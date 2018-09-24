 Террористы на Донбассе используют запрещенные приемы войны, в том числе и смертельное "сафари", - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.

"То, что в последнее время мы не фиксируем нарушения перемирия, очень настораживает и мобилизует быть максимально бдительными, - говорит командир подразделения Игорь. - Расстояние от наших боевых позиций к оккупантам всего 40-50 метров - ровно столько шириной Северский Донец, который нас разделяет. Какому-то автоматчику первого года службы не так уж и трудно попасть в цель с такой дистанции. Это первая, но далеко не последняя опасность, которой ежедневно подвергаются мои подчиненные"

В штабе рассказали, что нередко ночью украинские воины замечают на противоположном берегу движение вражеских разведчиков, которые ищут прорехи в обороне украинских сил и имеют целью переправиться на украинскую сторону.

"Враг очень коварный и хорошо вооружен, поэтому расслабляться нам нельзя, - говорит боец ​​на наблюдательном посту Алексей. - Снайперы тоже постоянно делают вылазки в камыши, внимательно следят за нашими действиями. Поэтому наши дежурные силы действуют быстро и умело, разрушая планы врага. Вообще война не прощает ошибок и наказанием за это может быть смерть".

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Также защитники Счастье рассказали, что в последнее время вражеские снайперы действуют парами, очень профессионально и нарушают неписаные правила людей этого дела.

К примеру, в последнее время они начали использовать тактику "подранка". То есть не убивают нашего солдата, а стреляют в ногу, чтобы тот не смог передвигаться и звал на помощь. Далее они ожидают прибытия резервной группы или военных медиков и затем устраивают смертельное "сафари".

"Недавно напротив нашей позиции работало аж 4 вражеских снайпера. Специально ранили нашего парня в правое бедро, но украинец зигзагом быстро полез в укрытие. Две пули 7,62 мм пролетели выше и правее от него. Этого было достаточно, чтобы наши пулеметчики "сфотографировали" место их лежбища. Отработали по ним из ДШК. Патронов не пощадили. В результате, двоих оккупантов точно не стало", - объясняет молодой офицер.

Защитники Счастья рассказали и о другом запрещенном приеме, который используют оккупанты. Суть его заключается в том, что они первыми стреляют из запрещенных минометов или из крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям и немедленно вызывают патрули ОБСЕ, рассказывая им сказку, что, якобы, украинцы их обстреляли. Пока военнослужащие Объединенных сил готовятся дать адекватный ответ, прибывают международные наблюдатели. Последние могут увидеть только наши выстрелы в ответ, не зная, кто именно первым начал.

"Чтобы нас не обвинили в нарушениях минских договоренностей, при таких провокационных обстрелах напрягается вся наша разведка и мы действуем очень осторожно. То есть действуем адекватно и, как говорят, с умом", - пояснил командир взвода Олег.

"За более чем четыре года мы научились хорошо бороться с противником и вскоре освободим всю Украину от российской погани. По ту сторону реки население уже давно разочаровался в "русском мире" и мечтает о возвращении в их дома желто-синих флагов. Последний факт не раз подтверждала разведка. Поэтому, так сказать, свои медали мы держим близко. А вдруг придется шагать по Луганску в составе парадных подразделений воинов-освободителей, а мы уже и готовы", - уверенно утверждает командир подразделения Объединенных сил Игорь.





Фото: пресс-служба ООС/Facebook





