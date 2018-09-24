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 Пикет в Берегово: протестующие принесли под консульство Венгрии метровый паспорт и надувное шампанское. ФОТОрепортаж

Участники акции хотят привлечь внимание к проблеме двойного гражданства.

В закарпатском городе Берегово группа молодых людей пикетировала консульство Венгрии, печально прославившееся после видео с незаконной раздачей венгерских паспортов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Карпат".

Участники протеста принесли под консульство плакаты с изображением руководителей дипломатических учреждений Венгрии в Берегово и в Ужгороде.

Пикет в Берегово: протестующие принесли под консульство Венгрии метровый паспорт и надувное шампанское 01

На митинге выступил с речью член националистической организации "Легион свободы" Василий Вовкунович.

"Требуем от президента, глав Верховной рады и СНБО, генерального прокурора и руководителя Службы безопасности Украины жесткой реакции на деструктивные действия Венгрии по отношению к Украине. Венгрия подло реализовывает план по паспортизации и дальнейшему отъединению Закарпатья. Использует для этого дипломатические миссии, которая фактически превратились в центр массовой паспортизации украинцев", – сказал Вовкунович.


Пикет в Берегово: протестующие принесли под консульство Венгрии метровый паспорт и надувное шампанское 02
Пикет в Берегово: протестующие принесли под консульство Венгрии метровый паспорт и надувное шампанское 03

Протестующие требуют прекратить деятельность венгерского консульства в Берегово. По мнению, это официальное учреждение превратилась в инструмент реализации антиукраинской политики.


Пикет в Берегово: протестующие принесли под консульство Венгрии метровый паспорт и надувное шампанское 04

Митингующие привязали к перилам у здания консульства воздушный шар в виде бутылки шампанского и оставили там бутафорский венгерский паспорт. "Этим мы хотим напомнить, что лиц, получивших паспорт, угощают искристым напитком," – объяснил Вовкунович.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

Источник: https://censor.net.ua/p3087796
 
   
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На вид титушки какие-то... Где хоть одна девушка? Вроде правильный посыл, но новость лайкать не буду. Надеюсь СБУ контролирует тот регион. Хуйло может поджечь его, манипулируя на проблеме.
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Следует немедленно провести депаспортизацию, но только закарпатских мадяров.

Киевских израильтян и кипреотов трогать не надо.
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шо за птушники? проверить прописку и копняка взад, паспорта закончились, нех здесь стоять)
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Цензор.НЕТФотоОбществоПикет в Берегово: протестующие принесли под консульство Венгрии метровый паспорт и надувное шампанское. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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