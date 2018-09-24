 Пикет в Берегово: протестующие принесли под консульство Венгрии метровый паспорт и надувное шампанское. ФОТОрепортаж

В закарпатском городе Берегово группа молодых людей пикетировала консульство Венгрии, печально прославившееся после видео с незаконной раздачей венгерских паспортов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Карпат".

Участники протеста принесли под консульство плакаты с изображением руководителей дипломатических учреждений Венгрии в Берегово и в Ужгороде.

На митинге выступил с речью член националистической организации "Легион свободы" Василий Вовкунович.

"Требуем от президента, глав Верховной рады и СНБО, генерального прокурора и руководителя Службы безопасности Украины жесткой реакции на деструктивные действия Венгрии по отношению к Украине. Венгрия подло реализовывает план по паспортизации и дальнейшему отъединению Закарпатья. Использует для этого дипломатические миссии, которая фактически превратились в центр массовой паспортизации украинцев", – сказал Вовкунович.







Протестующие требуют прекратить деятельность венгерского консульства в Берегово. По мнению, это официальное учреждение превратилась в инструмент реализации антиукраинской политики.





Митингующие привязали к перилам у здания консульства воздушный шар в виде бутылки шампанского и оставили там бутафорский венгерский паспорт. "Этим мы хотим напомнить, что лиц, получивших паспорт, угощают искристым напитком," – объяснил Вовкунович.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.