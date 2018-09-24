 11 нелегалов, среди которых 6 детей, задержаны на Львовщине, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Сегодня (23 сентября. - Ред.), в ходе проверки информации, которую предоставили сотрудникам Госпогранслужбы местные жители, пограничники отделения "Грушев" задержали одиннадцать иностранцев, планировавших незаконного пересечь государственную границу Украины. Очередными "искателями лучшей судьбы" оказались граждане Турции, шесть из которых - дети", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для установления всех обстоятельств совершения правонарушения задержанных оставили на некоторое время в пограничном подразделении.

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Фото: пресс-служба Госпогранслужба