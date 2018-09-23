 Протест в Одессе: после нападения на активиста Михайлика десятки горожан требуют отставки руководителей полиции и прокуратуры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Одессы из-за покушения на известного общественника, лидера городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика активисты пикетируют областное управление Нацполиции, требуя встречи с его начальником Дмитрием Головиным. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На улице Еврейской, возле здания Главного управления Национальной полиции в Одесской области, собрались десятки людей. В их числе – соратники Михайлика по партии, активисты и просто неравнодушные горожане.
Председатель одесской организации партии "Сила людей" Игорь Бычков связал нападение на Михайлика с его деятельностью.
"Это однозначно связано с позицией Олега. Он говорил очень неприятные вещи для городских властей. Также выступал против силовиков. Вероятно, Олег стал для них таким неудобным, что они пошли на это", – считает Бычков. Он добавил, что если до сих пор похожие нападения на активистов в Одессе имели целью запугивание, то Михайлика пытались убить.
Собравшиеся попытались пройти в здание, но дальше пропускного пункта попасть не смогли. К ним вышел заместитель начальника главка Сергей Махотин, который заявил, что Головин отсутствует, так как находится в другом районе города – на месте совершения другого преступления.
Махотин также заявил, что не имеет права разглашать нюансы следствия по делу о покушении на Михайлика, отметив, что отрабатывается несколько версий.
По его словам, к Михайлику, находящемуся в больнице, приставлена круглосуточная охрана.
В свою очередь, активисты настаивают на встрече с Головиным, заявив, что никуда не уйдут. Они выкрикивают в мегафон призывы к отставке Головина и прокурора Одесской области Олега Жученко.
Напомним, что вчера, 22 сентября, в Одессе стреляли в общественного активиста, главу городской организации партии "Сила Людей" Олега Михайлика. Местные СМИ уточняют, что Михайлик неоднократно выступал против муниципальной администрации Одессы.
К расследованию нападения подключилась Служба безопасности Украины. Ее сотрудники допрашивают окружение Михайлика и свидетелей нападения.
это только мое мнение но в последнее время слово "активист" и слово" мутный типок" уж очень рядом.
вот скажи мне - чем занимается "активист"? что это за "специальность"? где он работает например, чем занимается кроме ""активности". Для меня "активист" это человек который принимает реальное активноу участие - есть какие то результаты (деревья например посажены - активисты). А бегать по митингам и рассказывать "я активист"... да и как видишь ниже не на пустом месте у меня такой скепсис....
Тот же "автомайдан" - ты можешь припомнить ХОТЬ ОДНУ полезную вещь которую они сделали? ну кроме того что ухитрились так блокировать межигорье что 40 камазов прошмыгнули никто и не заметил.
но вот смотри еще - он САМ обратился к патрулю. Никто полицию не вызывал. Сам обратился и тут же погнала истерия "литр крови в сердечной сумки" за за за... погугли сколько крови у человека и как он себя чуствует если теряет литр. сможет он пойти искать патруль и что то внятно ему пояснить... как по мне - мутно все это....
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Цигани вже створюють такі фірми?
Безперечний прогрес
Volodymyr.Sarkisian @expert2may 7 ч.7 часов назад
У мене велике прохання до мешканців інших поважних міст: припиняйте будувати власні версії на тему того, що трапилося в Одесі. Вони надто далекі від дійсності. Нам досить вже міфології 2 травня. Будь ласочка. П.С. І Найєму пащеку закрийте, хто там ближче.
Каменяр @hu_lviv 3 ч.3 часа назад
Смішно коли чувака, який намагається збрити бабло з забудовників називають "активістом" А ще смішніше коли до цього приплітають якусь потєрю Одеси І взагалі, не слід дивуватися, що іноді тітуханам (юридичному чи бойовому крилу) прилітає така ж отвєтка від забудовників
В наше время псевдо-общественных активистов появилось очень много. Все они научились правильно заявлять о своей «деятельности»: светиться перед камерами, выступать на всевозможных митингах, без какого-либо конструктива критиковать власть, бить себя в грудь и т.п.
«Однако они забыли об одной простой истине - всему есть предел. Именно поэтому и пришла идея выявлять и разоблачать таких «деятелей», чтобы пресечь их попытки обманывать людей и таким образом выстраивать себе дорожку во власть» - сказано на страничке проекта «Общественник» в социальной сети Facebook.
Путем переписки в фейсбуке нам удалось пообщаться с авторами проекта, которые настояли на анонимности. Безусловно, их можно понять, ведь это крайняя необходимость в целях безопасности.
Проект был создан с целью раскрытия личностей так называемых общественных деятелей, которые под видом важной и полезной работы, на самом деле, проворачивают различные схемы. С целью освещения своих расследования были созданы странички в социальных сетях Facebook и Twitter.
Первым «героем» проекта стал одесский активист, председатель общественной организации «Правое дело», член политсовета местной ячейки политической партии «Сила людей» Олег Михайлик.
Данная личность привлекла внимание тем, что за красивыми выступлениями и лозунгами скрывается личная выгода, популизм и жажда прийти к власти. За 5 лет существования его организации «Правое дело» не было достигнуто ни единого результата! В его рьяной борьбе с недостроями не было достигнуто никакого прогресса: не был достроен НИ ОДИН недострой города, НИ ОДИН инвестор не получил свое жилье, компенсации или возврат вложенных средств. Вывод напрашивается сам по себе: его деятельность направленна на создание информационного шума и фона с целью получения как финансовых, так и имиджевых дивидендов. Помимо этого, неоднократно участвовал в протестах с целью рейдерского захвата домов для создания и контроля своих ОСМД.
Кроме того, Олега Михайлика часто уличали во вранье. Например, вступая в политическую партию «Сила людей» он заявлял, что политикой никогда не занимался, она ему не интересна. Однако, во время выборов в местные советы, которые проходили в 2010 году именно господин Михайлик был кандидатом в депутаты Одесского горсовета! Также «не любовь» к политике не мешала ему быть консультантом кандидата на пост городского главы Одессы Саши Боровика в 2015 году!
"До сегодняшнего дня Галантернику, как и его друзьям и бизнес-партнерам, всё сходило с рук. Во многом, благодаря тому, что они были людьми Ангерта, во многом благодаря чудовищной коррумпированности одесской власти. Но Ангерт умер, и появилось немало людей, желающих спихнуть его с обрыва «смотрящего» вместе с его карманным мэром Трухановым. Сейчас вопрос, кто же станет рулить Одессой и из горсовета, и из тени, будет решаться не только на уровне политических договоренностей и коррупционных сделок. Есть большая вероятность того, что в качестве орудия борьбы будет использована улица, толпа - и не только маскирующиеся под активистов «титушки» частных армий одесских баронов, но и одесская общественность. А она настроена не в пользу Галантерника и Труханова!"
Урок не усвоен , как я погляжу ...
нельзя, там (в плокулатуле и милиции) кумовья, однокашники, соратники по схемам и прочие люби друзи, никак нельзя.
3 год ·
«В каждом государстве есть два десятка горячих голов. Поэтому их надо либо отрубить, либо перекупить».
Давня мудрість. Яку часто використовують як інструкцію для дій.
Хто такі громадські активісти?
Це люди, на плечах котрих багато хто в'їхав у владу в 2014 році і там залишився.
Це люди, які йшли на Майдан - в Києві і в своїх містах, - і не знали, чи повернуться.
Це люди, які після Майдану і анексії Криму, пішли добровольцями боронити країну і велика кількість загинула в тогорічних котлах і замісах.
Це люди, які шукали ліки, бронежилети і тепловізори по всьому світі - і знаходили їх.
Це люди, котрі всім і завжди заважають. Будь якій владі. І несамовито дратують обивателів, які не хочуть жодного землетрусу у своєму затишно-рослинному житті. І прагнуть «чтобы был мир».
Через кілька років після Революції гідності сталося те, що, власне, і прогнозувалось: хтось романтично продовжує захищати інтереси громад, ризикуючи власною безпекою, здоров'ям і життям, а хтось прагматично забезпечує себе статками, не гребуючи можливостями і методами.
Ми в своїх містах добре знаємо, хто є першими і хто є другими.
Громадянське суспільство знаходиться в дуже початковому стані. Ми і справді лише вчимося бути відповідальними громадянами. Ми багато помиляємося. У нас уражена безпека глобально і локально. Ми лише вчимося будувати довіру у стосунках, але це виявляється складним і болючим. У нас практично відсутня інституційна довіра. Все це - хвороби росту трансформаційного суспільства.
Було би добре оминути таку стадію. Але поки не виходить.
Нас ковбасить, ми сваримося одне з одним, у нас немає ресурсів, у нас кволі результати, нас перемагає влада навіть у дрібницях, будь яке рішення, яке йде на користь громаді, дістається колосальними силами.
Більшість тих, хто сидить на владних стільцях, активістів ненавидять.
Кажу вам, як та, яка недовго сиділа скраєчку такого стільця і бачила багато пр
У нас вже вкрадено 4 роки життя. Реванші відбуваються і відбулися. Одеса це демонструє дуже наочно і у дуже страшний спосіб - намаганням знищити тих, хто заважає.Заважає красти, багатіти, купувати маєтки в Лондоні, обирати пожиттєво, приймати рішення в інтересах одного злочинного клану.
Коли починаєш думати над цим, охоплює страшенний розпач.
Активісти програють владі з її ресурсами, необмеженими можливостями, репресійним апаратом, методами дискредитації.
Колись, один мій знайомий, вимушено емігрував за часів Яніковича. Йому передали, що якщо не замовкне, то їх з дружиною затримають з наркотиками і на основі цього позбавлять батьківських прав. Я тоді послухала і розсміялась: - Ну як так? Люди, які не вживають наркотики, раптом стають наркоманами і такими, що у них забирають дітей?!
Інший наш знайомий, із силових структур, серйозно мені відповів: - Ти просто не розумієш. Якщо проти тебе ВСІ силові і державні структури - прокуратура, міліція, суд і так далі, - ти програєш однозначно і вже в першому раунді.
Знайомий давно емігрував. І живе собі в країні, де ніхто не ставить собі за мету знищити того, хто заважає марширувати.
Інший знайомий, коли ми розмовляли з приводу не розслідування злочинів, сказав так: - Все залежить від політичної волі. Всі злочини розкриваються. Якщо є команда їх розкривати. І якщо не знищені певні структури. Тому що для того, щоб стати профі, треба років 10.
Ми маємо погану тенденцію. Дуже погану. Переслідування, залякування, погрози, дискредитації та інші методи по відношенню до людей, які не вписалися в рейдерські схеми, не пішли до незаконних парамілітарних угрупувань, не працюють на відкатах, не погоджуються на бізнесові чи політичні договорняки.
Активістам створюють образи міських божевільних. За допомогою інформаційних технологій нівелюють і надають негативної конотації слову «активіст». Стикають лобами, вкидаючи фейки і відверту брехню одне про одного, шантажують рідними і близькими.І ці тенденції, вже зрозуміло, лише підсиляться перед виборами.
Якщо це не припиниться, наслідки непрогнозовано-тяжкі. Або прогнозовано.
І не питайте, чому Сергій Стерненко, захищаючись, діяв так, як діяв.Іноді нам не залишають альтернативи.