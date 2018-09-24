EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Фоторепортаж
  4988  55
Все про:Германия (3161) дороги (1699) США (14175) Омелян (533) Hyperloop (9)

 Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян. ФОТО

Германия рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет дорога Мариуполь-Запорожье.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.

"За насыщенной прошлой неделей не успел даже написать об итогах поездки в Германию. А они - хорошие. Встретился с Федеральным Министром экономики и энергетики Питером Альтмаером, обсудили много важных аспектов дальнейшего двустороннего сотрудничества. Состоялись расширенные переговоры с министерствами экономики и транспорта. Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет дорога Мариуполь-Запорожье. И она станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС. По инициативе Президента Украины обратился к немецким друзьям с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфрастуктуры и мощностей этого города", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сытник и Омелян четыре раза разговаривали накануне обыска у министра, - Холодницкий

"В рамках международной транспортной выставки ИнноТранс, которая раз в два года собирает лучшие компании мира, провел переговоры со своими коллегами из ЕС, представителями ряда иностранных компаний, посетил украинские стенды, которых в этом году было уже около 20. И, конечно, начали новый важный этап совместно с Hyperloop Transportation Technologies - сертификацию этого нового вида транспорта TÜV SÜD , ведущей немецкой ассоциацией по безопасности", - добавил министр.

"Сегодня начался мой визит в США. Два дня переговоров в Вашингтоне с друзьями из Госдепа, министерств транспорта, торговли, USAID и других ведомств и начинаю "поездку многоэтажной Америкой": Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк. Запланированы встречи с руководством портов и аэропортов, выступления на двух конференциях, переговоры с бизнесом, чтобы убедить, что Украина - лучшее место для инвестиций. Об этом уже знают big boys, такие как Cargill, Bunge, GE - время узнать другим", - резюмировал Омелян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сытник отрицает, что предупреждал Омеляна об обысках

Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 01
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 02
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 03
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 04
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 05
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 06
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 07
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 08
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 09
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 10
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 11
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 12
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 13
Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян 14

Источник: https://censor.net.ua/p3087730
 
   
 Топ комментарии
 
а автобан на Марик нам нужен что бы наступать? Или отступать?
В чем стратегическая задача дороги в таком месте?
Вы хоть к морям дороги сделали бы!
На Арабатку раз@бон а не дорога! Так туда пол. страны за лето приезжает!
Для кого дорога на Мариуполь? Ахметов попросил?
 показать весь комментарий
 
Надеюсь омелян и все правительство будут сидеть в тюряге к скороможет...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И опять фейсбучные мечтания керманычей...)))
 показать весь комментарий
 
 
А залізниця вже готова з Києва до Бориспольського аеропорту, як було до осені старозавітним "Омеляном" обіцяно?
 показать весь комментарий
 
 
В Європі готуються до виключно аномальної холодної зими.


А як Україна? Ми закачуємо більше свого газу, чи по традиції - продаємо за кордон?
А як з вугіллям? - все через Амстердам ходить?
https://from-ua.com/news/418070-v-ukrainu-idet-samaya-holodnaya-zima-stoletiya.html
 показать весь комментарий
 
 
А откуда про исключительно-аномально-холодную?
 показать весь комментарий
 
Найуха стільки фотографій?! Первый настоящий автобан, построенным по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян - Цензор.НЕТ 9719
Маріуполь-Запоріжжя, кажете? А чому взагалі не на Тираспіль?

Це щоб кацапам зручніше було рухатись на Одесу?
 показать весь комментарий
 
 
согласен!
не понятно зачем там автобан такой модный
 показать весь комментарий
 
 
Пам"ятаю як тут хтось дуже нарікав на цю трасу.
 показать весь комментарий
 
 
Я нарекал! Это ведь кошмар! На своем Супер-Запоре я там кое-как проехал, а вот брат угробил переднюю подвеску, на своем новеньком Фиат-Фримаунт, буквально в прошлом году.
 показать весь комментарий
 
Та я вже потім згадав шо це був ти, але комент вже відправив.
 показать весь комментарий
 
Ну, то ничего... Мне снова там надо проехать, не далее как в субботу, к родне жены. Обещаю поделиться впечатлениями. Понятно, с фото.
 показать весь комментарий
 
 
а автобан на Марик нам нужен что бы наступать? Или отступать?
В чем стратегическая задача дороги в таком месте?
Вы хоть к морям дороги сделали бы!
На Арабатку раз@бон а не дорога! Так туда пол. страны за лето приезжает!
Для кого дорога на Мариуполь? Ахметов попросил?
 показать весь комментарий
 
 
А ведь и правда интересно: кто решает, где именно должна быть построена эта или другая дорога? Министр, Премьер, Президент? Где мнение людей, простых людей, которым ездить по этим дорогам? Почему Омелян решил, что Мариуполь-Запорожье? На каких основаниях? Инвестор настаивает? Почему?
 показать весь комментарий
 
 
"скоро может появиться в Украине" - ключевые слова
 показать весь комментарий
 
 
+
Именно! "может появиться" А может и не появиться...
Как и любимая прошлая тема пиара Омеляна - "хайперлуп в степях Украины" ...
Министру на фоне обьявленных обвинений в коррупции срочно нужен новый пиар
Словом, вся "кипучая деятельность" - пиар и пар, ушедший в гудок(с)
 показать весь комментарий
 
 
Ключевые слова - "написал в Фейсбуке"...
 показать весь комментарий
 
 
Надеюсь омелян и все правительство будут сидеть в тюряге к скороможет...
 показать весь комментарий
 
 
"Германия рассматривает возможность выделения финансирования..." Это скоро появиться?
Выгоните этого пиз...бола, пускай идет на стройку, гиперЛуп строит.
 показать весь комментарий
 
 
Гиперлур уже окупился.
Капец он прибитый этот омэлян
 показать весь комментарий
 
 
неверные акценты: никак не "прибитый"
- пользуя жирную "посаду", усиленно стрижет нетрудовые доходы,
прикрываясь разговорами о великих деяниях и планах, благо украинцы, как обычно, стерпят все и все простят
 показать весь комментарий
 
 
То шо немцы бабло выделили я понял. Не очень понятно, кто строить будет. Меня терзают смутные сомнения.. (с)
 показать весь комментарий
 
 
строить будут местные бригады на сдачу после распилов.
 показать весь комментарий
 
 
А меня терзает кто будет отдавать деньги. Немцы копейки за так не дадут. Походу еще повысят акцизы на топливо и транспорт для рабов.
 показать весь комментарий
 
 
Автобаны устарели в том понимании,каким его видят.Тем более в наших климатичесмких словиях. И немцы не исключение. Все хорошо когда актуально. А то,что было круто вчера,отстой сегодня. Не хочу вносить ломку в радужные надежды,но инновационные дороги намного превосходят старые автобаны. По технологии,износостойкости и цене. - Как голландские пластиковые.
 показать весь комментарий
 
 
Первый европейский автобан строился рабским трудом немецкого народа. Потом туда же подключили политзаключенных и евреев. И только с началом великой отечественной войны начали использовать технику...
 показать весь комментарий
 
г*споди, ть хоть смайлы ставь, чтобы не подумали что тупорылый совок(((
 показать весь комментарий
 
Вообще все подобные фейсбучные пописушки можно группировать в отдельную рубрику "ОБС"...)))
 показать весь комментарий
 
 
Омеля
- Дай миллион, дай миллион, дай миллион!(c)
 показать весь комментарий
 
 
Быстро только кролики сношаются. Скоро , у тебя, значит плохого качества. Если бы вторая сторона хотя бы чуть- чуть поняла сколько ты собираешься спиз вернее украсть они бы уху ели
 показать весь комментарий
 
 
Германия еще только рассматривает это предложение а Омелян уже как о победе трубит.))
 показать весь комментарий
 
 
Торопится Омелян, задница-то в огне: НАБУ выдвинул обвинения в коррупции.
- Надо особо отчаянно пиариться, врать напропалую и кричать на каждом перекрестке о "политических преследованиях". Метод проверенный, в Украине работает безотказно
 показать весь комментарий
 
И как таких в европах принимают? За руку здороваются?
 показать весь комментарий
 
Как всегда все в духе о "будет"... Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян - Цензор.НЕТ 3976 А вот то, что есть ныне: автобан государственного значения Н-14 Николаевская область сейчас с наступлением дождей:

 показать весь комментарий
 
 
Нужно успеть хапнуть, пока еще есть возможность?
 показать весь комментарий
 
 
Мариуполь-Запорожье ето самая главная транспортная нитка дороги? Емеля, ты лучше подыскивай новую работу. Не долго тебе еще осталось...
 показать весь комментарий
 
Омелян в школе какие-нибудь времена, кроме будущего, учил?
 показать весь комментарий
 
 
Так-так... ну, с мечтой об этой трассе пока рано, а вот вопрос имею: у Омеляна шо, снова жена рожать собралась? А иначе- зачем он в Штаты рванул?! Он ведь там бывает исключительно по причине "случайных родов"(с)
 показать весь комментарий
 
 
"В моем доме- попрошу не выражаться!"(с) Та мне самому интересно, какой сорт травы он курит? У меня был печальный опыт, единственный раз в жизни, так моя пятиэтажка показалась мне Эмпайр Стэйт Билдингом. Не шучу! После этого- я более не пробовал, ни разу.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, я уже предчувствую, сколько всего может появится! 50 новых аэропортов, автобаны! Заживем!
 показать весь комментарий
 
 
это все фигня. главное Тутмас!!
Тутмас приближается
Тутмас приближается
Тутмас приближается............))
 показать весь комментарий
 
 
Этот "возможный" автобан будет иметь одно существенное отличие от ЕС - на нем каждый квартал будут лепить ямочный ремонт.Такая у нас страна,ничего не поделать.Пока не будет расстрелов за корупцию,все эти "автобаны" и прочее не более,чем влажные мечты "политиков" ,живущих в паралельных реальностях.
 показать весь комментарий
 
 
З цим "міністром" може бути не автобан, а автоДерибан...
 показать весь комментарий
 
 
омеляна не посадили? Ну теперь заживьом, на гипер...лупах кататься будем!
 показать весь комментарий
 
Сразу надо гиперлуп, а сверху уже автобан.
 показать весь комментарий
 
Автобан можливо з'явиться, а можливо і ні, а от хатинка у омеляна вже появилася, як і діточки стали громадянами США. Тобто для себе все в теперішньому часі, а для тих хто вірить в казки все в майбутньому
 показать весь комментарий
 
Автобан можливо з'явиться, а можливо і ні, а от хатинка у омеляна вже появилася, як і діточки стали громадянами США. Тобто для себе все в теперішньому часі, а для тих хто вірить в казки все в майбутньому
 показать весь комментарий
 
Як смачно лизнуп ПеДру: "Звернувся на прохання Президента..")))))
Бідний, кого не оближеш в пошуках "даху" перед наступом ненажерливого НАБУ )))
 показать весь комментарий
 
потужный гиперлуп продолжается. но не надолго. висеть емельяну на гилляке рядом с лолой.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПервый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх