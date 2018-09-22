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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода. ФОТО

На оккупированной территории Донбасса украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон и патрулями СММ ОБСЕ зафиксировано перемещение боевиками значительного количества тяжелого вооружения размещенного за пределами выделенных мест хранения с нарушением линий отвода, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Согласно отчету СММ ОБСЕ от 21 сентября 2018 года, на временно оккупированной территории в очередной раз зарегистрировано значительное количество тяжелого вооружения неустановленного типа вооруженных формирований Российской Федерации, размещенных за пределами выделенных мест хранения и с нарушением линий отвода", – говорится в сообщении штаба на странице в Фейсбук в субботу вечером со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Бугаевке зафиксированы: танки - 26 единиц; РСЗО - 1 единица; прицепная артиллерия - 26 единиц; боевые бронированные машины - 75 единиц; ЗРК - 4 единицы.

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В Шимшиновке: танки - 20 единиц; прицепная артиллерия - 1 единица; боевые бронированные машины - 27 единиц.

В Мирном: танки - 19 единиц; прицепная артиллерия - 21 единица;

Кроме того отмечается, что наемники РФ продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях.

"Оккупанты не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районе Верхнешироковского", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что в течение 21 сентября 2018 украинской стороной СЦКК совместно с СММ ОБСЕ осуществлены координация и сопровождение выполнения ремонтно-восстановительных работ в Луганской и Донецкой областях.

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"В Авдеевке начаты аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждений Юго-Донбасского водовода, возникшие вследствие обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Продолжаются работы по восстановлению поврежденных домов местных жителей, а также по обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (ДФС). В Станице Луганской продолжаются ремонтные работы на распределительной сети водопровода. В селе Артема осуществляется ремонт линий электропередач Петровского водозабора. В населенном пункте Золотое-4 начаты работы по восстановлению линии электропередач", – проинформировали в пресс-центре.

65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 01
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 02
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 03
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 04
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 05
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 06
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 07
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 08
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 09
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 10
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 11
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 12
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 13
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода 14

Источник: https://censor.net.ua/p3087586
 
 
 Топ комментарии
 
ОБСЄ змінила свою програму роботи і щось побачило. На жаль, але там досі працюють росіяни, серби та інші прихильники путіна. Українські позиції ОБСЄ теж моніторить і скоріше за все заливає інформацію росіянам.
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За нарушение Минских соглашений, на скрепную накладываются санкции одни за другими и это будет продолжатся до тех пор, пока раха не развалится окончательно.
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65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода. 65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода - Цензор.НЕТ 8488 ФОТО

65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода - Цензор.НЕТ 1748
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За нарушение Минских соглашений, на скрепную накладываются санкции одни за другими и это будет продолжатся до тех пор, пока раха не развалится окончательно.
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ОБСЄ змінила свою програму роботи і щось побачило. На жаль, але там досі працюють росіяни, серби та інші прихильники путіна. Українські позиції ОБСЄ теж моніторить і скоріше за все заливає інформацію росіянам.
 показать весь комментарий
 
 
65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода. 65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода - Цензор.НЕТ 8488 ФОТО

65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода - Цензор.НЕТ 1748
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Це операція обєднаних сил,комунальники допомагають ВСУ зробити ,,метро,,в Словакію.Не тільки закарпатцям бабло косити.😁
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Кучма с министром Кузьмуков отдали россии Украинские стратегические бомбардировщики .
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делайте скрин и Бутусову на акк Фейсбука отправляйте....молдаван за рулем и еще банит акк за правду ....я в шоке делаю замечание и не то что что новость подправить - банят акаунт критика....нормально ? это с цензором на Цензор.нет


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2. Вопрос о коррекции новости отправлен в Редацию.
Администратор форума.

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В США отложили введение санкций против компаний российского олигарха Дерипаски

В США отложили введение санкций против компаний EN+ и РусАл российского олигарха Олега Дерипаски до 12 ноября 2018 года. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на решение Министерства финансов США.
Отмечается, что компании обратились к правительству США об изменениях в структуре корпоративного управления, которые могут привести к значительным изменениям в контроле.
"Для того, чтобы иметь достаточное время на рассмотрение, мы продлеваем действие лицензий до 12 ноября", - говорится в заявлении Министерства финансов США. https://nv.ua/world/geopolitics/v-ssha-otlozhili-vvedenie-sanktsij-protiv-kompanii-rossijskoho-oliharkha-deripaski-2495930.html
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины65 танков, 48 единиц прицепной артиллерии и 4 ЗРК, - ОБСЕ зафиксировала вооружение наемников РФ, размещенное с нарушением линий отвода. ФОТО
 
 
 
 
 
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