 Пограничники задержали на границе с РФ "наблюдателя" с биноклем. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Наблюдение мужчина совершал скрыто, с помощью бинокля. Увидев приближение пограничного наряда он обратился в бегство. Во время задержания мужчина оказал сопротивление, угрожал физической расправой и пытался нанести себе телесные повреждения с целью дальнейшей дискредитации военнослужащих Госпогранслужбы.
Задержанным оказался 22-летний гражданин Украины, который ранее неоднократно попадал в поле зрения пограничников по вопросам противоправной деятельности на границе и был осужден за умышленное тяжкое телесное повреждение. Во время проведения фильтрационных мероприятий выяснилось, что мужчина готовился в ближайшее время нарушить государственную границу, а для этого следил за графиком несения службы пограничников и подбирал место для будущего правонарушения.
Сейчас преступник привлечен к административной ответственности за злостное неповиновение пограничникам. В Нацполицию направлено уведомление о совершении уголовного преступления - сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
Цікаво, що затриманий хотів робити ?
Я маю інших чекати ? Не знала...
не знаю, навіть, дурко якесь..
😜
или причина другая...а это на
ходубегу придумал Яйцапальцы в двери,- сразу всё расскажет
В Бердянск идет "Донбасс"