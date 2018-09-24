 Авральная укладка плитки и работающие под дождем фонтаны: жители Тернополя высмеяли подготовку местной власти к приезду Гройсмана. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".
Отмечается, что авральные ремонтные работы на некоторых улицах города проводили даже вечером и в дождь.
"А напротив Народного дома "Победа" – развесили вазоны с цветами. В комментариях и сообщениях в соцсетях люди высмеивают такой "совок" и "советчину". Рядом с Народным домом в дождь включили фонтаны", - говорится в материале.
В то же время, как отмечает издание, об истинном положении хозяйства города свидетельствуют последствия дождя.
- Ну, не дураков же лечить…(c)
Позорище.
рядові свободівці в своїй більшості щирі патріоти
а,ось хто прорвався до корита - потихеньку стає свинею)))
PS: Приїздив, вірніше прилітав гелікоптером до нас Гройсман також. Якби приїхав по наших дорогах то йому б всі кишки витрусило. Показали йому два "образцово показатєльних" підприємства, в мерії начальство поспівало діфірамби про небувалі досягнення і пташка полетіла далі. Ні поїздки по місту, ні зустрічі з жителями. Показуха і брехня.
перерезать ленточку дороги на Ахтырку.
дождь идет а мы асфальтируем.......
- маам, можно я пойду поиграю в новом детском городке?
- неа..., ты просто не успеешь, сейчас его осмотрит наш Премьер
и его мгновенно перевезут в другой двор...потом в третий...
- а ничего у нас дороги ! - радостно рассуждал премьер, мчась со скоростью 100 км/ч
по свежеуложенному асфальту
а впереди... за 1 - 2 км до него... со скоростью 150-170 км/ч мчался асфальтоукладчик,
2 бригады рабочих, бригадир, прораб и зам.начальника автодора
Підлабузництво цвіте та пахне ...
Хоть так проведут ремонтные работы.
Нужно Гройсману почаще выезжать в регионы.
С ориентацией вроде норм, гетеросексуал.
Или... Или укладка действительно такая?
На дно.
Вчити розуму як сирливих котів,писком в своє ж лайно.