 Мы вернемся, - в сети обнародовали свежие фото Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Их на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вернемся", — таким комментарием он сопроводил фото.

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