EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2710  90
Все про:судья (2026) угрозы (576) Viber (1) Высший совет правосудия (216)

 Судьи Шевченковского райсуда получили угрозы на мобильные телефоны, - ВСП. СКРИНШОТ

Сообщения, поступившие в мессенджер "Viber", содержит угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением дел, которые касаются интересов определенного лица.

Об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности секретариата Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: "Когда уберешь мусор?"

"Судьи Шевченковского районного суда города Киев получили угрозы на мобильные телефоны. В течение 21-22 сентября 2018 года на личные мобильные телефоны судей Шевченковского районного суда в мессенджер "Viber" поступали сообщения от адресата с именем "тризуб", которого среди личных контактов судей нет. Каждое сообщение персонифицированное и в начале содержит имя судьи, в адрес которого оно поступило", - написала она.

"Сообщение содержит угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением дел, которые касаются интересов определенного лица.  Шевченковский районный суд города Киев обратился к ВСП  и Генеральной прокуратуре с сообщением о вмешательстве в профессиональную деятельность", - резюмировала Лысенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Баева пожаловалась на угрозы из-за отказа ее мужа, Трубы, назначить 27 кандидатов в руководство ГБР

Судьи Шевченковского райсуда получили угрозы на мобильные телефоны, - ВСП 01

Источник: https://censor.net.ua/p3087804
 
   
 Топ комментарии
 
угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением дел, которые касаются интересов определенного лица. (С)
Знаете, без открытия имени этого лица, сообщение не представляет интереса для общества. Ибо общество настолько ненавидит судей, что только похвалит этого Тризуба.
 показать весь комментарий
 
ну а как же хотели наши не уважаемые судьи?
Все время судить за деньги без последствий...?
Рано или поздно будет самосуд.....и над судьями тоже.... - сами посеяли ветер.....
 показать весь комментарий
 
Денис Федотов 57fd6e49 - правильно, не правильно - это результат издевательств судебной системы над судьбами людей...
Люди будут судить не по законам, а по понятиям....
Скоро и до кровной мести дойдем...., кстати может и к лучшему - так Кавказ живет тысячелетиями...., может и Украине это подойдет....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На коллекторские СМС ки похоже - Пора факторинговые компании потрусить, не даром их господин Волков крышует в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Схоже на погрози, що іноді з'являються на Цензорі.
 показать весь комментарий
 
 
угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением дел, которые касаются интересов определенного лица. (С)
Знаете, без открытия имени этого лица, сообщение не представляет интереса для общества. Ибо общество настолько ненавидит судей, что только похвалит этого Тризуба.
 показать весь комментарий
 
 
Судье говорят - закрой глаза и оправдай. Так и должно быть?
 показать весь комментарий
 
 
судя по контексту, речь идет, как раз, о противоположном: открой глаза и суди по закону, если ты попробуешь закрыть глаза на закон, то карать тебя будем мы и Господь.
 показать весь комментарий
 
 
У Вас - интерпретация в положительную сторону, но это всего-лишь интерпретация...
 показать весь комментарий
 
А угрозы судьям можно интерпретировать по-разному?
Всё зависит от конъюктуры?
Интересная интерпретация установления законности в стране...
 показать весь комментарий
 
 
скажите, как по-вашему, слова "тебя постигнет кара небесная" это угроза жизни и здоровью?
КАРА́ТЬ, караю, караешь, несовер.покарать), кого-что (книжн.). Наказывать согласно высшим требованиям справедливости, правосудия, строго осуждать. о Закон карает взяточничество.
Т.е. "карать" не значит "убить" или "покалечить".
Можно ли, согласно закона, считать это угрозой жизни и здоровью? Сомневаюсь.
А слова "я знаю, где вы живете" угрозой не считаются.
Так что...
 показать весь комментарий
 
Поинтересуйтесь угрозами (намёками) от маньяков, сдвинутых на абсолютной уверенности в своей правоте...
 показать весь комментарий
 
зачем мне это?!
Угроза, конечно, не наш метод, но если в результате продажный судья поостережется нарушить закон, лично я сочту это "угрозой во спасение".
 показать весь комментарий
 
А судьи - кто в этих незаконных методах установления законности?
Партийный лидер или агент влияния в рядах какой-нибудь партии?
 показать весь комментарий
 
а судьи-часть прогнившей судебной системы, у нас других пока нет.
А судья, творящий беззаконие, не может апеллировать к закону, по поводу защиты собственной шкуры-особенно.
Это аморально, не меньше, чем угрозы.
Не обманывайте себя.
 показать весь комментарий
 
Это Вы обманываете себя, думая, что Майдан 2013-2014 гг это - волшебная палочка. Это только начало борьбы со старой системой, начало реформ и здесь всё должен делать "ни Бог, ни царь и ни герой"...
 показать весь комментарий
 
ошибаетесь, я не так молод, чтоб быть столь наивным.
 показать весь комментарий
 
Тогда почему не предлагаете решений, зная, что старая система будет сопротивляться и выдавать несовершенные законы?
Один из них - ещё в 2013 году ЕС предлагал электронное деларирование не только совместно проживающими, но и всеми, на кого сбрасывается #нажитоенепосильнымтрудом.
Весной 2015 года Айдаровцу за службу в АТО за месяц заплатили 30 гривен, а потом сообщили, что он уволен. Что мешало прошерстить военкоматы и засевших там чиновников, т.к. Айдаровец не подписывал приказ об увольнении, чиновники, фактически, утеряли его документы. На каком уровне надо реализовывать реформы и кто это должен делать?
 показать весь комментарий
 
Кстати, там содержится только призыв к судьям соблюдать закон... Понятно, что они не любят этого делать...
 показать весь комментарий
 
 
ну а как же хотели наши не уважаемые судьи?
Все время судить за деньги без последствий...?
Рано или поздно будет самосуд.....и над судьями тоже.... - сами посеяли ветер.....
 показать весь комментарий
 
 
Денис Федотов 57fd6e49 - правильно, не правильно - это результат издевательств судебной системы над судьбами людей...
Люди будут судить не по законам, а по понятиям....
Скоро и до кровной мести дойдем...., кстати может и к лучшему - так Кавказ живет тысячелетиями...., может и Украине это подойдет....
 показать весь комментарий
 
 
По понятиям, без судебного разбирательства, живут именно рассылающие СМСки...
 показать весь комментарий
 
судьи у нас тоже живут в основном по понятиям.. так что разницы нет
 показать весь комментарий
 
В том то и дело, что надо находить решение - как изменить эту систему и разбираться - что в реформах несовершенно...
 показать весь комментарий
 
правильно поступили в Харькове с судьей-нумизматом))
радовался немного(потому что мало))
 показать весь комментарий
 
 
а что, есть люди, которые не подпишутся под этой смс??
 показать весь комментарий
 
 
Ну мы же хотим перемен - правильно? Хотим чтобы судьи судили по закону? С такими СМС можно на это рассчитывать?
 показать весь комментарий
 
 
есть на сегодня у вас другой способ??
 показать весь комментарий
 
 
Для начала,а что вы вкладываете в понятие "плохо работают?"
 показать весь комментарий
 
Ну давайте так: занимаются взяточничеством, судят в ту сторону, которая больше занесёт, отпускают преступников, которых взяли "на горячем"... Мало?
 показать весь комментарий
 
Позвольте полюбопытствовать, а кто вы про профессии?
 показать весь комментарий
 
Так почему вас не беспокоят продажные судьи?
 показать весь комментарий
 
 
Данная ситуация с угрозами, это не причина того, что у нас процветает телефонное право, а следствие этого.
И человек, который за деньги решает кто прав, а кто виноват, теряет право на сочувствие общества.
И поэтому, людям попросту плевать на то, что судье угрожали.
Да, телефонный шантаж, это не выход, но с другой стороны, с такими судьями-предпринимателями, выхода попросту нет.
Пока будут мелькать одни и те же лица, любую судебную реформу, можно с чистой совестью назвать фикцией и обманом.
 показать весь комментарий
 
 
Откуда Вы знаете, что во всех случаях телефонное право, а не угрозы?
Судьи тоже люди и у них есть семьи...
 показать весь комментарий
 
Судя по количеству родственников-миллионеров у наших судейских, телефонное право, рулит если и не во всех случаях, то в очень многих.
А если судить по резонансным делам, то тут вообще печальная ситуация.
Что касается "судьи тоже люди и у них есть семьи", то похожая ситуация была с Пабло Эскобаром (ныне покойный кокаиновый король): пока он уничтожал врагов и конкурентов, сотрудников полиции, судей, чиновников, то это было в порядке вещей.
Но вот, как только его бывшие подельники, начали охоту за ним, то он в одном интервью, он совершенно серьезно заявил, что "полиция ничего не делает, что бы защитить его семью".
 показать весь комментарий
 
 
Кто будет доказывать нечестность судей? Тимошенко или Ляшко?
У Вас есть судья в своём районе/деревне и его декларация о доходах/расходах?
Я буду за Вас сравнивать или что-то делать?
Хорошо, назовите ФИО судьи и я найду декларацию, тогда и продолжим разговор.
 показать весь комментарий
 
На данный момент, нечестность судей, доказывают судьи.
И круг замкнулся.
 показать весь комментарий
 
Ну, твоя позиция - непробиваемая: "а вы докажите"!
Судьи не доказали, что судьи виноваты, значит все ок.
И не хами, оскорбляя окружающих, возможно что то не так именно с тобой.
 показать весь комментарий
 
Меня также беспокоят продажные президенты, премьеры, министры, меры, прокуроры, а также недобросовестные строители, менеджеры,продацы,сантехники, фермеры,учителя, врачи, преподаватели ВУЗов,водители маршруток и такси, токари, слесари и прочая прочая. Вы будете спорить с тем что у нас почти поголовно друг друга стараются "нагреть" причем все. Попробуйте посмотреть на себя со стороны. А судьи всего лишь одни из нас.
 показать весь комментарий
 
Это называется "теория коллективной ответственности".
Когда, виновны все, а по сути - никто.
И это путь в никуда, т.к. таким образом, можно оправдать, даже самые страшные преступления.
 показать весь комментарий
 
Непогано було б, якби до суду прислали крісло, оббите шкірою! (Натомість, один з суддів - зник!) Судьи Шевченковского райсуда получили угрозы на мобильные телефоны, - ВСП - Цензор.НЕТ 2571
 показать весь комментарий
 
 
это люди которые благодарят за судебную реформу
 показать весь комментарий
 
 
Спужались служители Фемиды...
Как выносить "нужные решения", когда есть вероятность (пускай очень маленькая), что могут снять скальп?
 показать весь комментарий
 
 
Что ж, это всего лишь еще один фактор, влияющий на принятие решения, дополнительно к $внутреннему убеждению$...)))
 показать весь комментарий
 
 
когда кривосудие выдают за правосудие, появление таких угроз только вопрос времени. да и воплощение их в жизнь тоже.
 показать весь комментарий
 
 
Не удивительно. Они уже всех задрали. Не удивлюсь если некоторые судьи найдут свои головы в прикроватных тумбочках.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, і що тут дивного? Злякались виносити справедливі рішення? Мені взагалі видається наявність судді у судочинстві дуже субєктивним фактором: є склад злочину (або його немає), є докази слідства (або їх немає), є свідки (або їх немає), і раптом зявляється якийсь (або якась) і виголошує вирок...Судді Шевченківського райсуду отримали погрози на мобільні телефони, - ВРП - Цензор.НЕТ 4267 З якого дива
 показать весь комментарий
 
 
Исходя из $внутреннего убеждения$ и не неся за это никакой ответственности, благо ст. 375 УКУ фактически не применяется...
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно, что в решениях судей должно быть всё меньше субъективности...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСудьи Шевченковского райсуда получили угрозы на мобильные телефоны, - ВСП. СКРИНШОТ
 
 
 
 
 
 вверх