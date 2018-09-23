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 "Ланос" с пьяным водителем перевернулся на крышу и повредил несколько машин, убегая от патрульных в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

22 сентября в Киеве на Харьковском шоссе произошло серьезное ДТП с погоней.

Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Внимание! В ролике присутствует ненормативная лексика.

Видео - "Вартові Еспресо"

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По предварительной информации, водитель "Ланоса" (AH7288HB) пытался скрыться от полиции, проехал на запрещающий свет светофора и разбил 4 авто.

На место прибыли две бригады скорой помощи, четыре экипажа патрульной полиции и бойцы ГосЧС. Информация о потерпевших уточняется.

Позже стало известно, что виновник аварии задул драгер на 4,58 промилле. Он был задержан правоохранителями.

Ланос с пьяным водителем перевернулся на крышу и повредил несколько машин, убегая от патрульных в Киеве 01
Ланос с пьяным водителем перевернулся на крышу и повредил несколько машин, убегая от патрульных в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3087601
 
   
 Топ комментарии
 
от п*дло!!!
как же они задолбали... пьянь тошнотворная
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Вася Шевченко f77d76ba - я бы больше сказал.
- Как вы задолбали бухие лугандонцы-переселенцы ... "Ланос" із п'яним водієм перекинувся на дах і пошкодив кілька машин, тікаючи від патрульних у Києві - Цензор.НЕТ 5651
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Евробляхер))) 4.58 промилле, это почти труп по интоксикации... либо выпил прямо перед задуванием в драгер.
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от п*дло!!!
как же они задолбали... пьянь тошнотворная
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Вася Шевченко f77d76ba - я бы больше сказал.
- Как вы задолбали бухие лугандонцы-переселенцы ...
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Вы знаете...для меня пьянь за рулем не имеет прописки
вот...просто - задолбали до.... самосуда... аж руки трясутся
столько горя и беды от этих ханурей самоуверенных... капля последняя скоро капнет!!!
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Не. Я щас скажу, что предпочитаю действовать от противного. Не всегда, но- частенько. Потому, я таки расчехлю свой электросамокатик и рвану по улицам города Мариуполя. Это- несмотря на утро воскресенья! Вот, ещё часок-полтора подзарядится... и я попробую закрыть сезон. Если вечером не выйду на связь- считайте что я ошибся. И пал жертвой пьяного воскресенья.
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Ну, так... пару пива, в процессе закрытия сезона. Не более. Это ж- святое.
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Держитесь, Андрей! Как же мы да без вас. Кстати, эта машина здесь 200 евро стоит.
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Простите, какая машина??? Если- такая как у меня, то в Роттердаме она стоит более 2000 евро. Это- точно.
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Ланос, Андрей! Брат ради прикола поискал в базах продаж, когда был здесь.
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А-а-а-а-а... Ну и Бог с ним. А то я было за свой супер-самокатик обиделся.
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а вы мне это да на немецком покажите. Брат хотел сыну к девкам гонять, да не евро5, а закона для всех машин пока нет.
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Ващета АН - это донецкая серия. Но звук пердежа будет не тише.
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АН не донецкая серия, а серия донецкой области, это две большие или четыре маленьких разницы. Донецких среди них, процентов 25 максимум
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(unknown) 04014a3e - какая разница, данецкая серия или дамбаская - один хер скрепная "Ланос" із п'яним водієм перекинувся на дах і пошкодив кілька машин, тікаючи від патрульних у Києві - Цензор.НЕТ 5965
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Какая разница как я написал. В Украине вроде только у Киева, как города, своя серия.
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Евробляхер))) 4.58 промилле, это почти труп по интоксикации... либо выпил прямо перед задуванием в драгер.
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Честно говорю: мне приходилось тестировать именно "Драгером", моряков, которые, в силу состояния неподъемного, не могли выйти на вахту. Должность у меня такая- собачья. Ну, так вот: я ни разу не натыкался на более чем 3,5 промилле... Это уже были дрова. Шо такое 4,58- понятия не имею. Но, с вами соглашусь.
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Драгер фигню показывает и всяко Пломбы нет и Проверку не прошел) Вот и показывает всякую фигню)
У Меня личный есть)
раз всю Ночь на ДР бухала Крепкие напитки и на выходе проверила)))
Фсего 1.78 показало)
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А я хотел купить. Но, не купил. Согласен- врет он! У меня, последний случай- повар-поляк напился. Не то чтобы сильно, но задремал, в процессе выпечки хлеба. А хлеб- подгорел.... запах пошел... капитан-поляк учуял... меня выдернул. Так было 1,82. Повар клялся, что это- 1,5 стаканов виски ДжиБи.
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Кстати Привлекают к ответственности по Алко на Литр Крови!!!
а Драгер показывает Алко на Литр Воздуха!
Поэтому Чуваку ничего НЕ БУДЕТ если Юриста хотя бы наймет).......
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Ну, шо там ему будет, этому водиле- не знаю. А повар домой поехал. Понятно- за свой счет. И приезд замены оплатил, в Гану. А это- что-то в пределах 3000 долларов.
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Самая Крутая отмазка...
это написать в Протоколе ...НЕ Ознакомлен . Языком Не валадею!
Любой Суд Оправдает!)))
Почему Переводчика не предоставили???))))Полиция еще и Издержки заплатит!
но то в ЕС)
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Это- самая большая Ошибка! Если говорить о поваре, бо тогда была бы вызвана портовая полиция. Со всеми вытекающими, то есть- он бы Никогда Более На Контракт Бы не Ушел. С гарантией.
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Це прокатить тільки, якщо він іноземний громадянин. Громадянин України ЗОБОВ*ЯЗАНИЙ розуміти державну мову...
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Нет. Всего лишь старший помощник капитана. А этот Драгер- моё заведование.
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Да... Это нужно было две бутылки крепкого алкоголя залпом выпить что бы драгер столько показал...
Смертельная доза где то около 5,5 промилле и выше.
Вообще удивительно как он ехал...
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Дамбасянин вияснив шо ДАЕВО не літає.)))
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Ланос убігав від погоні з пяним водієм всередині? Ну, якщо такий пяний то модна сказати що ланос сам убігав тому що водій був не здатний керувати і сказав свому ланосу - роби що хочешь, я - все.
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Ну коли вже піднімуть штрафи до статищь, шоб не нерушали?
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ланос причем?
пьяное быдло на ланосе - далее по тексту...
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Все жду когда СМИ начнут добавлять в заголовки "на госномерах". Новость должна подаваться так:""Ланос" на госномерах с пьяным водителем перевернулся на крышу и повредил несколько машин, убегая от патрульных в Киеве. ВИДЕО+ФОТО"
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Ланос на укробляхах перевернулся, водитель убежал... Где попрятались ненависники евроблях?
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Ну во первых не убежал...
А во вторых даже если бы и убежал...то был бы найден в течении двадцати минут.... так ФИО владельца авто на украинский регистрации есть во всех базах данных...
А вот если бы сбежал водятел с авто на евробляхах...то искать бы пришлось белорусского бомжа с минского вокзала.....
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Ну не убежал потому что не смог, но пытался же. А во вторых ты уверен что ето его машина а не он ездит по доверенности или чужому техпаспорту или вообще взял у друга сьездить за водкой, как ездит половина водителей в Украине?
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У авто на украинской регистрации всегда есть владелец.....и в случае чего он расскажет кому дал техпаспорт...а кому доверенность....
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Угу, владелец скажет кому прода машину 5 лет назад по техпаспорту. У меня друг ездит уже 5 лет на такой машине, не может ни оформить ни продать потому как хозяин давно умер. Вот он точно скажет если что кому продал машину. "Ланос" із п'яним водієм перекинувся на дах і пошкодив кілька машин, тікаючи від патрульних у Києві - Цензор.НЕТ 659
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Это единичные случаи....
Тем более что кто твоему другу доктор...??

А вот евробляхи...это поголовно.....
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Номера АН (лирическое отступление: как же вы задолбали, кормильцы Вселенной! Лучше сидели бы в своём гадючнике). А если владелец такой же долбасюр из Енакиево как ты и стоит где-то на блокпосту маладой республики или выдает впопучленцам полотенца в бане, то что?
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В этом случае он убежал недалеко - недостаточно далеко, чтобы накатать заяву про угон укробляхи...)
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Ну извини, не все дебилы на евробляхах - многие еще на AH и ВВ остались.
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В последнее время к сожалению много пьяни за рулём ездит, но наша доблестная полиция доже красавцы, устроили погоню в городе... А теперь давайте смоделируем ситуацию: они гонят этого алкаша по городу, он сбивает людей на смерть. Вообще ситуация как несколько лет назад с Олийником, когда устроили погоню со стрельбой на дороге.
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обуеваю от вашего мессаджа - пьянь ездит полиция виновата...
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наверное я не в теме - евробляхи, не евробляхи - бухать и не садиться за руль не пробовали?
многие бы жили....
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вот и хорошо. А то вы как будто всех нас обвиняете в повальном пьянстве, а сами как будто "к нам" не относитесь.
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обвиняет прокурор.
"а что же мы? и мы не хуже многих
мы тоже можем много выпивать. (с)"
от тока за руль я после выпивки не сажусь.
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гонщик з донецка) на ланосі - може до них треба геноцид застосовувати -
штрафи збільшити в 100 разів?! "Ланос" із п'яним водієм перекинувся на дах і пошкодив кілька машин, тікаючи від патрульних у Києві - Цензор.НЕТ 5317
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А если бы была евробляха, то втик бы. Эгеж, соя? "Ланос" із п'яним водієм перекинувся на дах і пошкодив кілька машин, тікаючи від патрульних у Києві - Цензор.НЕТ 1323
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Для таких организмов подушка безопасности не нужна.
Отрубать кисть и пусть ездит на метро.
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Написали-бы уже - "Пьяный "Ланос" с водителем уходил от погони...". Когда уже "Цензор" будет брать на работу не выпускников "журналистских факультативов", а педуниверситетов, умеющих грамотно мысль изложить? ( да и это - не гарантия... Товарищ рассказывал - у него студент на биофаке не мог объяснить разницу между Арктикой и Антарктикой, утверждая, что это - "одно и то же...", а студентка второго курса то же самое выдала в отношении "зимней спячки животных и анабиоза...).
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стисняюсь спросить
а той в ланусі був пристьогнутий паском безпеки?
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интересно, будь то не "лайнос", а "кайен" или "мазерати" на донецких номерах, мусора бы так же упоённо его преследовали бы..?
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братик, ну кайен еще можен денег дать на кофе, а мазерати там, или бентли не зазорно и сопроводить xD
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Ну, так мужик на АНальных номерах.....эти ребята ездят по своим правилам... "Ланос" із п'яним водієм перекинувся на дах і пошкодив кілька машин, тікаючи від патрульних у Києві - Цензор.НЕТ 8618
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печально то что в Киеве уже лет 10 не только эти, а многие ребята ездят по своим правилам, и с этим давно ничего не делают
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Смешат комменты после очередной аварии неадеквата на евробляхах или AH - "не надо делить людей, это совпадение!". Это точно так же, когда очередной мусульманин совершает теракт и начинается вой: "теракт мог совершить верующий любой религии!" Вот именно что МОГ, но совершил то мусульманин. Как и аварию сделал евробляхер и AH. И квартиру обнес грузинский вор. И на улице приставала гадалка цыганка (хотя она МОГЛА быть не цыганкой))
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бартик, но согласись что конкретно этот лугандон - гандон
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Мажор на Ланосе? Или депутат? Ой, нет, простой украинец. Не может быть!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Ланос" с пьяным водителем перевернулся на крышу и повредил несколько машин, убегая от патрульных в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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