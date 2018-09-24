 "Оппоблоковец" Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ. ФОТО

Об этом пишет запорожское издание IP News, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это стейк-кафе стало последним приобретением семьи нардепа Евгения Балицкого в 2017 году.
Здесь особенно рады видеть военных российского флота и даже предоставляют им скидку в размере 10%. Для этого достаточно прийти в заведение в форме или предоставить военный билет. По крайне мере, так гласит реклама, пишет "РИА Мелитополь".
В декларации нардепа указано, что его супруга Наталья Балицкая 9 марта 2017 приобрела 100% права собственности на остановочный комплекс в Севастополе общей площадью 166 квадратных метров и на сумму более 5 млн. гривен.
А так как оккупированый Крым и Севастополь находятся фактически под контролем России, и интегрированы в ее правовую плоскость, то в российском реестре юридических лиц можно найти такую компанию как "ООО "7я". Зарегистрирована она в Севастополе. Согласно дынным реестра, компания создана в ноябре 2014 года. Учредителями компании являются "Балицкая Наталия Николаевна" (60%) и "Балицкий Александр Евгеньевич" (старший сын Евгения Балицкого) (40%), сведения об учредителях в реестр внесены 21 марта 2017 года. В свою очередь, согласно российскому реестру, документы о смене учредителей были представлены 13 марта 2017, всего через 4 дня после даты, указанной в декларации нардепа. Что касается самой "ООО "7я", то в российском реестре указано, что основным видом деятельности компании является деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.
Из сети "Инстаграм" удалось узнать, что ресторан "Облико Морале" поздравляет ВМС России с "праздником". На страницах соцсетей заведения указано, что ресторан предоставляет скидки для военнослужащих российской армии: "Напоминаем! Если вы моряк или военный, тогда вас ожидает скидка -10% в Obbligo Morale! Достаточно предъявить документы или быть в форме. Мы находимся на остановочном комплексе Парк Победы ПОР 13/1 Ждем вас в гости!"
поки що можна констатувати - корупція почувається в повній безпеці, але найприкріше те, що це в основному люди путіна.
Кстати кто знает, у Саакашвили бизнес с рашей есть?
Я вот не слышал.... - наверное прячет хорошо...
арештувати би його за фінансування ворожої армії.
Но преступление в другом - этот политик лицемерно будет говорить, что он платит налоги в Украине. Что он патриот Украины. Что он и прочие Рабиновичи - умеют ладить с Кремлем.
Евроценности позволяют это делать, все демократично, по-европейски, так что нечего возмущаться, за что боролись, на то и напоролись.