 В пролежавшую два дня на Харьковском шоссе под Киевом фуру с яблоками врезался тягач с молоком. ФОТОрепортаж

ДТП произошло около 13:30, сообщает Информатор, передает Цензор.НЕТ.
По словам водителя MAN, он двигался по Харьковскому шоссе в сторону Киева. Его начал обгонять легковой автомобиль, из-за чего мужчине пришлось сместиться вправо. По несчастливой случайности, именно на этом промежутке дороги 21 сентября перевернулась фура Volvo с яблоками, водитель которой, к сожалению, не выжил. Из-за плохой видимости и отсутствия знаков объезда, водитель MAN не заметил перевернутый грузовик и врезался в него. Удар был такой силы, что машину занесло и она тоже перевернулась.
К сожалению, в результате аварии водитель MAN получил травмы руки и головы. У тягача сильно повреждена кабина. От удара лопнула цистерна и на проезжую часть вылилось молоко. На месте работал экипаж патрульной полиции и "скорая".
вот вам как без взяток на дороге. раньше у мусорков всегда был кеш. быстро вызвали эвакуатор и забрали разбитые машины.
а теперь тендер проводи, кран-победитель определяй, который все это поднимать будет
прозорро ...
Но интересно, что лежат себе яблоки и никто их не мародерствует, на Рашке помню похожие случаи, так жители соседних деревень с вёдрами сбегались поживиться на трагедии!
https://korrespondent.net/city/lvov/3699910-vodytely-rastaschyly-pyvo-yz-popavshei-v-dtp-fury
два эвакуатора и два полуприепа еще в 10-12 тыс грн. пока насобирают денег, еще кто то врежется...