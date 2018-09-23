 Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове. ВИДЕО+ФОТО

Об инциденте ZAXID.NET сообщила одна из пострадавших во время схватки представитель ОО "Чорний стяг" и ОО "Екологічна платформа" Вероника Яблонская. В частности, она отметила, что вместе с тремя друзьями играла в футбол на спортплощадке. По ее словам, после завершения игры к ним подошли около 20 юношей и напали на них с ножами и дубинками.

"Они были в черной одежде без символики и никаких опознавательных знаков", - отметила она.

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Вероника Яблонская считает, что нападение на нее и ее друзей совершили представители ультраправых организаций из-за высказываний против нацистских идей. Представитель "Чорного стяга" Антон Парамбуль обвинил в этом нападении членов организации "Национальный корпус".

После нападения трех пострадавших активистов забрала скорая. Известно, что один из них находится в тяжелом состоянии без сознания, у Вероники Яблонской - ранение ноги, о состоянии еще одного парня пока информации нет.

Спикер Нацполиции в Львивьский области Светлана Добровольская подтвердила информацию об этом нападении. Она отметила, что правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

"Поступила информация от медиков о ножевых ранениях на ул. Замкнутой, 8. Пострадали двое мужчин и девушка в возрасте 20, 22 и 18 лет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказала Светлана Добровольская.

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ОО "Екологічна платформа" позиционирует себя как зоозащитная общественная инициатива, однако ряд ее членов ранее участвовали в акциях леворадикальной общественной организации "Автономний опір". Эти же люди участвуют в акциях еще одной левой организации "Чорний стяг", созданной в 2017 году.







