 "Ланос" с пьяным водителем перевернулся на крышу и повредил несколько машин, убегая от патрульных в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Об этом говорится в сообщении "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
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Видео - "Вартові Еспресо"
По предварительной информации, водитель "Ланоса" (AH7288HB) пытался скрыться от полиции, проехал на запрещающий свет светофора и разбил 4 авто.
На место прибыли две бригады скорой помощи, четыре экипажа патрульной полиции и бойцы ГосЧС. Информация о потерпевших уточняется.
Позже стало известно, что виновник аварии задул драгер на 4,58 промилле. Он был задержан правоохранителями.
как же они задолбали... пьянь тошнотворная
- Как вы задолбали бухие лугандонцы-переселенцы ...
вот...просто - задолбали до.... самосуда... аж руки трясутся
столько горя и беды от этих ханурей самоуверенных... капля последняя скоро капнет!!!
У Меня личный есть)
раз всю Ночь на ДР бухала Крепкие напитки и на выходе проверила)))
Фсего 1.78 показало)
а Драгер показывает Алко на Литр Воздуха!
Поэтому Чуваку ничего НЕ БУДЕТ если Юриста хотя бы наймет).......
это написать в Протоколе ...НЕ Ознакомлен . Языком Не валадею!
Любой Суд Оправдает!)))
Почему Переводчика не предоставили???))))Полиция еще и Издержки заплатит!
но то в ЕС)
Смертельная доза где то около 5,5 промилле и выше.
Вообще удивительно как он ехал...
пьяное быдло на ланосе - далее по тексту...
А во вторых даже если бы и убежал...то был бы найден в течении двадцати минут.... так ФИО владельца авто на украинский регистрации есть во всех базах данных...
А вот если бы сбежал водятел с авто на евробляхах...то искать бы пришлось белорусского бомжа с минского вокзала.....
Тем более что кто твоему другу доктор...??
А вот евробляхи...это поголовно.....
многие бы жили....
"а что же мы? и мы не хуже многих
мы тоже можем много выпивать. (с)"
от тока за руль я после выпивки не сажусь.
штрафи збільшити в 100 разів?!
Отрубать кисть и пусть ездит на метро.
а той в ланусі був пристьогнутий паском безпеки?
Что эти одесситы себе позволяют?)))