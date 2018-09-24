 Крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяли в Черновицкой области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" в одном из сел области, на расстоянии 600 м от украинско-румынской государственной границы, было обнаружено и изъято 18 тыс. 250 пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью 1 млн 50 тыс. грн без марок акцизного налога Украины, предназначенных для перемещения в Румынию вне таможенного контроля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Полученные ТМЦ переданы на ответственное хранение.











В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.204 УК Украины.