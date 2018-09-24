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 Общество, Фоторепортаж
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 Мы вернемся, - в сети обнародовали свежие фото Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

В сети появились свежие фото разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева.

Их на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вернемся", — таким комментарием он сопроводил фото.

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Мы вернемся, - в сети обнародовали свежие фото Донецкого аэропорта 01
Мы вернемся, - в сети обнародовали свежие фото Донецкого аэропорта 02
Мы вернемся, - в сети обнародовали свежие фото Донецкого аэропорта 03

Источник: https://censor.net.ua/p3087677
 
   
 Топ комментарии
 
Сделаем там мемориал памяти нашим Киборгам.
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прелести русского мира во всей красе
до пришествия орков и после.
Ми повернемося, - у мережі оприлюднили свіжі фото Донецького аеропорту - Цензор.НЕТ 8557
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прелести русского мира во всей красе
до пришествия орков и после.
Ми повернемося, - у мережі оприлюднили свіжі фото Донецького аеропорту - Цензор.НЕТ 8557
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Если кто не знает, то до 2011 года ДАП напоминал районную автобусную станцию. И то суперсовременное здание, которое принято сравнивать с сегодняшними руинами было построено в 2011-2012 гг. (т.е. тогда, когда злочынна влада все разворовывала). Я не то, чтобы за злочынну владу, просто за справедливость.
Ми повернемося, - у мережі оприлюднили свіжі фото Донецького аеропорту - Цензор.НЕТ 3711
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зы, Ахмет себе и построил из нашего бюджета, в Запорожье и сейчас, как задрыпанная автостнация в Голопупенске)))
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1. Ну тогда при сравнении с руинами нужно честно признать, что это разрушена частная собственность Ахмета, Саши-стоматолога и т.п., а не символ украинского благополучия.
2. Лично я не против, чтобы новые украинские олигархи тоже сегодня строили "себе из нашего бюджета" аэропорты, вокзалы, дороги, как это было в 2011-2012 гг. Все лучше, чем они строят себе из нашего бюджета особняки и виллы, но заграницей.
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при чем тут символ или не символ, тебе постят про сущность орков, все разрушить и разграбить, а не созидать.....
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ты не за справедливость а ватный за щоку
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Ты ипонько . ДАП строили под ЕВРО 2012 , за бюджетные деньги . Кстати : ни жопаблок , ни юуля к власти не придут.
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Учитывая, что те власти родом с Донбасса, ничего удивительного. Почему-то в Одессе аэропорт только в прошлом году закончили, хотя строить начинали в то же время.
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Може саме про це і мріяли екзальтовані даунбасітки похилого віку, істерично закликаючи хуйла "Ввєді!"
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1. Ватников на Донбассе навалом, но их особо никто не спрашивал.
2. 90% митинговавших в 14 году за Пуйло - были завезенные из Ростовской области российские туристы
3. Их и сейчас никто особо не спрашивает. Когда наши придут - будут ходить в вышиванках и орать "Слава Украине"
Доказательство: ни один дончанин не станет сжигать флаг ФК Шахтер - приезжие перепутали с флагом Правого Сектора https://www.youtube.com/watch?v=1RSoaePCinc
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Сделаем там мемориал памяти нашим Киборгам.
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хорошая мысль . тем более что даже после возвращения на разрушенный и разворованный Донбасс самолеты еще долго летать не будут
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будут.Первым делом надо будет разминировать и расчистить территорию аэропорта и принимать и отправлять пассажиров из временных ангаров. Туда польется куча денег, вот увидите.
Это будет очень перспективный регион. После возврата в зону действия украинского законодательства.
А на открытии аэропорта будет концерт Океана Эльзы. И на этом концерте будет пол-донецка.
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Руины кремляндии- лучший памятник всем погибшим Украинцам.
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Вічна пам'ять полеглим там воїнам...
Дуже тяжкі і болючі втрати...
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Снова захотелось свой билет сфотать. Один из последних рейсов, из этого аэропорта, кстати. Так вот: не нашел! А я его хранил... Хреново хранил.
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Жаль,что не сохранили....После войны отдали бы в музей посвященый Киборгам. Ми повернемося, - у мережі оприлюднили свіжі фото Донецького аеропорту - Цензор.НЕТ 7880
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Да. Прогресс идет вперед всегда. И все равно цивилизация вернется в Донецк. И будет аэропорт. Но на том же месте? Очень бы этого не хотелось. Новый аэропорт (лучше JFK) будет стоять километров за 30 от Донецка. А бывший имени Прокофьева - мемориальный центр. Навсегда будет закарбована эта страница Истории......
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не надо увлекаться строительством мемориалов. Чисто совковые приколы.
Надо отстроить новый и назвать его в память киборгов. Одну из стен посвятить это памяти.
Перепиливать опилки - не самое жизнеутверждающее занятие.
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"Перепиливать опилки" - именно это вы и предлагаете. Аэропорт будет построен заново. Но в другом месте. А на месте им. Прокофьева будет мемориал без совка вообще.
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А мне больше нравится идея Белякова.Пусть все туристы и проезжие,яких коли небудь занесе в Донбасс,побачать и прикоснутся к истории,сами того не желая.Нехай знают,що тут було Ми повернемося, - у мережі оприлюднили свіжі фото Донецького аеропорту - Цензор.НЕТ 6678
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Почему вы решили , что в Донецк вернется цивилизация. и какой дурак вернет туда бизнес, производство и банкоматы Мне кажется у Донецка другое будущее.. постепенное превращение в хутор Овечий
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Ну, если не будет Апокалипсиса... Все в перспективе вернется в лоно цивилизации. Тем более у Донецка нет шансов. Место намоленное, в руины не превращен. А даже если и будет весь в руинах, то весь опыт прошедших веков городской цивилизации говорит именно об этом. Жизнь вернется в Донецк. И как напоминание к чему приводит попытка повернуть вспять ход Истории и буде в Донецке мемориал в виде разрушенного аэровокзала.
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Повернемось, та ще з рабами расіянцями, щоб ото падло усе відбудовало!!!
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Ринат Леонидович обещает восстановить айропорт и Калбасс-Арену для выступлений в ЛЧемпионов Европы.............
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судя по тому, сколько "попутчик революции" за период войны в Украине заработал, у него на все денег хватит Ми повернемося, - у мережі оприлюднили свіжі фото Донецького аеропорту - Цензор.НЕТ 9291

мільярдер Рінат Ахметов збільшив власні статки на 1,3 мільярда доларів від початку року.
Така інформація зазначена у рейтингу Bloomberg.
За даними видання, рейтинг YTD, тобто збільшення статків від початку року до сьогодні, склав 1,3 мільярда доларів, що є майже четвертою частиною усіх статків бізнесмена
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А ведь когда-то была не совсем доделанная, но цивилизация. И туристы из Европы туда ездили. И вот пришёл Русский Мир. Результат на фотографиях. Теперь это бандюковская республика☹️
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Это-украинский Сталинград со своими героями.И этот ПАМЯТНИК обязательно будет УКРАИНСКИМ.
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да . пацаны стояли насмерть . куда там той Брестской крепости
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Там хоть крепость была, какая-никакая. А тут - стекло и гипсокартон...
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Слава Україні !!! 242 дня стояли Українськи Козаки,...Спасибо Сереже Лойко за книгу о ГЕРОЯХ УКРАЇНИ!!!
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Во Второй мировой войне лишь на 8 дней дольше продержался хорошо укреплённый город-крепость Севастополь, с массой подземных коммуникаций, с бетонными долговременными укреплениями, батареями 350-мм орудий и 100-тысячной армией. А в ДАПе было лишь гипсокартонно-стеклянное здание.
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Вот только восстанавливать там ничего не надо,местное население этого хотело,надо будет все так и оставить.
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Не забуваймо про ганебні обшуки кіборгів моторолою.. Хтось в Києві про це домовився з сепарнею, і ніхто за цю ганьбу не відповів і досі.. Намагається забути про це влада, ніби такого й не було..
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Петя здал Аэропорт по сговору с Путлером,все его действия вели к сдаче,и замена добробатов,и обыски ,и получили итог,то чего хотел Пуйло.
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Надо было сдавать раньше - вот главная ошибка Порошенко. Поддался давлению наших СМИ.
Из-за этого сотни киборгов погибли.
А смысл?
Аэропорт не работал и не работает. А для контроля местности вокруг достаточно контролировать Пески. Что и сейчас сделано.
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если бы выбили моторолу из Спартака, картина была бы иная.
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Из ДАП была возможность быстрого штурма центра - до мэрии/Бел.Леб. ехать 7 минут (до ОГА -8), широкая ровная дорога.
Это то, из-за чего обезьяны взорвали Путиловский мост.
(Из ПЕсок нужно "петлять" минут 25)
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Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"
(Лиля Буджурова).
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Помню, когда всё было наполовину разрушено, в отдельном ангаре стоял ахметовский самолёт, туда ни одна пуля не прилетела. После в телевизоре показали, что Киборги из ахметовского самолёта сделали полевую кухню. Ахметов тогда посмотрел, расстроился и приказал сепарам расстрелять из артиллерии ангар, вместе с самолётом и Киборгами.
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Цензор.НЕТФотоОбществоМы вернемся, - в сети обнародовали свежие фото Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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