи як?
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Если укокошат украинскую газовую трубу "севернным-2"- это на благо народу Украины! Тогда весь украинский газ по низкой себестоимости поступит украинскому потребителю ибо в Европу по газопроводу уже никогда ничего не потечет.
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с каких делов украинский газ должен быть дешевле газа на мировом рынке ?
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звучит как стенд-ап комика с прибалтийской фамилией и под канадским флажком.
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- Почему, когда в город собирается приехать президент, сразу начинают ремонтировать дороги?
- Ну, не дураков же лечить…(c)

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Показуха а-ля Совок, это наше все.
Позорище.
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ещё и над кацапами смеёмся, а сами.....
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Місцеві органи самоврядування в Тернополі очолюють націоналістичні сили. Хай вже центральна та східна Україна, а то ж західна - і тут в показуху вдарились.....А ми ще говоримо про дім високої культури ....сказав Шпак із кінофільму "Іван Васильович міняє професію". То чим будуть відрізнятись націоналісти від комуняк, у разі їх приходу до влади? Міняєм шило на мило, чи як?
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прошу пана,а яка різниця які злодії очолюють місцеву владу?
рядові свободівці в своїй більшості щирі патріоти
а,ось хто прорвався до корита - потихеньку стає свинею)))
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отак, прошу пана, було і з рядовими комуністами.....все повторюється.....одні свято вірять, другі цим користуються
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Висновок. Совок найбільше поширений не в народі а якраз у владі.
PS: Приїздив, вірніше прилітав гелікоптером до нас Гройсман також. Якби приїхав по наших дорогах то йому б всі кишки витрусило. Показали йому два "образцово показатєльних" підприємства, в мерії начальство поспівало діфірамби про небувалі досягнення і пташка полетіла далі. Ні поїздки по місту, ні зустрічі з жителями. Показуха і брехня.
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Є система, що створювалась і відлагоджувалась багато років. І, головне, вона сама себе захищає, а тому чітко відфільтровує всіх, хто в неї потрапляє. Система підкоряє і ломить чи знищує будь-кого. Продає, купляє, вбиває. Випадкові в неї не попадають, незалежно від того, під якими прапорами і гаслами туди йдуть.
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Націоналістичні?! Це хто там націоналісти? Той мудак Надал з подільниками? Ні, то вже капець повний, якщо ту мерзоту націоналістами називають. Від такого порівняння Бандера в могилі перевертається. Ні, вишиванки вони одягають, але ж і шашлики на порозі кафедрального собору смажать і крадуть безбожно, і з дітьми воюють. А що вони з містом витворяють, то й Путіна не треба..
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Найдена формула успеха - отправить президента с премьером во всеукраинское турне хотя бы раз в месяц. Подымется страна.
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А мы ржем с такого же на россии... чего ржем то? сами уже такие
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та же картина наблюдается в Гепинске (бывший Харьков) перед приездом будкостроителя.
перерезать ленточку дороги на Ахтырку.
дождь идет а мы асфальтируем....... Авральная укладка плитки и работающие под дождем фонтаны: жители Тернополя высмеяли подготовку местной власти к приезду Гройсмана - Цензор.НЕТ 9213
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***
- маам, можно я пойду поиграю в новом детском городке?
- неа..., ты просто не успеешь, сейчас его осмотрит наш Премьер
и его мгновенно перевезут в другой двор...потом в третий...
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Суть, или Откуда есть пошли потёмкинские дяревни:


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***
- а ничего у нас дороги ! - радостно рассуждал премьер, мчась со скоростью 100 км/ч
по свежеуложенному асфальту
а впереди... за 1 - 2 км до него... со скоростью 150-170 км/ч мчался асфальтоукладчик,
2 бригады рабочих, бригадир, прораб и зам.начальника автодора
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Дощ - фонтан працює...
Підлабузництво цвіте та пахне ...
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Авральная укладка плитки и работающие под дождем фонтаны: жители Тернополя высмеяли подготовку местной власти к приезду Гройсмана.

Хоть так проведут ремонтные работы.

Нужно Гройсману почаще выезжать в регионы.
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Странно, но сначала вообще прочитал "Анальная укладка плитки" Авральне укладання плитки і працюючі під дощем фонтани: мешканці Тернополя висміяли підготовку місцевої влади до приїзду Гройсмана - Цензор.НЕТ 6877
С ориентацией вроде норм, гетеросексуал.
Или... Или укладка действительно такая?
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Совок прямо цвіте і пахне.Накуй усих гнати з країни на заробітки в Європу,може трохи навчаться працювати.І думати головою,ане дупою
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нашо їх гнати..й так всі тікають з чоколядного раю..
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Правильно Пецька робе.Ато хохол возомнив себе великою європейською нацією,рівною німцям чи французам.
На дно.
Вчити розуму як сирливих котів,писком в своє ж лайно.
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Советский союз и его идеология живы и здоровы! Фонтаны в дождь и в холод самое то.
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Мдяя, заголовочек-то поганый в духе РИА новости кацапского...
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Цензор.НЕТФотоОбществоАвральная укладка плитки и работающие под дождем фонтаны: жители Тернополя высмеяли подготовку местной власти к приезду Гройсмана. ФОТО
 
 
 
 
 
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