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 Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове. ВИДЕО+ФОТО

В воскресенье вечером, 23 сентября, на территории спортивной площадки школы №34 (недалеко от Львовского цирка) произошло столкновение между представителями организаций "Екологічна платформа" и "Чорний стяг" и группой неизвестных лиц. В результате трое человек госпитализированы с ножевыми ранениями. Внимание, новость содержит кадры медицинского характера, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, лицам со слабой психикой и беременным.

Об инциденте ZAXID.NET сообщила одна из пострадавших во время схватки представитель ОО "Чорний стяг" и ОО "Екологічна платформа" Вероника Яблонская. В частности, она отметила, что вместе с тремя друзьями играла в футбол на спортплощадке. По ее словам, после завершения игры к ним подошли около 20 юношей и напали на них с ножами и дубинками.

"Они были в черной одежде без символики и никаких опознавательных знаков", - отметила она.

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Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове 01
Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове 02
Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове 03
Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове 04
Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове 05

Вероника Яблонская считает, что нападение на нее и ее друзей совершили представители ультраправых организаций из-за высказываний против нацистских идей. Представитель "Чорного стяга" Антон Парамбуль обвинил в этом нападении членов организации "Национальный корпус".

После нападения трех пострадавших активистов забрала скорая. Известно, что один из них находится в тяжелом состоянии без сознания, у Вероники Яблонской - ранение ноги, о состоянии еще одного парня пока информации нет.

Спикер Нацполиции в Львивьский области Светлана Добровольская подтвердила информацию об этом нападении. Она отметила, что правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

"Поступила информация от медиков о ножевых ранениях на ул. Замкнутой, 8. Пострадали двое мужчин и девушка в возрасте 20, 22 и 18 лет. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказала Светлана Добровольская.

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ОО "Екологічна платформа" позиционирует себя как зоозащитная общественная инициатива, однако ряд ее членов ранее участвовали в акциях леворадикальной общественной организации "Автономний опір". Эти же люди участвуют в акциях еще одной левой организации "Чорний стяг", созданной в 2017 году.

Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове 06
Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове 07

Источник: https://censor.net.ua/p3087661
 
 
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вообщем порезали товарищей - леваков....
На нац.корпус валят все....
Похоже на заказ против национальных сил....
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Звідкіля придумали .що це Нацкорпус,сказали ж ,що ті 20 шт. були без розпізнавальних знаків?
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А чим ті ліворадикали футбол грали? І перевірте їх на вживання нарко-психотропних препаратів Трое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове - Цензор.НЕТ 9537
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Нацполиция подтвердила, что частна армия, которых собрал Кива и которые играли роль титушек в столкновении под САП - это сотрудники полиции. Будут ли какие-то наказания? Нет, будут и дальше бить активистов, а Аваков будет постить лимоны из Италии.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое человек с ножевыми ранениями госпитализированы после массовой драки во Львове. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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