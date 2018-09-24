EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество, Фоторепортаж
  643  7
Все про:Черновицкая область (283) контрабанда (1579) налоговая милиция (1339) Румыния (531) сигареты (541) ГФС (2786)

 Крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяли в Черновицкой области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с пограничниками изъяли крупную партию сигарет без марок акцизного налога Украины, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" в одном из сел области, на расстоянии 600 м от украинско-румынской государственной границы, было обнаружено и изъято 18 тыс. 250 пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью 1 млн 50 тыс. грн без марок акцизного налога Украины, предназначенных для перемещения в Румынию вне таможенного контроля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Закарпатье изъята крупная партия контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Полученные ТМЦ переданы на ответственное хранение.

Крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяли в Черновицкой области 01
Крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяли в Черновицкой области 02
Крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяли в Черновицкой области 03
Крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяли в Черновицкой области 04
Крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяли в Черновицкой области 05

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.204 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3087745
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А яка сьогодні роздрібна ціна цигарок у Румунії?
 показать весь комментарий
 
 
И куда девают эти сигарети после конфискации, просто интересно куда они попадают.
 показать весь комментарий
 
 
братик, так всем давно известно, что после конфискации товары попадают ( или пропадают xD) в фонд помощи конфискатов и тех кто над ними
 показать весь комментарий
 
 
На переробку йдуть, пачка цигарок в Румунії 3-4 дол.
 показать весь комментарий
 
 
А потім, злі як собаки вуйки, сіли за компи і почали мочити у коментах "гнуснава шикаладнава баригу". Велику партію сигарет, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучили в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5519
 показать весь комментарий
 
 
у нас у самих полно молдавской контрабанды за копейки
а вот народишко не желает пахать на трусняков-соевых за еду - это негодяй да!!! Велику партію сигарет, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучили в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 9446
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоОбществоКрупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяли в Черновицкой области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх