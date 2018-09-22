 В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заявителями и организаторами протестных мероприятий является Коммунистическая партия Российской Федерации, "Левый фронт", "Народно-патриотический союз России", а также различные общественные движения и профсоюзные организации, сообщает Русская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В ряде городов акция уже завершена. Несмотря на то, что не во всех случаях местные власти согласовали протестные мероприятия, о задержании или вмешательство полиции пока не сообщалось.

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В Москве на проспекте Сахарова проходит акция "Социальный марш миллионов" согласована с властями. Агентство "Москва" сообщает, что проспект для этих целей перекрывают практически весь день.

Лидер российского "Левого фронта" Сергей Удальцов принимает участие в акции, несмотря на судебный запрет – после назначения административного надзора активисту нельзя участвовать в митингах и других публичных мероприятиях.











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В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали семерых участников пикетов против повышения пенсионного возраста, пишет Дождь.

Одна из задержанных Наталья Рыбалко подтвердила, что задержаны семь человек. Среди них есть один несовершеннолетний. Рыбалко также рассказала, что полицейские проводят досмотр задержанных без понятых.

Движение "Левый блок" в своем телеграм-канале пишет, что задержаны трое активистов движения. Задержанных обвиняют в участии несогласованной акции. Ранее очевидцы писали, что участники пикетов стояли с плакатами на удалении друг от друга.

Напомним, 9 сентября в десятках городов России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. В большинстве случаев мероприятия не были согласованы с властями. По всей стране задержали более тысячи человек.