 Украинские военные корабли "Донбас" и "Корець" идут через Керченский пролив для усиления базы ВМС в Азовском море. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает редактор Украинского милитарного портала Тарас Чмут.

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"Наши на переходе... На 10:25 подошли непосредственно к проливу и мосту", - написал он и опубликовал соответсвующие фото.





