 Судьи Шевченковского райсуда получили угрозы на мобильные телефоны, - ВСП. СКРИНШОТ

Об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности секретариата Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
"Судьи Шевченковского районного суда города Киев получили угрозы на мобильные телефоны. В течение 21-22 сентября 2018 года на личные мобильные телефоны судей Шевченковского районного суда в мессенджер "Viber" поступали сообщения от адресата с именем "тризуб", которого среди личных контактов судей нет. Каждое сообщение персонифицированное и в начале содержит имя судьи, в адрес которого оно поступило", - написала она.
"Сообщение содержит угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением дел, которые касаются интересов определенного лица. Шевченковский районный суд города Киев обратился к ВСП и Генеральной прокуратуре с сообщением о вмешательстве в профессиональную деятельность", - резюмировала Лысенко.
Знаете, без открытия имени этого лица, сообщение не представляет интереса для общества. Ибо общество настолько ненавидит судей, что только похвалит этого Тризуба.
Всё зависит от конъюктуры?
Интересная интерпретация установления законности в стране...
КАРА́ТЬ, караю, караешь, несовер. (к покарать), кого-что (книжн.). Наказывать согласно высшим требованиям справедливости, правосудия, строго осуждать. о Закон карает взяточничество.
Т.е. "карать" не значит "убить" или "покалечить".
Можно ли, согласно закона, считать это угрозой жизни и здоровью? Сомневаюсь.
А слова "я знаю, где вы живете" угрозой не считаются.
Так что...
Угроза, конечно, не наш метод, но если в результате продажный судья поостережется нарушить закон, лично я сочту это "угрозой во спасение".
Партийный лидер или агент влияния в рядах какой-нибудь партии?
А судья, творящий беззаконие, не может апеллировать к закону, по поводу защиты собственной шкуры-особенно.
Это аморально, не меньше, чем угрозы.
Не обманывайте себя.
Один из них - ещё в 2013 году ЕС предлагал электронное деларирование не только совместно проживающими, но и всеми, на кого сбрасывается #нажитоенепосильнымтрудом.
Весной 2015 года Айдаровцу за службу в АТО за месяц заплатили 30 гривен, а потом сообщили, что он уволен. Что мешало прошерстить военкоматы и засевших там чиновников, т.к. Айдаровец не подписывал приказ об увольнении, чиновники, фактически, утеряли его документы. На каком уровне надо реализовывать реформы и кто это должен делать?
Все время судить за деньги без последствий...?
Рано или поздно будет самосуд.....и над судьями тоже.... - сами посеяли ветер.....
Люди будут судить не по законам, а по понятиям....
Скоро и до кровной мести дойдем...., кстати может и к лучшему - так Кавказ живет тысячелетиями...., может и Украине это подойдет....
радовался немного(потому что мало))
И человек, который за деньги решает кто прав, а кто виноват, теряет право на сочувствие общества.
И поэтому, людям попросту плевать на то, что судье угрожали.
Да, телефонный шантаж, это не выход, но с другой стороны, с такими судьями-предпринимателями, выхода попросту нет.
Пока будут мелькать одни и те же лица, любую судебную реформу, можно с чистой совестью назвать фикцией и обманом.
Судьи тоже люди и у них есть семьи...
А если судить по резонансным делам, то тут вообще печальная ситуация.
Что касается "судьи тоже люди и у них есть семьи", то похожая ситуация была с Пабло Эскобаром (ныне покойный кокаиновый король): пока он уничтожал врагов и конкурентов, сотрудников полиции, судей, чиновников, то это было в порядке вещей.
Но вот, как только его бывшие подельники, начали охоту за ним, то он в одном интервью, он совершенно серьезно заявил, что "полиция ничего не делает, что бы защитить его семью".
У Вас есть судья в своём районе/деревне и его декларация о доходах/расходах?
Я буду за Вас сравнивать или что-то делать?
Хорошо, назовите ФИО судьи и я найду декларацию, тогда и продолжим разговор.
И круг замкнулся.
Судьи не доказали, что судьи виноваты, значит все ок.
И не хами, оскорбляя окружающих, возможно что то не так именно с тобой.
Когда, виновны все, а по сути - никто.
И это путь в никуда, т.к. таким образом, можно оправдать, даже самые страшные преступления.
Как выносить "нужные решения", когда есть вероятность (пускай очень маленькая), что могут снять скальп?