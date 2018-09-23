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 Украинские военные корабли "Донбас" и "Корець" идут через Керченский пролив для усиления базы ВМС в Азовском море. ФОТО

В четверг, 20 сентября, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота в Азовском море. На данный момент корабли проходят Керченский пролив.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает редактор Украинского милитарного портала Тарас Чмут.

Читайте также: Российские корабли демонстративно сблизились с украинскими в захваченной РФ прибрежной зоне у берегов Крыма

"Наши на переходе... На 10:25 подошли непосредственно к проливу и мосту", - написал он и опубликовал соответсвующие фото. 

Украинские военные корабли Донбас и Корець идут через Керченский пролив для усиления базы ВМС в Азовском море 01
Украинские военные корабли Донбас и Корець идут через Керченский пролив для усиления базы ВМС в Азовском море 02
Украинские военные корабли Донбас и Корець идут через Керченский пролив для усиления базы ВМС в Азовском море 03

Украинские военные корабли Донбас и Корець идут через Керченский пролив для усиления базы ВМС в Азовском море 04

Источник: https://censor.net.ua/p3087610
 
   
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 Топ комментарии
 
Эти корабли не хуже кацапских и правильно ,что идут в Азов. Азов украинский и мы его не отдадим кацапским свиньям, как бы они ни хрюкали.
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Простите много букоффф.
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Давайте разбирать ситуацию по пунктам. Украина отправляет через Керченский пролив два корабля. Практически безоружные, но формально военные. Причём, согласно действующему договору от 2003 года, имеет на это полное право. У русских, по большому счёту, есть пять вариантов действий, причем каждый из вариантов предполагает изрядную долю негативных последствий.
1. Задержать корабли возле берегов Крыма.
Даже если оставить в стороне факт оккупации полуострова и исходить из российской риторики "КрымНаш", РФ не имеет права на такие действия, поскольку корабли не входят в воды, которые Россия считает своими территориальными. А агрессивные действия в нейтральных водах (пусть и названных "исключительной экономической зоной") являются актом пиратства. Естественно, "Донбасс" и "Корец" не смогут оказать более-менее эффективное противодействие серьезным боевым кораблям, но в нашем случае важна будет сама попытка их остановить. Как показала практика, пиратство, в отличие от аннексии чужой территории, намного более неприятная вещь для большинства стран - безопасность транспортных путей частенько для политиков важнее тезисов о суверенитете государств.

2. Задержать корабли перед входом в Керченский пролив.
Это, с одной стороны, то же пиратство, а с другой - прямое нарушение договора от 2003 года. После такого эксцесса Украина будет иметь железные доказательства нарушения Россией принятых ею обязательств и нарушения ратифицированных договоров. Задержка военного судна под украинским флагом, в отличие от "кошмарения" торговцев под флагами других государств, является фактом, который можно истолковать единственным образом.

3. Пропустить корабли через Керченский пролив.
Это ужасно с точки зрения информационной политики РФ. Россия утверждает, что "КрымНаш", и ведет идеологическую накачку населения. Так называемый "Крымский мост" - материальное подтверждение ее тезисов, в определённом роде символ контроля над Крымом и Керченским проливом. И тут вдруг через пролив спокойно, "расталкивая остальных" (помним норму о "свободном проходе") идут два украинских военных корабля! Это же мощнейший удар по "скрепам". И тут важна будет работа уже украинской стороны - если подать информацию под правильным углом. "КрымВаш? Да плевали мы на это. Даже старые и плохо вооружённые военные корабли Украины спокойно ходят по проливам. И "мощная" РФ ничего не может сделать". И это не пропустят "ура-патриотические" ресурсы на той стороне. Это будет воспринято как унижение РФ, а в российских внутриполитических реалиях тезис об "униженной власти" находится в категории "страшных снов Кремля".

4. Задержать в Азовском море.
Один из худших вариантов, поскольку унижение РФ от прохода старых украинских кораблей через Керченский пролив в тот момент уже состоится. Попытка воспрепятствовать завершению похода - это и нарушение договора 2003 года, и пиратство. То есть, имеем суммарный негатив пунктов 1-3.

5. Натравить на украинские корабли "гордый флот ДНР".
Теоретически, русские могут себе это позволить, поскольку они (формально моряки из Новоазовска) переоборудовали несколько рыбацких сейнеров, оснастив их пулемётами и ПТРК. При прямом столкновении можно волноваться за тот же "Донбасс": 120 метров длины - хорошая мишень. Но тут есть свои "но" - буквально на днях в акваторию Азовского моря были доставлены два новых бронированных катера с достаточно серьёзным вооружением. И логично будет, если они встретят корабли, идущие из Чёрного моря. В таком случае попытка "нападения ДНР" может закончится для нападающих плачевно. При этом украинские военные будут иметь полное право на уничтожение таких кораблей согласно... тому же договору 2003 года. Ведь на Азов могут заходить военные корабли только под флагами РФ и Украины. А неизвестные вооружённые люди во внутреннем море должны быть разоружены или уничтожены. Что касается минских договорённостей, то тут вообще смешно - они касаются только сухопутной линии соприкосновения и вообще ничего не говорят о море.
С другой стороны, проявление активности "флотом террористов" при попустительстве РФ может дать прекрасный повод (и прямые доказательства) содействия России пиратству и терроризму на море.

6.   Есть ещё один вариант, вполне в духе России. Русские очень любят топить свой флот в Чёрном море.
Так происходило в ХІХ веке, в начале и середине ХХ, в 2014-м. Теоретически, они могут перекрыть фарватер, утопив на нем какой-нибудь свой корабль. Но это уже будет откровенными идиотизмом и проявлением истерии.

Подведём итоги.
Начавшаяся операция ВМС Украины является дерзкой, интересной и достаточно удачной уже на начальном этапе. Простой выход кораблей в море заставил русских нервничать. Все доступные анализу варианты ответных действий приводят к более чем вероятным негативным последствиям. Что касается Украины, то тут главное организовать нормальную работу в информационном поле и координировать действия военных и МИД.
Если корабли пройдут - будет дополнительный задел для базы ВМС на Азове. По крайней мере, хотя бы один морской буксир там нужен. Нужна и ремонтная плавбаза, поскольку военной инфраструктуры в украинских азовских портах нет.
А если нет?...А вот это уже будет интересно...
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Без проверки Керчь не даст лоцмана и не разрешит проход каналом. Там без лоцмана никак - шаг влево-справо - посадка на мель
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С чего бы? Этих кораблей не хватит чтоб организовать конвой проходящим пролив судам. Українські військові кораблі "Донбас" і "Корець" йдуть через Керченську протоку для посилення бази ВМС в Азовському морі - Цензор.НЕТ 3735
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Ватан, этими корытами проверяют паРашу, а результат для хуйла будет при пропуске и не пропуске одинаково херовый.
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В чём будет выражаться "херовый результат" при не пропуске? Какой смысл их не пропускать?
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Извиняюсь, при пропуске. (если не пропустить - результат понятен. Но лично я смысла не пропускать найти не могу)
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Если пропустит, то будет выглядеть жалким хуйлом перед своей ватой.
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Чтож, спасибо что обьяснили, как по вашему будет передо мною выглядеть Путин в случае пропуска, кораблей. (самому бы мне такое в голову не пришло) Українські військові кораблі "Донбас" і "Корець" йдуть через Керченську протоку для посилення бази ВМС в Азовському морі - Цензор.НЕТ 3167
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Ты восхищаешься жалким педофильным недомерком с низким iq, который превратил РФ в страну изгой?
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Страна "изгой" с растущим товарооборотом с ЕС и той же Украиной? А если подсчитать и сравнить - сколько мировых лидеров в последнее время встретились с "недомерком" и с вашим "гарантом", то впечатление о том, кто изгой создаётся противоположное. Нет, конечно, на словах у всех - "проклятая рашка" и демократическая Украина. Только реальные цифры оборота почему-то говорят об обратном. Верьте дальше сладким речам забугорных политиков. "Заграница нам поможет". А как же иначе? Кстати - что там давеча в Вероне случилось?
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Та засцяв твій путенг хахлів ще й з амерами
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Пропустят, сопроводят и постебаются вволю. Путину до ж...пы проплытие двух ржавых судов в Азовское море. Если, конечно, у последних не хватит рассудка и попытаются организовать провокацию в виде "внезапной" потери хода во время прохождения под аркой. И то, надолго ли?
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Да йому не до жопи літак розвідник боїнг USA NAVY
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И что - нарушал границу? Нет же. Очень хорошо видно, как тот барражировал вокруг, а не над Крымом. Почему, как вы думаете?
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Ну только в виде заголовков "Остатки ВМС Украины пошли в психическую атаку на Крымский мост". Не занимайтесь самообманом, принимая стёб над убогими кораблями за страх перед ними.
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Повірь там многоходовочка покруче многоходовочек вашого фюрера
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Да нормальные кораблики, главное показать кацапам что Азовское море это не их частная собственность
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Прямо сейчас в районе Керченского пролива происходит важное событие. Из западной базы ВМФ Украины в Бердянск, где создается база азовской флотилии, выдвинулись корабли ВМФ: поисково-спасательное судно А500 «Донбасс» и морской буксир А850 «Корец». Они должны пройти Керченский пролив и прибыть в Бердянск, где пополнят состав азовской флотилии. Есть мнение, что ППС «Донбасс» может быть на месте переоборудовано в командное судно.
В любом случае, сейчас происходит передислокация судов ВМФ. Ситуация для Московии - патовая или, скорее, напоминает цугцванг. Что бы они не сделали - все для них плохо. Пропустить без проблем (как положено по действующим нормативно правовым нормам) - значит показать свою слабость холуям, больным необратимым величием головного мозга. Если же не пустить, то тут варианты еще хуже. С одной стороны, вопрос незаконного блокирования судов в Азовском море - уже поставлен в повестку дня Генассаблеи ООН в Нью-Йорке, куда уже вылетел Порох.
Можно не сомневаться, что любые препятствия, которые попытаются создать россияне, найдут мгновенный и болезненный ответ в Нью-Йорке. С другой стороны, у россиян есть всего два способа помешать проходу судов. Первый - что-то там такое рассказать об ограничениях, связанных с керченским мостом. Однако сам мост - незаконное сооружение, которое Москва построила в обход международных договоров и других нормативно-правовых актов.
Грубо говоря, эти проблемы она создала намеренно и в одностороннем порядке, а потому - они касаются только РФ. Второй - попробовать остановить силой, что будет безусловным актом международного пиратства и терроризма. Как уже известно, при проходе Севастополя, к сопровождению наших кораблей присоединился корабль береговой охраны ФСБ РФ «Аметист», а позже - еще один. Надо заметить, что экипажи на наших судах стойкие.
Достаточно заметить, что экипаж буксира - тот же самый, который был на знаменитом тральщике «Черкассы», который до последнего отстаивал свой буксир и был вынужден покинуть его только после того, как не осталось возможности для обороны. Тогда они продемонстрировали образец стойкости и верности присяге. Именно эти люди сейчас находятся на буксире.
В общем, ситуация сейчас входит в критическую фазу и стоит понаблюдать за тем, как она будет развиваться и чем закончится. Однако сейчас понятно, что Украина уже готова к таким действиям и к любым последствиям, которые могут произойти в ходе этой операции. Ситуация изменилась, и мы можем ответить как прямо, так и не симметрично.
DL
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Это называется контрпропаганда . Когда пропаганда и ложь противника опровергается собственной пропагандой . Правды как небыло так и не будет. Всё спишется на войну и происки противника
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НАТО у випадку порушення вільного проходження через Керченську протоку, може закрити для Московії Босфор і Гібралтар і прощавай Сирія з Асадом.
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НАТО не может. Это внутренний пролив. Читайте конвенцию Монтрё.
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предполагаю.... такие корабли (старые... ржавые...) выбраны не случайно. Это проверка на действия рассеи и в случае захвата их рассеей не особо то будет их жалко. Но прецедент нарушения морских и других прав рассеей будет большой.
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И что дальше ? Прецедент для чего то нужен ? Можно начинать войну ? Или начинать жаловаться в суд или в ООН ? Войну начать Украина не может по понятным причинам а жалуется в суд и ООН она постоянно. А толку этих жалоб кроме дружественных озабоченностей?
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Чем больше рассия будет иметь прецедентов нарушений тем больше фактов и аргументов будет в Украины в международных судах. Оспорить 1-2 факта нарушения как- то можно но сложно если наберется множество нарушений. А суды в том числе в ООН еще впереди.
Не надо лукавить что нет толку от жалоб и т.д. Пример международного суда - между "Нафтогазом" и " Газпромом" в пользу Украины.
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Толку ? Конкретные примеры? Орда НЕ собирается выполнять решения этих судов и организаций . Её нужно принуждать . Кто будет принуждать ? При помощи каких инструментов ?
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Какие ещё нарушения? Эти суда имеют полное право пройти в Азов. Можно и весь украинский флот туда отправить. Боевых действий пока не происходит в Азове ,а обострения начались после ареста Норда и механика Погодина. Кто это затеял,и какая от этого экономическая выгода-другой вопрос.
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Та не переймайтесь,кацапи також це розуміють і зроблять ще нас дураками, типу вот сматритє никто не ущемляєт і нє нарушаєт,єто все хахли видумуют
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Не случайно. Формирующейся азовской флотилии необходимо командное судно, и буксир. Старые - потому что новых пока нет. И да, в случае какого-либо эксцесса - их будет жалко.
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Россия их уже захватівала в 2014-м и через год на буксирах єти коріта вернула
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Українські кораблі поблизу Керченської протоки їх супроводжує літак розвідник Boeing RC-135V. Він належить військово-повітряним силам США з бортовим номером 64-14848, про це повідомив Український мілітарний портал.
"Це, напевно, перший випадок, коли ВМС України почали не просто реагувати на дії та кроки росіян, а сам "задавати тон гри". Раніше наша позиція була пасивна і ми мусили грати у "їх гру". Тепер же Росія має думати який крок робити, і що ж потім зробимо ми"
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Ааааа! Так вот оно че Михальіч!З цього потрібно було б і починати, а то виглядало як тупий хероїзм совка
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Оцініть красу гри наших ВМССпочатку ми миттєво і без зайвого галасу перекидаємо на Азов бронекатери сушею. Потім з Одеси виходять 2 судна - пошуково-рятувальне "Донбас" та морський буксир "Корець" з курсом на Керченську протоку...Що далі? Якщо Росія не пропускає - фіксуємо, вертаємося назад і показуємо, в черговий раз, всьому світу хто є хто. Чекаємо нових санкцій, які з кожним етапом стають все страшніше танків чи літаків. Якщо пропускають - отримуємо потрібні кораблі на Азові і знатну "зраду" у росіян які не змогли нічого вдіяти з нашими ВМС.Але найголовніше тут інше. Чи не вперше за всі роки, не ми граємо у їх гру, а Росія має думати як відповідати на наші кроки! Ми беремо ініціативу у свої руки і починаємо тиснути, прощупувати слабкі місці, дивитися на реакції та далі тиснути!!!Не залежно від результату, велика шана ВМС за те, що не побоялися і знайшли сміливість почати тиснути на росіян та задавати тон!P.S. Слідкуйте за новинами, ми будемо давати детальну інфу і тримати вас у курсі подій!
Тарас Чмут:
https://www.facebook.com/TarChmut/posts/1370587806411942?__xts__%5B0%5D=68.ARAOSp9K4urKMIkQYZ1I43KB1vsUt75W54q4CCtEdVuA0gmYPzphf09FEss5bNSIuvEcBUEESt9S6-anJ4uCr1zChUZtDbH3usdBTulU9YMre9UEeBd7BzQzD9rOdfE4_KsRc25vTFt4Al1PWNpqEkEmUdJDxczi3Q1oh6hIHBwjIB0wTZy_sw&__tn__=-R
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Тисним не без військивих союзників і радників,я особисто про такий хід і красоту гри побачив планування не ГШ і Рошен, а ...Пентагону чому, а хто за цим спостерігає,чий розвідувальний боїнг
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На первом фото похоже на баркас кильку ловить,а не боевой корабль.
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Ну так правильно:

теперь пусть кацапы попробуют тронуть тот " баркас ".
- а не тронут - то зассали тронуть даже "баркас"...
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Тобіб з отого риболовецтького судна ствол з пушки в сраку засунуть щоб ти розгледів
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Там не тільки пушки немає, а навіть і кулемета
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Там оно и есть - Донбасс изначально - плавмастерская
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ну вот как мы можем что-то требовать от других, когда сами.... Українські військові кораблі "Донбас" і "Корець" йдуть через Керченську протоку для посилення бази ВМС в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8858 Українські військові кораблі "Донбас" і "Корець" йдуть через Керченську протоку для посилення бази ВМС в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6580

Российские танкеры из оккупированного Крыма приходят в наши порты и ремонтируются на украинских судоремонтных заводах. Более того, они ремонтируются на предприятии семьи Урбанских.
Это удалось выяснить одесскому журналисту расследователю Григорию Козьме.
Официально украинский порт Керчь закрыт. Это оккупированная территория. Но суда-нарушители из России и Турции все-таки заходят в Керчь. Это серьезное нарушение украинского законодательства, подрывающее суверенитет государства. Но нарушители совершенно свободно и безнаказанно из Керчи идут в порты в Одесской области.

Григорию Козьме удалось отследить два таких танкера. Танкеры из Керчи пришли в Черноморск и Измаил, где встали на ремонт. Мало того, пост в фейсбуке о том, что в Измаиле ремонтируется российское судно лайкнул глава областного совета Анатолий Урбанский.

Григорий Козьма утверждает, что судоремонтные заводы в Одесской области имеют отношение к семье Урбанских. И приводит доказательства того, что судоремонтным заводом, на котором ремонтировался российский танкер, владеет папа главы областного совета.

В системах отслеживания передвижений судов журналисты наши подтверждения тому, что корабли действительно пришли на ремонт из Керчи.

Пограничники, по словам Григория Козьмы, не могли об этом не знать. Українські військові кораблі "Донбас" і "Корець" йдуть через Керченську протоку для посилення бази ВМС в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8881
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Теперь можно гадать. через сколько времени их пропустят через залив.
Сутки будут ждать. трое. неделю?
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Думаю, задержек не будет. Суда идут под украинским флагом, а не под мальтийским, барбадоским или каким-то там ещё. Их пропустят демонстративно быстро и корректно, пропиарясь на этом заодно: смотрите какие мы мол правильные и честные. В центральных СМИ уже появились новости:

"В 13.50 (корабли) вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Крымского моста...

... ранее оба корабля запросили разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта (Азово-Черноморский бассейновый филиал). Кроме того, кораблям потребовались услуги лоцманов.Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.

РИА Новости https://ria.ru/world/20180923/1529161835.html
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Ну шо пройшли чи ні , вже 4,5 годин пройшло, до бердянська допливсти вже можна
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Мінімум три доби потрібно чекати дозвіл і лоцмана. Для українських кораблів іноді і 10 діб.
Там сотня кораблів в черзі

Українські військові кораблі "Донбас" і "Корець" йдуть через Керченську протоку для посилення бази ВМС в Азовському морі - Цензор.НЕТ 7863
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Побачим, я думаю це буде швидко. П.С.Ти часом прапор не попутав,"запах"в тебе якийсь перегар бояришника з відрижкою каналу Россия
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Оновлення 13:30
З порту Бердянську для зустрічі , пошуково-рятувального судна A500 «Донбас» та морського буксиру A830 «Корець» в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни». Вони були доставлені до Бердянську на початку вересня та вже спущені на воду.

Оновлення 14:00
З власних джерел Українського мілітарного порталу стало відомо, що відповідно до трафіку перетину Керченської протоки українські пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» мають зайти до Азовського моря близько 15:00. Зараз їх супроводжують два російські патрульні катери.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские военные корабли "Донбас" и "Корець" идут через Керченский пролив для усиления базы ВМС в Азовском море. ФОТО
 
 
 
 
 
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