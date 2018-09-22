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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:задержание (5129) пенсионная реформа (1071) пенсионный возраст (718) протест (4315) Россия (70534)

 В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В России в субботу, 22 сентября, проходят акции протеста против повышения пенсионного возраста. В ряде городов они также запланированы на воскресенье, 23 сентября.

Заявителями и организаторами протестных мероприятий является Коммунистическая партия Российской Федерации, "Левый фронт", "Народно-патриотический союз России", а также различные общественные движения и профсоюзные организации, сообщает Русская служба Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В ряде городов акция уже завершена. Несмотря на то, что не во всех случаях местные власти согласовали протестные мероприятия, о задержании или вмешательство полиции пока не сообщалось.

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В Москве на проспекте Сахарова проходит акция "Социальный марш миллионов" согласована с властями. Агентство "Москва" сообщает, что проспект для этих целей перекрывают практически весь день.

Лидер российского "Левого фронта" Сергей Удальцов принимает участие в акции, несмотря на судебный запрет – после назначения административного надзора активисту нельзя участвовать в митингах и других публичных мероприятиях.

В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге 01
В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге 02
В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге 03
В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге 04
В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге 05

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В Санкт-Петербурге на Невском проспекте задержали семерых участников пикетов против повышения пенсионного возраста, пишет Дождь.

Одна из задержанных Наталья Рыбалко подтвердила, что задержаны семь человек. Среди них есть один несовершеннолетний. Рыбалко также рассказала, что полицейские проводят досмотр задержанных без понятых.

Движение "Левый блок" в своем телеграм-канале пишет, что задержаны трое активистов движения. Задержанных обвиняют в участии несогласованной акции. Ранее очевидцы писали, что участники пикетов стояли с плакатами на удалении друг от друга.

Напомним, 9 сентября в десятках городов России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального. В большинстве случаев мероприятия не были согласованы с властями. По всей стране задержали более тысячи человек.

Источник: https://censor.net.ua/p3087582
 
 
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холодильник кое где уже передавливает телевизор В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 4935
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а никто не в курсе,этот вассерман нигде не бастует?

В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 2079
Тётя Роза‏ @Anakoyher 8 февр. 2016 г.

Так выглядит еврей с лишней хромосомой.

В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 6295
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Пожарить им блинов-и их как ветром сдуетВ России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 1778
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холодильник кое где уже передавливает телевизор В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 4935
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Гыг с Вами - ага.., рабы начали бунтовать....

Нам не рабам на это прикольно смотреть.... В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 5620
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Верно . А почему бы не рабам и не посмотреть на рабов . .
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Кацапня, віддайте Крим і всьо наладиться. Не чують.
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я бы на месте путина, еще повысил в два раза, минимум...
задолбали уроды - им только дай поблажку, они откусят по шею!... В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 3652
чернь должна знать свое место!
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В ОРДЛО все точно так, как в СССР. В их СМИ загнивает Украина, разваливается Америка, во всем мире засухи, наводнения, разруха, и только в России и ОРДЛО исключительно тихо, по-божески, и просто продуктово-промышленный рай.
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Когда нет денег дать кадырке, ему отдают Чеченнефтехимпром. Когда нет денег дать зиганову - ему дают кукиш. И тогда он вытаскивает на улицы кого может вытащить...
Хорошо, сойдёт и так... Дальше веселее пойдёт, бабло усыхает... Кстати, никакие потоки 2, 5 и 7 не помогут...
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а никто не в курсе,этот вассерман нигде не бастует?

В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 2079
Тётя Роза‏ @Anakoyher 8 февр. 2016 г.

Так выглядит еврей с лишней хромосомой.

В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 6295
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понятно-схимник отшельник -аскет короче
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Сейчас ему нельзя - израильских евреев боятся, а этого могут ...... В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 5733
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Пожарить им блинов-и их как ветром сдует
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мы то как лохи схавали повышение пенсионного возраста
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вот мордва поганая смуту темную против карликового хуйленка затевают. Кирзачем каждому по яблу дать нужно.
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Кум докушал огурец, И докончил с мукою: "Оказался наш отец Не отцом, а сукою (c)
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хочеться дочекатись кровавої бані на расці федерасці, коли ватани друг друга тисячами крошитимуть
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Це комуняцькі опариші..
Їх не шкода.
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а хоть одно ватное быдло вышло против войны на Донбассе или в Сирии? Или против оккупации Крыма? Ущербные гены, дерьмовый народец
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Протестуют в рашке? Так это им разрешают протестовать. Типо клапан стравливает пар . Побузят да и затихнут. Это царь и опричники отлично понимают.И будут вкалывать до гробовой доски, которая не так далеко от выхода на пенсию. Так в кацапстане всегда исторически принято. Вспомните солевые или медные бунты.
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"Екстрені служби повідомили про пожежу в морзі Центрального клінічного військового госпіталю ФСБ РФ."
Сліди замітають ?
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Цель митинга скорее всего была написать коллективное письмо путе . А их возьми и разогнали раньше .
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В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге.

Это ответ на вопрос, почему обычные люди в россии всегда будут жить лучше, чем в Украине.
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да ну на...а почему черной ленточки на фото нет? В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 4841
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Ничего, украинцы себя на выборах покажут. Нет ни одной страны в мире, где работающий человек не может самостоятельно заплатить за услуги ЖКХ. Эта хуцпа Порошенко выйдет ему боком на выборах.
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Переобулся походу, тот за Кондитера топил. В России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 4909
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Конечно же ,ва фсём теперь винават клятый борыга . А вот как разваливать страну ,23 года подряд (до борыги), так виноватых нет . .
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Слово "протестуют" в новостях из россосии давно пора бы брать в кавычки .
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...сталин и ленин проснулся и вышел на площадь...чье будет ой чье будет бабоньки ..ленин и сталин пратестують о "пенсионной гехфоме"....."да здаствует егволюция" !...--ну этим можно это " габочий класс"...
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Щось тут не те... Кацапи, без дозволу, не бунтують. Чи не вистава?
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Звичайно це вистава, але потім трошки змінять умови цієї реформи і всі розійдуться.
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Типа , у нас не повышают !
Так у нас ещё и тарифы до небес , и бакс с 8 до 28 , и налог на войну , и полная нищета .
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Караул! В рассее пратистуют! А то шо в Польше вышли на демонстрацию 20К народу - и бюджетники и профсоюзы с требованием повышения ЗП и ответа правительства на Цензоре ни-гу-гу. И шо? У них и ЗП повыше, чем у нас и всё равно хотят и добиваются повышения. А у нас жопа и все сидят в своих хатах скраю. А Польша - хороший пример! Нах та рассея?
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7 человек плять, 1861 г. и XXI век для России ничего не изменил.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажВ России снова протестуют против повышения пенсионного возраста: 7 человек задержаны в Санкт-Петербурге. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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