 В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком. ФОТОрепортаж

ДТП произошло около 13:30, сообщает Информатор, передает Цензор.НЕТ.

По словам водителя MAN, он двигался по Харьковскому шоссе в сторону Киева. Его начал обгонять легковой автомобиль, из-за чего мужчине пришлось сместиться вправо. По несчастливой случайности, именно на этом промежутке дороги 21 сентября перевернулась фура Volvo с яблоками, водитель которой, к сожалению, не выжил. Из-за плохой видимости и отсутствия знаков объезда, водитель MAN не заметил перевернутый грузовик и врезался в него. Удар был такой силы, что машину занесло и она тоже перевернулась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Опель" в Киеве протаранил патрульный "Хюндай" и воспламенился. ФОТО

К сожалению, в результате аварии водитель MAN получил травмы руки и головы. У тягача сильно повреждена кабина. От удара лопнула цистерна и на проезжую часть вылилось молоко. На месте работал экипаж патрульной полиции и "скорая".











