 Джошуа отправил россиянина Поветкина в жесткий нокаут. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua.
AND STILL...#JoshuaPovektin #AnthonyJoshua #Povetkin #joshua #JoshuaVsPovetkin #boxing #omg #wbc pic.twitter.com/sCsa0nMFSn— EthBHD (@EthBHD) 22 вересня 2018 р.
В начале поединка более активно выглядел Поветкин, который даже разбил нос сопернику. Джошуа ответил тем, что рассек бровь россиянину. Но до середины боя соперники дрались на равных. А вот в седьмом раунде Энтони взвинтил темп и избил Поветкина. Сначала после серии ударов Александр оказался в нокдауне. Поднялся, однако ненадолго. Очередная атака Энтони – и нокаут!
28-летний Энтони Джошуа провел 22 бой в профи и все выиграл. А вот 39-летний Александр Поветкин потерпел второе поражение в карьере. Остальные 34 боя он выиграл.
- Ой, что-то мне нехорошо... Пойду я.
- Куда прёшь, скотина? А ну назад!
посмотри как твоего соотечественника рязанской ряхой по рингу елозят.
загляденьице, не правда ли?
Кричить:"Мінська угода, мінська домовленість."
Не інакше якийсь родич нашого шокоранта)
И на коленях Кличко, в отличие от россиян, не ползал.
но согласись, а ведь классно россиян пи...ят.
- Спасибо, тренер. А почему свет два раза выключали? )))
рускоговорящего мальчика в трусиках в Котлеткина...
...и вообще дело явно политическое
- все было сделано по заказу Терезы Мэй!
http://allboxing.ru/news/20180922-1424/usik-i-briggs-zhelayut-udachi-povetkinu-v-boyu-s-dzhoshua-video
Мутновато как-то. Или Усик постебался?
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) будет болеть за россиянина Александра Поветкина в бою против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO британца Энтони Джошуа. Крымчанин перед поединком записал небольшое видео в поддержку "Русского Витязя"."Саня, успехов тебе, силы, чтобы четенько все прошло, как ты и задумал", - сказал Усик.
Видео:https://www.obozrevatel.com/sport/box/usik-pokazal-za-kogo-budet-bolet-v-boyu-povetkin-dzhoshua.htm
не нравится мне этот Усик.
А после удара с парвой - "Наверное, Крым не наш..."
Умеет поднять настроение.
Поветкина тупо ПИ33ДЯТ.