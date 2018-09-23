 Пограничники задержали на границе с РФ "наблюдателя" с биноклем. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Наблюдение мужчина совершал скрыто, с помощью бинокля. Увидев приближение пограничного наряда он обратился в бегство. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, угрожал физической расправой и пытался нанести себе телесные повреждения с целью дальнейшей дискредитации военнослужащих Госпогранслужбы.





Задержанным оказался 22-летний гражданин Украины, который ранее неоднократно попадал в поле зрения пограничников по вопросам противоправной деятельности на границе и был осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. Во время проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что мужчина готовился в ближайшее время нарушить государственную границу, а для этого следил за графиком несения службы пограничников и подбирал место для будущего правонарушения.

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Сейчас преступник привлечен к административной ответственности за злостное неповиновение пограничникам. В Нацполицию направлено уведомление о совершении уголовного преступления - сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.