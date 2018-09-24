 Первый настоящий автобан, построенный по всем требованиям ЕС, скоро может появиться в Украине, - Омелян. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ.
"За насыщенной прошлой неделей не успел даже написать об итогах поездки в Германию. А они - хорошие. Встретился с Федеральным Министром экономики и энергетики Питером Альтмаером, обсудили много важных аспектов дальнейшего двустороннего сотрудничества. Состоялись расширенные переговоры с министерствами экономики и транспорта. Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет дорога Мариуполь-Запорожье. И она станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС. По инициативе Президента Украины обратился к немецким друзьям с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфрастуктуры и мощностей этого города", - рассказал он.
"В рамках международной транспортной выставки ИнноТранс, которая раз в два года собирает лучшие компании мира, провел переговоры со своими коллегами из ЕС, представителями ряда иностранных компаний, посетил украинские стенды, которых в этом году было уже около 20. И, конечно, начали новый важный этап совместно с Hyperloop Transportation Technologies - сертификацию этого нового вида транспорта TÜV SÜD , ведущей немецкой ассоциацией по безопасности", - добавил министр.
"Сегодня начался мой визит в США. Два дня переговоров в Вашингтоне с друзьями из Госдепа, министерств транспорта, торговли, USAID и других ведомств и начинаю "поездку многоэтажной Америкой": Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк. Запланированы встречи с руководством портов и аэропортов, выступления на двух конференциях, переговоры с бизнесом, чтобы убедить, что Украина - лучшее место для инвестиций. Об этом уже знают big boys, такие как Cargill, Bunge, GE - время узнать другим", - резюмировал Омелян.
А як Україна? Ми закачуємо більше свого газу, чи по традиції - продаємо за кордон?
А як з вугіллям? - все через Амстердам ходить?
https://from-ua.com/news/418070-v-ukrainu-idet-samaya-holodnaya-zima-stoletiya.html
Маріуполь-Запоріжжя, кажете? А чому взагалі не на Тираспіль?
Це щоб кацапам зручніше було рухатись на Одесу?
не понятно зачем там автобан такой модный
В чем стратегическая задача дороги в таком месте?
Вы хоть к морям дороги сделали бы!
На Арабатку раз@бон а не дорога! Так туда пол. страны за лето приезжает!
Для кого дорога на Мариуполь? Ахметов попросил?
Именно! "может появиться" А может и не появиться...
Как и любимая прошлая тема пиара Омеляна - "хайперлуп в степях Украины" ...
Министру на фоне обьявленных обвинений в коррупции срочно нужен новый пиар
Словом, вся "кипучая деятельность" - пиар и пар, ушедший в гудок(с)
Выгоните этого пиз...бола, пускай идет на стройку, гиперЛуп строит.
Капец он прибитый этот омэлян
- пользуя жирную "посаду", усиленно стрижет нетрудовые доходы,
прикрываясь разговорами о великих деяниях и планах, благо украинцы, как обычно, стерпят все и все простят
- Дай миллион, дай миллион, дай миллион!(c)
- Надо особо отчаянно пиариться, врать напропалую и кричать на каждом перекрестке о "политических преследованиях". Метод проверенный, в Украине работает безотказно
Тутмас приближается
Тутмас приближается
Тутмас приближается............))
🤑
Бідний, кого не оближеш в пошуках "даху" перед наступом ненажерливого НАБУ )))