 Протест в Одессе: после нападения на активиста Михайлика десятки горожан требуют отставки руководителей полиции и прокуратуры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Одессы из-за покушения на известного общественника, лидера городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика активисты пикетируют областное управление Нацполиции, требуя встречи с его начальником Дмитрием Головиным. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На улице Еврейской, возле здания Главного управления Национальной полиции в Одесской области, собрались десятки людей. В их числе – соратники Михайлика по партии, активисты и просто неравнодушные горожане.

Председатель одесской организации партии "Сила людей" Игорь Бычков связал нападение на Михайлика с его деятельностью.

"Это однозначно связано с позицией Олега. Он говорил очень неприятные вещи для городских властей. Также выступал против силовиков. Вероятно, Олег стал для них таким неудобным, что они пошли на это", – считает Бычков. Он добавил, что если до сих пор похожие нападения на активистов в Одессе имели целью запугивание, то Михайлика пытались убить.

Собравшиеся попытались пройти в здание, но дальше пропускного пункта попасть не смогли. К ним вышел заместитель начальника главка Сергей Махотин, который заявил, что Головин отсутствует, так как находится в другом районе города – на месте совершения другого преступления.

Махотин также заявил, что не имеет права разглашать нюансы следствия по делу о покушении на Михайлика, отметив, что отрабатывается несколько версий.

По его словам, к Михайлику, находящемуся в больнице, приставлена круглосуточная охрана.

В свою очередь, активисты настаивают на встрече с Головиным, заявив, что никуда не уйдут. Они выкрикивают в мегафон призывы к отставке Головина и прокурора Одесской области Олега Жученко.

Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.

К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.