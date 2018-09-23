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Все про:Госпогранслужба (2980) граница (3087) задержание (5132) Луганщина (3895)

 Пограничники задержали на границе с РФ "наблюдателя" с биноклем. ФОТО

Пограничники Луганского отряда в районе населенного пункта Шаровка, заметили незнакомца, который вел наблюдение за действиями пограничных нарядов и за смежным государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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Наблюдение мужчина совершал скрыто, с помощью бинокля. Увидев приближение пограничного наряда он обратился в бегство. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, угрожал физической расправой и пытался нанести себе телесные повреждения с целью дальнейшей дискредитации военнослужащих Госпогранслужбы.

Пограничники задержали на границе с РФ наблюдателя с биноклем 01
Пограничники задержали на границе с РФ наблюдателя с биноклем 02

Задержанным оказался 22-летний гражданин Украины, который ранее неоднократно попадал в поле зрения пограничников по вопросам противоправной деятельности на границе и был осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. Во время проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что мужчина готовился в ближайшее время нарушить государственную границу, а для этого следил за графиком несения службы пограничников и подбирал место для будущего правонарушения.

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Сейчас преступник привлечен к административной ответственности за злостное неповиновение пограничникам. В Нацполицию направлено уведомление о совершении уголовного преступления - сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Источник: https://censor.net.ua/p3087608
 
 
 Топ комментарии
 
"Ах ты зрячий! Теперь будешь слепой".
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а просто выехать-уехать...не интересно?
или причина другая...а это на ходу бегу придумал
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шлепок по заднице и некоторое время присмотреть за кибальчишем....
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Дивна історія..
Цікаво, що затриманий хотів робити ?
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Видать не мог. Хотя скорее следил за границей не для себя. Пусть сбушники его крутят, имхо много интересного могут узнать.
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до рашки хотів втік .. до сраліна БУгааааа
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А че ты стараешься всегда первой комментировать.
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Не стараюсь...
Я маю інших чекати ? Не знала... Прикордонники затримали на кордоні з РФ "спостерігача" з біноклем - Цензор.НЕТ 494
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А вы шо думали,контробанда токо на западной границе.
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ну, якось прямо під носом в погранців
не знаю, навіть, дурко якесь..
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ничего странного. он, например, в селе Суботив Кропивницкого района, где месяц назад якобы пропала Диана Хриненко, оказалось, что за этим преступлением стоит лично так называемый глава села, он уже неоднократно совершал разбойные нападения и изнасилования несовершеннолетних девушек, а также причастен к убийствам, похищениям, грабежам и сокрытием следов преступления. но его до сих пор даже не проверили на наличие царапин на лице и шее, его автомобили не проверили на наличие следов крови в салоне и багажнике, а его дом, подвалы, гаражи не проверили на наличие пленной, следов ее крови и днк. и также не сравнили анализы днк так называемого главы села и следы днк, найденные на уликах, которые он утерял на месте разбойного нападения и похищения. поэтому здесь абсолютно нечему удивляться. имхо.
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"Ах ты зрячий! Теперь будешь слепой".
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Так чамадан і на паРашку! Чє за проблема?
😜
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а просто выехать-уехать...не интересно?
или причина другая...а это на ходу бегу придумал
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Зачем убегал? Сидел бы, глядел - никто бы ему ничего предъявить не смог.
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за спостереження теж по голівонці не погладили би..
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шлепок по заднице и некоторое время присмотреть за кибальчишем....
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Яйца пальцы в двери,- сразу всё расскажет
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Якщо "Раска Федераска" офіційно визнана в Україні державою-агресором, на кордоні з нею прикордонники повинні мати право при затриманні застосовувати зброю.
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Расстрелять на месте и нести службу дальше как ни в чём не бывало.
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ничего странного. он, например, в селе Суботив Кропивницкого района, где месяц назад якобы пропала Диана Хриненко, оказалось, что за этим преступлением стоит лично так называемый глава села, он уже неоднократно совершал разбойные нападения и изнасилования несовершеннолетних девушек, а также причастен к убийствам, похищениям, грабежам и сокрытием следов преступления. но его до сих пор даже не проверили на наличие царапин на лице и шее, его автомобили не проверили на наличие следов крови в салоне и багажнике, а его дом, подвалы, гаражи не проверили на наличие пленной, следов ее крови и днк. и также не сравнили анализы днк так называемого главы села и следы днк, найденные на уликах, которые он утерял на месте разбойного нападения и похищения. поэтому здесь абсолютно нечему удивляться. имхо.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПограничники задержали на границе с РФ "наблюдателя" с биноклем. ФОТО
 
 
 
 
 
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