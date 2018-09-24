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 РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

23 сентября украинские поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив, не обращаясь за разрешением к Российской Федерации. Вместе с тем, при переходе судна "Донбасс" и морского буксира "Корец" из Черного в Азовское море разведывательный корабль РФ совершил с украинскими судами чрезмерное сближение.

Об этом заявили в пресс-службе военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ВМС ВСУ отметили, что реализовали свое право на свободное хождение Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международным соглашениям.

При этом, по их словам, переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке.

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"На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождались разведывательным кораблем Черноморского флота "Приазовье" и пограничными сторожевыми кораблями РФ "Аметист" и "Дон". В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах", – говорится в сообщении.

РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 01

В ВМС ВСУ добавили, что силы страны агрессора допустили ряд опасных инцидентов.

"20 сентября около 17.00 разведывательный корабль Российской Федерации "Приазовье" совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию двух кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию. 21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварии в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26", – заявили в пресс-службе ВМС.

РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 02
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 03
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 04
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 05

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Украинские военные отметили, что от Керченского пролива охрану украинских кораблей обеспечивают малые бронированные катера "Лубны" и "Кременчуг".

"Силы и средства Вооруженных сил Украины, в том числе и авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы... Военно-морские силы Украины не позволят стране-агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером", – заверили в штабе ВМС.

РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 06
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ 07

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" отправлись с базы ВМС в Одессе в Бердянск. Там они должны стать основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море.

Источник: https://censor.net.ua/p3087662
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Британцы по всей видимости проведут свои плавсредства и оставят Украине. В принципе правильно, если у Румынии их два фрегата "Ковентри" и "Лондон" в строю, то Украине сам Бог велел.
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к сожалению Украина, на сегодняшний момент, даже не Румыния...
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я очень ценю мнение нулевки, раздающей ярлыки людям, которые на этом ресурсе восьмой год
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яка різниця скільки ти тут років, якщо ти стара комуняка, любітєль рускава міра
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ну что ты так резко . оно же блогер . здесь восьмой год сидит . к нему надо с уважением РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 6752
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так любітєлі русскава міра це мазохісти, вони люблять хардкор
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ну шо получил мудила ? а ведь еще недавно ты вот точно так же " раздавал ярлыки людям " РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 8759
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мудилу ты в зеркале каждый день видишь. Есть две большие разницы - 1) - хорошо знать участников форума их высказывания, симпатии и антипатии и 2) - выколупиться на форуме и начать раздавать характеристики от небольшого ума.
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знаешь у некоторых участников . которые выколупились здесь аж семь лет назад ума тоже не очень РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 4003 професиональное зрадофильство оно ума не добавляет РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 3852
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опять гавкаешь гей обоссаный? со всеми пересрался уже?
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Маскали писяют кипятком от того, что в Очакове - "Инженерные работы на строительстве оперативного центра для ВМС ВС Украины при участии специалистов ВС США в городе Очаков Николаевской области еще продолжаются. Планируется завершение строительных работ до конца 2018 года," https://topwar.ru/141685-v-vms-ukrainy-rasskazali-o-srokah-peredachi-operativnogo-centra-flotu.html
Крымский мост будет взорван, когда будет надо, потому что эксперды из мокшании "не исключают, что в будущем США могут использовать базу в Очакове в своих целях. Прежде всего для проведения разведывательных мероприятий, тем более что все это происходит рядом с 73-м морским центром специальных операций ВМСУ (боевые пловцы), который помимо подводного минирования (разминирования) специализируется на диверсионной борьбе и разведке. Специалисты также не исключают, что американские строители могут действовать «в интересах группы по разработке специальных методов и средств ведения боевых действий ВМС США», то есть «морских котиков"
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 6257
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Проход этих плавсредств под керченским мостом не на шутку испугал шойгу кужедетовича, он боялся, что эти плавсредста Украина использует в виде брандеров груженных взрывчаткой, которая сдетонирует под мостом со всеми вытекающими последствиями Но это была пока что всего лишь ТРЕНИРОВКА РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 5989
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Це була б пряма диверсія на цивільному об'єкті (тероризм) з усіма наслідками. Воно нам треба?
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Кацапы при правильном подходе свои самолеты сбивают.
Так что пульнуть по украинскому тральщику, если что, у них хватит и смелости, и глупости. РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 10000 И никакого тероризма.
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без разрешения? сомнительно очень. тем более после акцента на эту фразу. Типа как "Германия, без объявления войны..." , только войну они таки объявили как положено )))
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Море Лаптевых временно оккупировало море Черное.
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Надо плавать туда-сюда постоянно и постоянно держать кацапов в тонусе.
Расход топлива несоизмерим. У нас две лоханки, а у них пара десятков + самолеты.
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В смысле несоизмерим. У них нефти как грязи они могут её жечь днём и ночью тоннами, а у нас нефти нет. Так как это несоизмерим?
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вот и молодцы, что не поддались на провокации, настоящие профессионалы!...
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шо сказать молодцi . а с другой стороны . если бы не этот переход что бы мы сегодня целый день обсуждали РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 6597
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это была наглая провокация Кровавой хунты ! РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 7922 РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 1583
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Новый курс был у Рузвельта.
А у Юли - только старые трюки.
И плохо пахнущая репутация её репы.
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Ну почему репы? Там косметологи ежедневно имеют рабочий день. Уколы красоты , ботокс .
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сильно напрашиваются на неприятность
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На повідомлення про створення бази на Азовському морі москалі відреагували: =Братья сходят с ума=, а сам цей перехід назвали провокацією.

Головне, шо вони "зайчики" і "нещасні жертви" бандерівської провокації.
Вірим-вірим.
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Шановна пане, ми ж Усі знаємо, що кацап нам ворог вже майже тисячоліття!!! нехай гундосють, вони ж рогаті))
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А то я не знаю.
Але у них істерика від учорашнього вечора, вгомонитися не можуть ніяк.
Там Вітязя відгамселили, що через кисневу маску мусив дихати, тут Донбас іде ...
=хахли абарзєлі савсєм=.

Про бокс - на фб вичитала:
Хохлы хорошо устроились: Кличко уже не выступают, а Поветкина все равно бьют.
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Ось, що має означати "небезпечно наблизився"...
РФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 5883
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10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей Источник: https://censor.net.ua/p3087662

Вот только стрелять расиськие федерасты не могут - собьют собственный ржавый аэроплан, как давеча в Сирии. Надо свинособакам хоть немного выждать, пока по краболову ИЛ-20 страсти улягутся, а тогда и могут начать стрелять. Надеюсь, к тому времени флот Украины достаточно укрепится, чтоб после первой же провокации все кацапы привычно кормили крабов на дне.
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Стало известно, из-за чего НАТО может начать войну против РоссииРФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ - Цензор.НЕТ 3354

Если Россия продолжит накалять обстановку в Азовском и Черном морях, устраивая проблемы для гражданских кораблей, НАТО может создать Москве серьезные проблемы военного характера.

Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Если поведение России не изменится в акватории Азовского моря, если Россия не перестанет задираться в том же Черном море, создавать определенные проблемы для гражданских судов, то Северо-атлантический альянс предпримет соответствующие меры по поводу того, чтобы создать России серьезные проблемы военного характера", - заявил Богдан.

Он отметил, что стратегические преимущества, которые Россия имеет в черноморском регионе, "никого не устраивают - ни Турцию, с которой Россия якобы имеет какие-то отношения в контексте Сирии, ни другие страны черноморского бассейна".

В этом контексте он также вспомнил президента Польши Анджея Дуду, который попросил президента США Дональда Трампа создать военную базу на территории Польши, назвав ее "Форт Трампа".

"То есть страны Восточной Европы предчувствуют непосредственную угрозу со стороны РФ. В то же время Россия не способна противостоять мощи НАТО и в целом трансатлантическому партнерству, которое, несмотря ни на какие противоречия, в последнее время демонстрирует консолидированную позицию", - подчеркнул генерал.https://censoru.net/29578-stalo-izvestno-iz-za-chego-nato-mozhet-nachat-vojnu-protiv-rossii.html
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Цензор.НЕТФотоОбществоРФ допустила ряд опасных инцидентов во время перехода украинских кораблей в Азовское море, - ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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