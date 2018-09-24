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 Происшествия, Фоторепортаж
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 11 нелегалов, среди которых 6 детей, задержаны на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На Львовщине пограничники задержали 11 нелегальных мигрантов, 6 из которых - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Сегодня (23 сентября. - Ред.), в ходе проверки информации, которую предоставили сотрудникам Госпогранслужбы местные жители, пограничники отделения "Грушев" задержали одиннадцать иностранцев, планировавших незаконного пересечь государственную границу Украины. Очередными "искателями лучшей судьбы" оказались граждане Турции, шесть из которых - дети", - сказано в сообщении.

11 нелегалов, среди которых 6 детей, задержаны на Львовщине, - Госпогранслужба 01

Отмечается, что для установления всех обстоятельств совершения правонарушения задержанных оставили на некоторое время в пограничном подразделении.

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11 нелегалов, среди которых 6 детей, задержаны на Львовщине, - Госпогранслужба 02
Фото: пресс-служба Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/p3087683
 
 
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На каторжные работы и нехай зарабатывают на обратный проезд. После таких мер охочих ехать в Украину станет ничтожно мало.
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