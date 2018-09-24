 Террористы на Донбассе используют запрещенные приемы войны, в том числе и смертельное "сафари", - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС в Facebook.
"То, что в последнее время мы не фиксируем нарушения перемирия, очень настораживает и мобилизует быть максимально бдительными, - говорит командир подразделения Игорь. - Расстояние от наших боевых позиций к оккупантам всего 40-50 метров - ровно столько шириной Северский Донец, который нас разделяет. Какому-то автоматчику первого года службы не так уж и трудно попасть в цель с такой дистанции. Это первая, но далеко не последняя опасность, которой ежедневно подвергаются мои подчиненные"
В штабе рассказали, что нередко ночью украинские воины замечают на противоположном берегу движение вражеских разведчиков, которые ищут прорехи в обороне украинских сил и имеют целью переправиться на украинскую сторону.
"Враг очень коварный и хорошо вооружен, поэтому расслабляться нам нельзя, - говорит боец на наблюдательном посту Алексей. - Снайперы тоже постоянно делают вылазки в камыши, внимательно следят за нашими действиями. Поэтому наши дежурные силы действуют быстро и умело, разрушая планы врага. Вообще война не прощает ошибок и наказанием за это может быть смерть".
Также защитники Счастье рассказали, что в последнее время вражеские снайперы действуют парами, очень профессионально и нарушают неписаные правила людей этого дела.
К примеру, в последнее время они начали использовать тактику "подранка". То есть не убивают нашего солдата, а стреляют в ногу, чтобы тот не смог передвигаться и звал на помощь. Далее они ожидают прибытия резервной группы или военных медиков и затем устраивают смертельное "сафари".
"Недавно напротив нашей позиции работало аж 4 вражеских снайпера. Специально ранили нашего парня в правое бедро, но украинец зигзагом быстро полез в укрытие. Две пули 7,62 мм пролетели выше и правее от него. Этого было достаточно, чтобы наши пулеметчики "сфотографировали" место их лежбища. Отработали по ним из ДШК. Патронов не пощадили. В результате, двоих оккупантов точно не стало", - объясняет молодой офицер.
Защитники Счастья рассказали и о другом запрещенном приеме, который используют оккупанты. Суть его заключается в том, что они первыми стреляют из запрещенных минометов или из крупнокалиберных пулеметов по украинским позициям и немедленно вызывают патрули ОБСЕ, рассказывая им сказку, что, якобы, украинцы их обстреляли. Пока военнослужащие Объединенных сил готовятся дать адекватный ответ, прибывают международные наблюдатели. Последние могут увидеть только наши выстрелы в ответ, не зная, кто именно первым начал.
"Чтобы нас не обвинили в нарушениях минских договоренностей, при таких провокационных обстрелах напрягается вся наша разведка и мы действуем очень осторожно. То есть действуем адекватно и, как говорят, с умом", - пояснил командир взвода Олег.
"За более чем четыре года мы научились хорошо бороться с противником и вскоре освободим всю Украину от российской погани. По ту сторону реки население уже давно разочаровался в "русском мире" и мечтает о возвращении в их дома желто-синих флагов. Последний факт не раз подтверждала разведка. Поэтому, так сказать, свои медали мы держим близко. А вдруг придется шагать по Луганску в составе парадных подразделений воинов-освободителей, а мы уже и готовы", - уверенно утверждает командир подразделения Объединенных сил Игорь.
Фото: пресс-служба ООС/Facebook
какие правила? какая воинская честь? слово офицера?
але війна не місце для жалю, це гра хто кого першим вб'є. тому не чекайте поки прийдуть по вас, дійте на випередження.
Что касается ноу-хау с ОБСЕ - значит, надо давать ответку до их приезда, чтобы они смогли только полюбоваться трупами своих собутыльников...)))
Смерть ворогам!!!