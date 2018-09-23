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Все про:бокс (506) Поветкин (37)

 Джошуа отправил россиянина Поветкина в жесткий нокаут. ВИДЕО

В субботу, 22 сентября, на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли" прошел чемпионский поединок в супертяжелом весе. На ринг вышли два олимпийских чемпиона. Британец Энтони Джошуа защищал свои пояса по версиям IBO, WBA, IBF, WBO в противостоянии с россиянином Александром Поветкиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua.

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В начале поединка более активно выглядел Поветкин, который даже разбил нос сопернику. Джошуа ответил тем, что рассек бровь россиянину. Но до середины боя соперники дрались на равных. А вот в седьмом раунде Энтони взвинтил темп и избил Поветкина. Сначала после серии ударов Александр оказался в нокдауне. Поднялся, однако ненадолго. Очередная атака Энтони – и нокаут!

28-летний Энтони Джошуа провел 22 бой в профи и все выиграл. А вот 39-летний Александр Поветкин потерпел второе поражение в карьере. Остальные 34 боя он выиграл.

Источник: https://censor.net.ua/p3087603
 
   
 Топ комментарии
 
В центре Лондона афро- американским громилой был зверски избит русский мальчик в трусиках Джошуа отправил россиянина Поветкина в жесткий нокаут - Цензор.НЕТ 7480
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Похоже, что Джошуа еще и жидобиндеровец.
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Русофоб он однако. Опять витязей сруских обижают.
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- Ой, что-то мне нехорошо... Пойду я.
- Куда прёшь, скотина? А ну назад!
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бред,бред ты написал. та ладно, смирись.
посмотри как твоего соотечественника рязанской ряхой по рингу елозят.
загляденьице, не правда ли?
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вата рязанская, иди собирая валежник и ягоды пока сцарь добрый
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Кацарылое, тебе тоже мозги повредили? Хрюкай в спаме.
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Афроамериканец- тот ещё жидобиндеровец!
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Не говорите... ЕВо дед с бабкАй в ОУН-УПА вАЄвалі...
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Mne za raneje bylo poniatno sto budet nokaut ruskomu,tolko dumal v pervom rounde ili vo vtorom Джошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 464
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Немецкий спринтер, проигравший на Мюнхенской Олимпиаде, в 1936-м, американскому чернокожему спортсмену, получил "охрененный разнос" от Гитлера, который обвинил того в "нанесении оскорбления всей немецкой нации и арийской расе...". (Позже он отправил того на Восточный фронт, где спринтер благополучно и погиб...). Интересно, а что делают сейчас с российскими спортсменами, проигрывающими "пиндосам", украинцам и "иным врагам России"?
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в сирию отправят, как пополнение Вагнерам
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Пора вже повєткіну стати туристом - відвідати, нарешті, Солсбєрєцкій собор - мрію кожного мокшанина..
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А все видели как у афро-американо-жидобиндеровца выпала визитка «Правого Сектора»-?
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Вимагаю реваншу. Хочу бачити ще як товчуть пику цьому витязю у потріпаній шкірі.
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Ну почему зря полез,это старая рассеянская традиция,влезть в драку чтобы получить по ебальнику))
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Я индифферентный к боксу. Мне просто нравится когда кацапам славных звиздюлей дают. Жаль там отот третий бегает по рингу и запрещает ногами бить.
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То напевно з мінська хтось,,
Кричить:"Мінська угода, мінська домовленість."
Не інакше якийсь родич нашого шокоранта)
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у уззкого свитязя вся картина мироздания перед глазами пронеслась...
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відпижджений кацапьонок випадав за канати як біляш з авоськи )))
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Приятная новость когда мокшанский витязь в конвульсиях ринг облизывает... Джошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 4506
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Как вообще этот олень вышел на ринг с Джошуа? Кличко уже унижал его по полной... нет чувства ринга, ударов, защиты, ничего нет.
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И хромосома лишняя (была, наверное Джошуа отбил)🙂
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И мельдония только на половину боя хватило.
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АфроанглобИндеревиц набил рыло московиту. Джошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 2710
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хоча б ви вірно написали, що афроангло.
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Кличко достойно проиграл.... отправив Джошуа в нокдаун.
И на коленях Кличко, в отличие от россиян, не ползал.

но согласись, а ведь классно россиян пи...ят. Джошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 2390
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вот это и было самым зрелищным в избиении россиянина.
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то у них орангутанг прямоходячий в чемпионы лез больше пенсионера на парковке завалить не мог то из этого витязя икону лепили -а все как всегда пусто аж звон идет......какая эта московия убогая.....
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Джошуа бил аккуратно, чтобы не испачкаться об россиянина.
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ЭтА видеомАнтаж, нЄправда, вы ФсЙО врЙОте! Джошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 6829
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- Молодец, Саша, ты отлично провел бой!
- Спасибо, тренер. А почему свет два раза выключали? )))
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Поздравляю Джошуа с двойной победой - профессиональной и моральной! "Спасибо" московитам - теперь все нормальные украинцы будут болеть только за ваших соперников и радоваться вашим поражениям. Мнение одноклеточных, для которых спорт, эстрада-опера-балет-танцы и прочее выше погибших тысяч украинцев, сирийцев и тех опять -таки тысяч угробленных рашкой народов - не интересно. Да, Поветкин не убивал из автомата или танка, но искренне поддержал своего президента Хуйла, который направляет тысячи российских убийц.
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всё верно, нефиг кацам по Британии "Новичком" пшикать, это таки моральная победа для Британии.
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Этот африкано-бандеровец, превратил
рускоговорящего мальчика в трусиках в Котлеткина...



...и вообще дело явно политическое
- все было сделано по заказу Терезы Мэй!

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проста бріти ізмазалі рінг жидкай авсянкай )))
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Да нет, не стебался.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) будет болеть за россиянина Александра Поветкина в бою против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO британца Энтони Джошуа. Крымчанин перед поединком записал небольшое видео в поддержку "Русского Витязя"."Саня, успехов тебе, силы, чтобы четенько все прошло, как ты и задумал", - сказал Усик.
Видео:https://www.obozrevatel.com/sport/box/usik-pokazal-za-kogo-budet-bolet-v-boyu-povetkin-dzhoshua.htm


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мдя. поддержка Усиком "сруцкава витязя" это уже ПОЗОР какой-то.
не нравится мне этот Усик.
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ПРОШУ РЕПОСТ!!! "Захисти краіну!" Открытое обращение к первым лицам государства военнослужащего, блогера, писателя Алексея Петрова (позывной Кот), поддержанное солдатами и офицерами, воюющими сейчас или прошедшими войну, волонтерами, блогерами, просто неравнодушными украинцами по поводу подрывной работы пророссийских телеканалов в Украине. https:// https://tverezo.info/post/70603 Почитайте, что пишут эти люди и подпишите Петицию на сайте Верховной Рады
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вся "мощь" кацапії в одному коротенькому відео)))
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Афробританский фашист,отудохал скрепного пацана,как то не по духовному все...
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После удара с левой у Поветкина на лице написано: "Пиндос бьёт величие..."
А после удара с парвой - "Наверное, Крым не наш..."
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Вот вы зубоскалы, а Усик расстроился за Поветкина. Джошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 7868
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Поветкин скоро заслужит звание народного артиста Украины.
Умеет поднять настроение.
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вы всьо врете! поветкина тамнет !!! и вообще он в отпуску
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може до нього прийде кобздон з пірамідкою )))
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Не понимаю. У них там на Расее мода на недомерков штоле? Большая лишнехромосомная срана, а боксеров приличных нет
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можно подумать у них футболистов валом.
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Но согласитесь бой был зрелищным,только жаль что бой не закончился в 12-том раунде.
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ползание на коленях и попытка выпасть за канаты, действительно, было великолепным зрелищем в исполнении россиянина.
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Взяли мальчика в трусиках, как котлетку на пол уронили, два раза. Фошизды!
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Если бы этого не сделал Джошуа, это сделали бы солдаты НАТО. "Витязя" просто подставили
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Если бы Саша Пипеткин одел Чугунный Кокошник такого бы не было.
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Ну что за сообщение,Цензор?Вот нет у вас спортивного комментатора,так не позорьтесь.Бой за высшие награды профессионального бокса,а у цензора дерутся.Дерутся в подворотнях,у трибуны ВР,а в ринге боксируют.Ичто это за описание боя?Разбил нос,повредил бровь...Надо еще написать,размахивал руками вправо и влево.."Дебилы,%лядь.."
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А з Кличком було так: Володя однією рукою гладив срюзькє фітязь, а другою підтримував, аби воно не тпало Джошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 2899
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Якби грамотніше писав, може і мав би право обзиватися ...
Джошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 8892
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как там усик напутствовал этого "витязя" - "что б было все четенько"...ЧТО ТО ПОШЛО НЕ ТАК))))))))...однако)))))))))
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Правильно. они вовсе не дерутся.
Поветкина тупо ПИ33ДЯТ.
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поздравляю ДжошуаДжошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 4884ждем бой с Уайдлером

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Приєднуюсь до вітань, але в наступні років 10 навколо Джохуа навряд чи буде щось цікаве... Джошуа відправив росіянина Повєткіна в жорсткий нокаут - Цензор.НЕТ 4944
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Бедного мальчика в трусиках,распяли в ринге...
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Так отримати по рузкаізичнай чєлюсті від нігерійського британця із біблейським прізвищем - це ж усім скрєпам капут.
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Вове Кличко прошлый год повезло больше,доюил до 11 раунда.
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Из Поветкина сделали Котлеткина. ахахаха!
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Цензор.НЕТФотоСпортДжошуа отправил россиянина Поветкина в жесткий нокаут. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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