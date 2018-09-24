 "Россия - миролюбивая страна": в столичной школе разгорелся скандал из-за учебника по русскому языку, в котором рассказывают об "общих корнях" двух народов. ФОТО

Как соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, фотографии учебника опубликовала мама одного из учеников в Facebook.
На опубликованных снимках видно, что школьникам рассказывают об "общих корнях" двух народов.
"Украина и Россия — миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями", — сказано в учебнике.
По словам девушки, ее ребенок изучает русский язык в школе факультативно.
"Мой ребенок хочет учить и русский тоже (как четвертый язык). Но ведь учить "жи-ши" пиши с "и" и вот эта имперская риторика — это разные вещи", — отмечает она.
При этом в комментариях другие родители отметили, что учебник был издан в 2005 году, следовательно его гриф "рекомендовано министерством образования" уже истек и его нельзя использовать в школах.
Надо брать
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В Челябинске священник воспользовался доверчивостью своей пожилой прихожанки и погасил ипотеку ее деньгами.
78-летняя Анна Шестакова решила после смерти оставить свои накопления священнику и оформила соответствующее завещание у нотариуса. На следующий день мужчина попросил у пенсионерки 600 тысяч рублей в долг, чтобы закрыть ипотечный кредит - деньги он обещал отдать после того, как продаст квартиру.
Жилье священнослужитель действительно продал, но деньги возвращать не стал, а после и вовсе уехал, поскольку его перевели служить в другой храм, добраться до которого пожилая женщина не может из-за проблем со здоровьем.
Пенсионерка обратилась в правоохранительные органы, епархию и прокуратуру. Полиция не нашла в произошедшем состава преступления и уголовное дело возбуждать не стала. В Челябинской епархии заявили, что Шестакова отдала священнику деньги добровольно и безвозвратно, пишет vashgorod.ru.
Немає посібників, економлять......... користуються старим дерьмом з комуністичними лозунгами.
Так в усьому ............. маленькі прорахунки породжують великі проблеми.
Киевскую Русь и украинские, и русские историки рассматривают как неотъемлемую часть истории своих народов. Разумеется, тут не обошлось без дебатов на тему о том, кто имеет больше прав на это наследие.
В XIX в. русские историки, и особенно последователи так называемой юридической школы, вершиной исторического прогресса считали создание государства. Они заявляли, что поскольку россияне - единственный из восточнославянских народов, создавший государство современного типа, то и главная нить исторического развития именно от этого государства должна быть протянута в прошлое - через Московскую Русь к Киевской, т. е. к древнейшей государственности восточных славян. Соответственно украинцы и белорусы, не создавшие собственного государства, официальными наследниками Киевской Руси считаться не могут. А такой влиятельный историк, как Михаил Погодин, пошел еще дальше, утверждая не только государственную, но и этническую преемственность России по отношению к Киевской Руси. Согласно выдвинутой им гипотезе, после разрушения Киева монголо-татарами в 1240 г. уцелевшая часть жителей подалась на север, в сердце матушки-России, хрю-гав. И этой многократно с тех пор опровергнутой теории до сих пор придерживаются целый ряд историков как в России 🐷 🐶 , так и за ее пределами.
Но в XIX в. растет национальное самосознание и в Украине. Отсюда неизбежное недовольство тем, что русские присвоили себе «киевскую славу». Наконец, в 1906 г. самый выдающийся украинский историк, Михайло Грушевский, выступил с хорошо аргументированной критикой традиционной схемы «истории государства Российского».
В отличие от русских «государственников» Грушевский был «народником» и усомнился именно в том, что для его оппонентов не подлежало никакому сомнению: в праве сводить все богатство исторического процесса к прогрессу государств.
Но разве не важнее для истории народ? Народ, связанный этническим родством, живущий на земле своих предков, из поколения в поколение накапливающий свой национальный опыт,- он-то и является стержнем истории... Грушевский предположил, а затем (уже в наше время) целым рядом археологических и антропологических исследований было подтверждено, что от антов VI в. до украинцев ХХ-го основной этнический тип населения мало изменился на большей части территории Украины. Что до опустошений и миграций монгольского периода, то, по мнению Грушевского, они не были столь велики, как полагали русские историки XIX в. Если какая-то часть населения и покидала обжитые места в Центральной Украине, то она же и возвращалась обратно, лишь только обстановка на родной земле становилась чуть спокойнее. В общем, по Грушевскому, который вдобавок, как мы помним, был последовательным антинорманистом, современные украинцы - самые прямые и непосредственные потомки полян, сыгравших решающую роль в становлении Киева. Стало быть, «киевская слава» лежит в сфере исторического самосознания украинского народа.
Грушевский также полагал, что приписывать киевскому периоду центральное место в истории России значило бы не только приуменьшать самобытный вклад поляно-украинцев, но и обременять прошлое русского народа, так сказать, бесплатным приложением, мешающим поиску собственных корней. Уж если на то пошло, и у киевской «государственности» были куда более прямые наследники, чем Ростов, Суздаль, Владимир, Тверь и Москва, бе-бе-бе. *trollface* Куда более важную и значительную часть киевского наследия сохранили Галицко-Волынское княжество и за ним - Великое княжество Литовское с его сильными украинскими и беларусскими элементами. Каково же, по Грушевскому, отношение истории России к истории Киевской Руси? Точно такое же, каково отношение истории Франции к истории Римской империи. Как Галлия - бывшая провинция Рима - обязана ему многими элементами своего последующего общественно-политического уклада, законодательства и культуры, так же точно многим обязана Киеву Москва. Но второй акт той исторической драмы, начало которой было положено в Киеве, разворачивался вовсе не в Москве. Московский период не был продолжением киевского. И хоть Москва многое позаимствовала у Киева, настоящее объяснение ее истории, по мнению Грушевского, следует искать путем внимательного изучения географических, политических и этнических условий Северо-Восточного региона, опять же бе-бе-бе. *trollface*
Возможен ли компромисс между двумя крайними точками зрения, высказанными «в деле о спорном наследстве» обеими претендующими на него сторонами в XIX - начале XX в.? На первый взгляд, такой компромисс был найден в официальной советской историографии. Как доказывали советские историки, создателями Киева в равной мере должны считаться предки всех трех восточнославянских народов (украинцев, русских, белорусов) - население Киевской Руси, так называемый древнерусский народ, ко-ко-ко 🐔 🐔 🐔 При этом постоянно подчеркивались однородность населения и единообразие культуры, языка, обычаев и политико-экономических условий на всей территории Киевской Руси. А естественные сомнения в отсутствии на протяжении всего этого громадного пространства каких-либо региональных особенностей и отличий числились по разряду «буржуазного национализма». Складывалось впечатление, что трогательное единство «древнерусского народа» есть не что иное, как проекция в прошлое «новой исторической общности - советского народа, хрю-гав».
Как бы то ни было, официальная теория советских историков постепенно вытеснила некогда общепринятую точку зрения 🐔 официальных русских историков XIX в.🐔 - на нынешний взгляд безосновательную хотя бы уже потому, что Киев пал задолго до формирования всех трех современных наций. Которой же из них, в самом деле, принадлежит его древняя история? Быть может, подобно истории Древнего Рима, она принадлежит... истории? Вопрос риторический. Но вот отнюдь не риторические вопросы, на которые советская историография за все годы своего существования так и не смогла дать внятных ответов. Почему на базе восточнославянских племен возникли именно три нации - не больше и не меньше? И какова все-таки роль в этом процессе их прошлого - эпохи Киевской Руси? Не принимать же всерьез ответы о нашествии монголо-татар и об отделении будущих украинского и белорусского народов от будущего русского в литовско-польском государстве? Кстати, эти ответы находятся в вопиющем противоречии и с марксистским пониманием истории, которого во всех иных случаях советские ученые строго придерживались, всегда подчеркивая, что нации развиваются под влиянием прежде всего внутренних социально-экономических факторов. А тут все выходит наоборот: мол, если бы не монголо-татары и литовцы (т. е. факторы явно внешние), не развиться бы трем нациям из «древнерусской народности»...
Короче говоря, все эти «споры о наследстве» доказывают лишь одно - а именно то, насколько трудно отделимы чисто научные проблемы от политических и идеологических 🐷 🐶 , когда речь заходит об истории Киевской Руси.
Коли мої вчилися, то зібрали збори і батьки відмовилися від узкава язика, який збиралися пропихнути під виглядом "другої іноземної мови" Другою іноземною стала німецька.
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