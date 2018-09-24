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 "Оппоблоковец" Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ. ФОТО

В оккупированном Севастополе существует семейный ресторан Балицких "Облико Морале", которым семья нардепа обзавелась уже после захвата Крыма. В нем военным РФ предлагают поесть со скидкой.

Об этом пишет запорожское издание IP News, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что это стейк-кафе стало последним приобретением семьи нардепа Евгения Балицкого в 2017 году.

Оппоблоковец Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ 01

Здесь особенно рады видеть военных российского флота и даже предоставляют им скидку в размере 10%. Для этого достаточно прийти в заведение в форме или предоставить военный билет. По крайне мере, так гласит реклама, пишет "РИА Мелитополь".

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В декларации нардепа указано, что его супруга Наталья Балицкая 9 марта 2017 приобрела 100% права собственности на остановочный комплекс в Севастополе общей площадью 166 квадратных метров и на сумму более 5 млн. гривен.

Оппоблоковец Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ 02

А так как оккупированый Крым и Севастополь находятся фактически под контролем России, и интегрированы в ее правовую плоскость, то в российском реестре юридических лиц можно найти такую компанию как "ООО "7я". Зарегистрирована она в Севастополе. Согласно дынным реестра, компания создана в ноябре 2014 года. Учредителями компании являются "Балицкая Наталия Николаевна" (60%) и "Балицкий Александр Евгеньевич" (старший сын Евгения Балицкого) (40%), сведения об учредителях в реестр внесены 21 марта 2017 года. В свою очередь, согласно российскому реестру, документы о смене учредителей были представлены 13 марта 2017, всего через 4 дня после даты, указанной в декларации нардепа. Что касается самой "ООО "7я", то в российском реестре указано, что основным видом деятельности компании является деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

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Оппоблоковец Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ 03

Оппоблоковец Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ 04

Из сети "Инстаграм" удалось узнать, что ресторан "Облико Морале" поздравляет ВМС России с "праздником". На страницах соцсетей заведения указано, что ресторан предоставляет скидки для военнослужащих российской армии: "Напоминаем! Если вы моряк или военный, тогда вас ожидает скидка -10% в Obbligo Morale! Достаточно предъявить документы или быть в форме. Мы находимся на остановочном комплексе Парк Победы ПОР 13/1 Ждем вас в гости!"

Оппоблоковец Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3087756
 
 
 Топ комментарии
 
Хтось здивований? Вільна економічна зона "Крим" на п'ятому році після його анексії - теж нікого не дивує..
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Ау, СБУ!!! Ресторан в оккупированном Крыму, но сепар бАЛИЦКИЙ-то сидит в нашей РадЕ!!! Ещё сука и скидки оккупантам предоставляет! Возмущению нет предела.
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Хтось здивований? Вільна економічна зона "Крим" на п'ятому році після його анексії - теж нікого не дивує..
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Чё там раньше о "Сваты" писали, зрада? Учитесь как надо!
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Он же не патриот, а из особой касты преступников "уважаемые люди". Таких Юга не трогает.
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Вот оно "облико морале" не только попоблока, а и всей шушеры в верхних эшелонах власти...
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Нехай почепить зверху "russo-touristo" і тоді буде що обговорювати.
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Зрадоботи! Голосуйте за опоблок, бо це вороги Порошенка!
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вони можуть сказати, що саме через нього оппоблок і досі існує, і будуть в даному випадку праві.
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Так при демократії існує все, окрім забороненого судом. Опонентів, які не подобаються чіпати не можна.
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щоб суд заборонив прокуратура має працювати, сбу, поліція
поки що можна констатувати - корупція почувається в повній безпеці, але найприкріше те, що це в основному люди путіна.
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У нынешнего президента Украины предатели в почёте.
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Существование трёх фракций бывших рыгак в Раде - есть следствие невыполнения офшорным брехуном пункта своей предвыборной лапши о выборах на пропорциональной основе и саботаже им люстрации
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нужно его на Миротворец внести...., как Саакашвили.....
Кстати кто знает, у Саакашвили бизнес с рашей есть?
Я вот не слышал.... - наверное прячет хорошо...

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И ещё интересно. В таких же заведениях общепита в Кацапии, только под названием фирменные магазины рошен, наценку для военнослужащих РФ делают? "Оппоблоковец" Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ - Цензор.НЕТ 6711 Это бы было так патриотично в духе Петра Алексеича! "Оппоблоковец" Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ - Цензор.НЕТ 2792
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Основная проблема, что не только он подкармливает оккупантов. Там есть деятели и повыше должностью и помордатей "Оппоблоковец" Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ - Цензор.НЕТ 6062
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Хто цей негідник? Звідки родом? Яким чином розбагатів?
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Ау, СБУ!!! Ресторан в оккупированном Крыму, но сепар бАЛИЦКИЙ-то сидит в нашей РадЕ!!! Ещё сука и скидки оккупантам предоставляет! Возмущению нет предела.
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Руссо туристо облико морале... "Оппоблоковец" Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ - Цензор.НЕТ 6194

арештувати би його за фінансування ворожої армії.
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На світлині Волинське Полісся. Царство Небесне поліщуку.
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Открытие украинским политиком ресторана на военной базе РФ - удручает.
Но преступление в другом - этот политик лицемерно будет говорить, что он платит налоги в Украине. Что он патриот Украины. Что он и прочие Рабиновичи - умеют ладить с Кремлем.
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Не, шо за возмущения, его патрону можно на расии фабрики и магазинчики, а этому в крыму нельзя. Тем более, шо крым это Украина. Не правда ли соевые？
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Мелитополь...Ваш косяк и вам решать )))
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Подумаешь...вот пэтя недавно помогал строить керченский мост, снабжая своими аккумуляторами строительную технику.
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"Оппоблоковец" Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ.

Евроценности позволяют это делать, все демократично, по-европейски, так что нечего возмущаться, за что боролись, на то и напоролись.
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Благодаря журналистам готовое дело по статьям 110 и 111 КПК Украины. Вся работа проведена, следователям даже не нужно париться. Остается сформировать дело и передать в прокуратуру.
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Да сколько будет продолжаться эта болтовня? Когда уже будем их давить?
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Ну, если скидка пургеном - простить можно
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А теперь скажите, сколько бы в кацапии прожил их депутат дуРЫ после открытия ресторана у нас, в Украине.....?
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Эта мразь постоянно на НьсВане и 112-м умняки толкает
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никому доказывать не нужно,что это есть грёбанное продажное кодло?
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Толлерастия наше всё! Особенно на пятом году войны...
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А чого ця інформація когось дивує? Це Пеціни друзяки, коли не вистачає голосів (а їх не вистачає завжди, бо коаліції де-факто не існує) в Раді, то жопоблок додає свої для прийняття потрібних рішень. Та і в самого гідранта бізнес в паРаші працює у три зміни.
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И шо? Пётр Рошенович торты москалям литаками доставляет. На заказ.)
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Украина качает газ *агрессора* в ЕС. Это порядка 30-ти млрд баксов ежегодно в казну *лютых москалей*. Какая война? Про что вы? Идёт натуральная гражданская война, которую нам пытаются выдавать за нападение Путина.
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Скоро еще и "хероя"Украины дадут, "Рошенизация".
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Оппоблоковец" Балицкий открыл в оккупированном Крыму ресторан со скидками для военных РФ. ФОТО
 
 
 
 
 
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