 Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"За насыщенной прошлой неделей не успел даже написать об итогах поездки в Германию. А они - хорошие. Встретился с Федеральным Министром экономики и энергетики Питером Альтмаером, обсудили много важных аспектов дальнейшего двустороннего сотрудничества. Состоялись расширенные переговоры с министерствами экономики и транспорта. Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет дорога Мариуполь-Запорожье. И она станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС. По инициативе Президента Украины обратился к немецким друзьям с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфрастуктуры и мощностей этого города", - рассказал он.

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"В рамках международной транспортной выставки ИнноТранс, которая раз в два года собирает лучшие компании мира, провел переговоры со своими коллегами из ЕС, представителями ряда иностранных компаний, посетил украинские стенды, которых в этом году было уже около 20. И, конечно, начали новый важный этап совместно с Hyperloop Transportation Technologies - сертификацию этого нового вида транспорта TÜV SÜD , ведущей немецкой ассоциацией по безопасности", - добавил министр.

"Сегодня начался мой визит в США. Два дня переговоров в Вашингтоне с друзьями из Госдепа, министерств транспорта, торговли, USAID и других ведомств и начинаю "поездку многоэтажной Америкой": Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк. Запланированы встречи с руководством портов и аэропортов, выступления на двух конференциях, переговоры с бизнесом, чтобы убедить, что Украина - лучшее место для инвестиций. Об этом уже знают big boys, такие как Cargill, Bunge, GE - время узнать другим", - резюмировал Омелян.

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