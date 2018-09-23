 Украинские военные корабли "Донбас" и "Корець" идут через Керченский пролив для усиления базы ВМС в Азовском море. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает редактор Украинского милитарного портала Тарас Чмут.
"Наши на переходе... На 10:25 подошли непосредственно к проливу и мосту", - написал он и опубликовал соответсвующие фото.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает редактор Украинского милитарного портала Тарас Чмут.
"Наши на переходе... На 10:25 подошли непосредственно к проливу и мосту", - написал он и опубликовал соответсвующие фото.
В любом случае, сейчас происходит передислокация судов ВМФ. Ситуация для Московии - патовая или, скорее, напоминает цугцванг. Что бы они не сделали - все для них плохо. Пропустить без проблем (как положено по действующим нормативно правовым нормам) - значит показать свою слабость холуям, больным необратимым величием головного мозга. Если же не пустить, то тут варианты еще хуже. С одной стороны, вопрос незаконного блокирования судов в Азовском море - уже поставлен в повестку дня Генассаблеи ООН в Нью-Йорке, куда уже вылетел Порох.
Можно не сомневаться, что любые препятствия, которые попытаются создать россияне, найдут мгновенный и болезненный ответ в Нью-Йорке. С другой стороны, у россиян есть всего два способа помешать проходу судов. Первый - что-то там такое рассказать об ограничениях, связанных с керченским мостом. Однако сам мост - незаконное сооружение, которое Москва построила в обход международных договоров и других нормативно-правовых актов.
Грубо говоря, эти проблемы она создала намеренно и в одностороннем порядке, а потому - они касаются только РФ. Второй - попробовать остановить силой, что будет безусловным актом международного пиратства и терроризма. Как уже известно, при проходе Севастополя, к сопровождению наших кораблей присоединился корабль береговой охраны ФСБ РФ «Аметист», а позже - еще один. Надо заметить, что экипажи на наших судах стойкие.
Достаточно заметить, что экипаж буксира - тот же самый, который был на знаменитом тральщике «Черкассы», который до последнего отстаивал свой буксир и был вынужден покинуть его только после того, как не осталось возможности для обороны. Тогда они продемонстрировали образец стойкости и верности присяге. Именно эти люди сейчас находятся на буксире.
В общем, ситуация сейчас входит в критическую фазу и стоит понаблюдать за тем, как она будет развиваться и чем закончится. Однако сейчас понятно, что Украина уже готова к таким действиям и к любым последствиям, которые могут произойти в ходе этой операции. Ситуация изменилась, и мы можем ответить как прямо, так и не симметрично.
DL
Не надо лукавить что нет толку от жалоб и т.д. Пример международного суда - между "Нафтогазом" и " Газпромом" в пользу Украины.
Українські кораблі поблизу Керченської протоки їх супроводжує літак розвідник Boeing RC-135V. Він належить військово-повітряним силам США з бортовим номером 64-14848, про це повідомив Український мілітарний портал.
"Це, напевно, перший випадок, коли ВМС України почали не просто реагувати на дії та кроки росіян, а сам "задавати тон гри". Раніше наша позиція була пасивна і ми мусили грати у "їх гру". Тепер же Росія має думати який крок робити, і що ж потім зробимо ми"
Тарас Чмут:
https://www.facebook.com/TarChmut/posts/1370587806411942?__xts__%5B0%5D=68.ARAOSp9K4urKMIkQYZ1I43KB1vsUt75W54q4CCtEdVuA0gmYPzphf09FEss5bNSIuvEcBUEESt9S6-anJ4uCr1zChUZtDbH3usdBTulU9YMre9UEeBd7BzQzD9rOdfE4_KsRc25vTFt4Al1PWNpqEkEmUdJDxczi3Q1oh6hIHBwjIB0wTZy_sw&__tn__=-R
теперь пусть кацапы попробуют тронуть тот " баркас ".
- а не тронут - то зассали тронуть даже "баркас"...
Российские танкеры из оккупированного Крыма приходят в наши порты и ремонтируются на украинских судоремонтных заводах. Более того, они ремонтируются на предприятии семьи Урбанских.
Это удалось выяснить одесскому журналисту расследователю Григорию Козьме.
Официально украинский порт Керчь закрыт. Это оккупированная территория. Но суда-нарушители из России и Турции все-таки заходят в Керчь. Это серьезное нарушение украинского законодательства, подрывающее суверенитет государства. Но нарушители совершенно свободно и безнаказанно из Керчи идут в порты в Одесской области.
Григорию Козьме удалось отследить два таких танкера. Танкеры из Керчи пришли в Черноморск и Измаил, где встали на ремонт. Мало того, пост в фейсбуке о том, что в Измаиле ремонтируется российское судно лайкнул глава областного совета Анатолий Урбанский.
Григорий Козьма утверждает, что судоремонтные заводы в Одесской области имеют отношение к семье Урбанских. И приводит доказательства того, что судоремонтным заводом, на котором ремонтировался российский танкер, владеет папа главы областного совета.
В системах отслеживания передвижений судов журналисты наши подтверждения тому, что корабли действительно пришли на ремонт из Керчи.
Пограничники, по словам Григория Козьмы, не могли об этом не знать.
Сутки будут ждать. трое. неделю?
"В 13.50 (корабли) вошли в канал в сопровождении судов, часа через полтора будут в районе Крымского моста...
... ранее оба корабля запросили разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта (Азово-Черноморский бассейновый филиал). Кроме того, кораблям потребовались услуги лоцманов.Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.
РИА Новости https://ria.ru/world/20180923/1529161835.html
Там сотня кораблів в черзі
Оновлення 13:30
З порту Бердянську для зустрічі , пошуково-рятувального судна A500 «Донбас» та морського буксиру A830 «Корець» в напрямку Керченської переправи вирушили малі броньовані артилерійські катери P177 «Кременчук» та P178 «Лубни». Вони були доставлені до Бердянську на початку вересня та вже спущені на воду.
Оновлення 14:00
З власних джерел Українського мілітарного порталу стало відомо, що відповідно до трафіку перетину Керченської протоки українські пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» мають зайти до Азовського моря близько 15:00. Зараз їх супроводжують два російські патрульні катери.