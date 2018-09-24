 Судьи Шевченковского райсуда получили угрозы на мобильные телефоны, - ВСП. СКРИНШОТ

Об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления информации и обеспечения коммуникационной деятельности секретариата Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Нападавший на судью Дячука оказался его знакомым сторожем: "Я з Дячуком випиваю з 2005 року, він підходить: "Когда уберешь мусор?"

"Судьи Шевченковского районного суда города Киев получили угрозы на мобильные телефоны. В течение 21-22 сентября 2018 года на личные мобильные телефоны судей Шевченковского районного суда в мессенджер "Viber" поступали сообщения от адресата с именем "тризуб", которого среди личных контактов судей нет. Каждое сообщение персонифицированное и в начале содержит имя судьи, в адрес которого оно поступило", - написала она.

"Сообщение содержит угрозы в адрес судей в связи с возможным рассмотрением дел, которые касаются интересов определенного лица. Шевченковский районный суд города Киев обратился к ВСП и Генеральной прокуратуре с сообщением о вмешательстве в профессиональную деятельность", - резюмировала Лысенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья Баева пожаловалась на угрозы из-за отказа ее мужа, Трубы, назначить 27 кандидатов в руководство ГБР