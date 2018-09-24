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 В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 23 сентября, на 92-м километре Харьковского шоссе произошла авария с участием двух грузовиков. Фура MAN с молоком врезалась в опрокинутый набок грузовик Volvo.

ДТП произошло около 13:30, сообщает Информатор, передает Цензор.НЕТ.

По словам водителя MAN, он двигался по Харьковскому шоссе в сторону Киева. Его начал обгонять легковой автомобиль, из-за чего мужчине пришлось сместиться вправо. По несчастливой случайности, именно на этом промежутке дороги 21 сентября перевернулась фура Volvo с яблоками, водитель которой, к сожалению, не выжил. Из-за плохой видимости и отсутствия знаков объезда, водитель MAN не заметил перевернутый грузовик и врезался в него. Удар был такой силы, что машину занесло и она тоже перевернулась.

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К сожалению, в результате аварии водитель MAN получил травмы руки и головы. У тягача сильно повреждена кабина. От удара лопнула цистерна и на проезжую часть вылилось молоко. На месте работал экипаж патрульной полиции и "скорая".

В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком 01
В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком 02
В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком 03
В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком 04
В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком 05
В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком 06

Источник: https://censor.net.ua/p3087665
 
 
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мусора за 2 дня не убрали фуру????????????
вот вам как без взяток на дороге. раньше у мусорков всегда был кеш. быстро вызвали эвакуатор и забрали разбитые машины.
а теперь тендер проводи, кран-победитель определяй, который все это поднимать будет
прозорро ...
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Вернём гавнишнеков, чтобы они за наш счёт фуры могли после дтп убирать!
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А при чем тут менты, это владелец машины должен своё имущество забирать или оно ему не надо.
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мля, шо за хрінь, дві доби лежить добро і ніхто не бере... ну прям це Україна, а не росія!!))
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Власти Харькова конечно идиоты, что так долго фуру не убирают, вероятно следственные действия выполняются!
Но интересно, что лежат себе яблоки и никто их не мародерствует, на Рашке помню похожие случаи, так жители соседних деревень с вёдрами сбегались поживиться на трагедии!
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Я могу про Рашку таких случаев больше десятка нагуглить за пару лет!
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проклятые евробляхеры , вон что вытворяют. Правильно соевые? они ведь враги вашего хозяина?
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услуги крана с выездом тут обойдуться в 2000-3000 грн.
два эвакуатора и два полуприепа еще в 10-12 тыс грн. пока насобирают денег, еще кто то врежется...
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Я ни на йоту не верю словам водилы Мана. Видимость ему плохая... На фото видно, что для нормальной скорости препятствий, закрывающих обзор нет. Все проблемы на дорогах от этих гребаных фур: летают перегруженные с неисправными (неэффективными от перегрузки) тормозами дорогу легковым никогда не уступят, так что и тут брешет водила.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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