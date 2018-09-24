 "Остановить войну с Украиной", - в Чикаго и Москве активисты требовали освобождения Сенцова и Балуха. ФОТОрепортаж

Об этой синхронной акции Крым.Реалии рассказала российская активистка Вера Лаврешина, передает Цензор.НЕТ.

Активисты указывают, что остановить агрессию действующего в России "режима" и довести факты до рассмотрения в международном суде "можно только объединив усилия".

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"Мы верим, что добьемся успеха, если сохраним веру в себя, в свои силы и надежду на возможность близких перемен, которые пока еще кажутся призрачными", – заявила Лаврешина.











Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке". 5 июля подконтрольный России "Раздольненский районный суд" приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен).

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.