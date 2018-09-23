 Джошуа отправил россиянина Поветкина в жесткий нокаут. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua.

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В начале поединка более активно выглядел Поветкин, который даже разбил нос сопернику. Джошуа ответил тем, что рассек бровь россиянину. Но до середины боя соперники дрались на равных. А вот в седьмом раунде Энтони взвинтил темп и избил Поветкина. Сначала после серии ударов Александр оказался в нокдауне. Поднялся, однако ненадолго. Очередная атака Энтони – и нокаут!

28-летний Энтони Джошуа провел 22 бой в профи и все выиграл. А вот 39-летний Александр Поветкин потерпел второе поражение в карьере. Остальные 34 боя он выиграл.