 Мы вернемся, - в сети обнародовали свежие фото Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Их на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.
"Мы вернемся", — таким комментарием он сопроводил фото.
Их на своей странице в Facebook опубликовал Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.
"Мы вернемся", — таким комментарием он сопроводил фото.
до пришествия орков и после.
2. Лично я не против, чтобы новые украинские олигархи тоже сегодня строили "себе из нашего бюджета" аэропорты, вокзалы, дороги, как это было в 2011-2012 гг. Все лучше, чем они строят себе из нашего бюджета особняки и виллы, но заграницей.
2. 90% митинговавших в 14 году за Пуйло - были завезенные из Ростовской области российские туристы
3. Их и сейчас никто особо не спрашивает. Когда наши придут - будут ходить в вышиванках и орать "Слава Украине"
Доказательство: ни один дончанин не станет сжигать флаг ФК Шахтер - приезжие перепутали с флагом Правого Сектора https://www.youtube.com/watch?v=1RSoaePCinc
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Это будет очень перспективный регион. После возврата в зону действия украинского законодательства.
А на открытии аэропорта будет концерт Океана Эльзы. И на этом концерте будет пол-донецка.
Дуже тяжкі і болючі втрати...
Надо отстроить новый и назвать его в память киборгов. Одну из стен посвятить это памяти.
Перепиливать опилки - не самое жизнеутверждающее занятие.
мільярдер Рінат Ахметов збільшив власні статки на 1,3 мільярда доларів від початку року.
Така інформація зазначена у рейтингу Bloomberg.
За даними видання, рейтинг YTD, тобто збільшення статків від початку року до сьогодні, склав 1,3 мільярда доларів, що є майже четвертою частиною усіх статків бізнесмена
Из-за этого сотни киборгов погибли.
А смысл?
Аэропорт не работал и не работает. А для контроля местности вокруг достаточно контролировать Пески. Что и сейчас сделано.
Это то, из-за чего обезьяны взорвали Путиловский мост.
(Из ПЕсок нужно "петлять" минут 25)
Придётся вам вспомнить откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Как станет невмочь быть послушными псами,
Мы милости вашей просить перестанем.
Мы гордость свою вековую припомним,
От скифов и тавров ведущую корни.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам,
По сказочкам вашим о дружбе народов
В то время, когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны, Надежды и Бога,
Мостя из развалин мечетей дороги!
По вашей удобной сговорчивой правде,
Пайками оплаченной верности ради.
По вашей оплёванной внуками вере,
Что можно народы казнить для примера.
Когда мы вернёмся, поклонимся в пояс
Тому, кто хранит ещё память и совесть,
Кто нашим тиранам не пел алелую,
Как старшему руку тому поцелуем.
С того, кто нас подленько травит поныне,
Мы маску народных ревнителей снимем
И пусть они глянут в лицо нам открыто,
Не прячась за власти худое корыто!
Когда мы вернёмся, всё будет иначе,
И тот, кто нас топчет, пусть с горя заплачет,
Как плакали наши отцы на чужбине,
Когда матерей своих там хоронили.
Когда мы вернёмся, земля наша вскрикнет
И духов своих по ущельям окликнет,
Вернёт родники к долгожданным истокам
И пепел отцов возвратит их потомкам.
Мы слёзы утрём им, прощенья попросим
И слово дадим, что вовеки не бросим,
По воле своей ли, чужой ли, как прежде,
Ведь в ней наша память и наша надежда.
Мы в сердце любовь к ней сквозь всё проносили!
Не всем этот путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал, мы вернёмся,
Все вместе под небом родным соберёмся!"
(Лиля Буджурова).