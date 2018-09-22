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 Фоторепортаж, За рубежом
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 Участников пикетов в поддержку Сенцова и Балуха задержали в Москве. ФОТОрепортаж

В Москве задержали Марину Натапову и Константина Котова, которые стояли с одиночными пикетами в поддержку осужденного режиссера Олега Сенцова и крымского активиста Владимира Балуха.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВД-Инфо.

Задержанных отвезли в отдел полиции по району Арбат.

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Участников пикетов в поддержку Сенцова и Балуха задержали в Москве 01

Марина Натапова во время одиночного пикета

Участников пикетов в поддержку Сенцова и Балуха задержали в Москве 02

Константин Котов во время одиночного пикета

Натапова написала объяснительную, после чего ее отпустили из полиции. Она рассказала, что в отделе другой задержанный ткнул Котова в глаз, когда тот подписывал документы. После этого ему вызвали скорую.

Перед случившимся, по словам Натаповой, нападавший и задержанные вместе с ним мужчина и девушка подходили к активистам и угрожали им избиением. Когда пикетчики вызывали дежурного, он, как утверждает собеседница ОВД-Инфо, говорил, что "все нормально". Натапова предположила, что нападавший может быть провокатором, и добавила, что он знал о пикете в поддержку Сенцова.

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Котов сообщил, что нападавший ткнул его пальцем в глаз. После произошедшего его отвезли в больницу, где врачи зафиксировали у активиста эрозию роговицы левого глаза. Затем Котова отпустили.

Источник: https://censor.net.ua/p3087579
 
 
 Топ комментарии
 
я просто хотел напомнить, что российский оппозиционер, это то еще чудо в перьях. у него в черепушке запросто могут уживаться #freeSentsov и "Крым - не бутерброд". это я говорю просто чтобы никаких иллюзий не было.
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это все, конечно, замечательно, но у меня есть один вопрос к каждому россиянину хоть из оппозиции хоть откуда. пусть ответят чей Крым?
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зачем ты мне эту крысу ботоксную запостил?
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у мокшан есть только два варианта ответа? №1-он(крым) "наш". т.е. ихний.
и ещё один вариант №2. как отвечал на такой вопрос один известный боксёр симферопольский-"чей крым?-крым крымчан"
кацапы-это больная субстанция, которой не нужно задавать такие вопросы. их просто нужно молча утилизировать при любом удобном случае.
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я просто хотел напомнить, что российский оппозиционер, это то еще чудо в перьях. у него в черепушке запросто могут уживаться #freeSentsov и "Крым - не бутерброд". это я говорю просто чтобы никаких иллюзий не было.
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в 2017 можно сканером со смартфона считывать Участников пикетов в поддержку Сенцова и Балуха задержали в Москве - Цензор.НЕТ 8567
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исправить ситуацию можно путем использования принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1950 году резолюции 377 «Единство ради мира».

Она предусматривает, что в случае, если Совбез ООН не может принять решение относительно ситуации, которая возникает из-за актов агрессии, нарушения всеобщего мира и безопасности, это может сделать Генассамблея. Там Российская Федерация права вето не имеет. За 66 лет этот механизм использовали десять раз.

Для этого созывается чрезвычайная специальная сессия во время которой Генассамблея ООН принимает соответствующую резолюцию.
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Лише дві людини вийшло, а ще перша нерусская. От вам і кількість нормальних на вся росію.
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Подумаешь - у нас патриотов и участников АТО просто в тюрьму садят ...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУчастников пикетов в поддержку Сенцова и Балуха задержали в Москве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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