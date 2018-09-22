 Участников пикетов в поддержку Сенцова и Балуха задержали в Москве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВД-Инфо.

Задержанных отвезли в отдел полиции по району Арбат.

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Марина Натапова во время одиночного пикета

Константин Котов во время одиночного пикета

Натапова написала объяснительную, после чего ее отпустили из полиции. Она рассказала, что в отделе другой задержанный ткнул Котова в глаз, когда тот подписывал документы. После этого ему вызвали скорую.

Перед случившимся, по словам Натаповой, нападавший и задержанные вместе с ним мужчина и девушка подходили к активистам и угрожали им избиением. Когда пикетчики вызывали дежурного, он, как утверждает собеседница ОВД-Инфо, говорил, что "все нормально". Натапова предположила, что нападавший может быть провокатором, и добавила, что он знал о пикете в поддержку Сенцова.

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Котов сообщил, что нападавший ткнул его пальцем в глаз. После произошедшего его отвезли в больницу, где врачи зафиксировали у активиста эрозию роговицы левого глаза. Затем Котова отпустили.