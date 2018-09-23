 "Ланос" с пьяным водителем перевернулся на крышу и повредил несколько машин, убегая от патрульных в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

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Видео - "Вартові Еспресо"

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По предварительной информации, водитель "Ланоса" (AH7288HB) пытался скрыться от полиции, проехал на запрещающий свет светофора и разбил 4 авто.

На место прибыли две бригады скорой помощи, четыре экипажа патрульной полиции и бойцы ГосЧС. Информация о потерпевших уточняется.

Позже стало известно, что виновник аварии задул драгер на 4,58 промилле. Он был задержан правоохранителями.



