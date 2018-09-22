 Участников пикетов в поддержку Сенцова и Балуха задержали в Москве. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВД-Инфо.
Задержанных отвезли в отдел полиции по району Арбат.
Марина Натапова во время одиночного пикета
Константин Котов во время одиночного пикета
Натапова написала объяснительную, после чего ее отпустили из полиции. Она рассказала, что в отделе другой задержанный ткнул Котова в глаз, когда тот подписывал документы. После этого ему вызвали скорую.
Перед случившимся, по словам Натаповой, нападавший и задержанные вместе с ним мужчина и девушка подходили к активистам и угрожали им избиением. Когда пикетчики вызывали дежурного, он, как утверждает собеседница ОВД-Инфо, говорил, что "все нормально". Натапова предположила, что нападавший может быть провокатором, и добавила, что он знал о пикете в поддержку Сенцова.
Котов сообщил, что нападавший ткнул его пальцем в глаз. После произошедшего его отвезли в больницу, где врачи зафиксировали у активиста эрозию роговицы левого глаза. Затем Котова отпустили.
и ещё один вариант №2. как отвечал на такой вопрос один известный боксёр симферопольский-"чей крым?-крым крымчан"
кацапы-это больная субстанция, которой не нужно задавать такие вопросы. их просто нужно молча утилизировать при любом удобном случае.
Она предусматривает, что в случае, если Совбез ООН не может принять решение относительно ситуации, которая возникает из-за актов агрессии, нарушения всеобщего мира и безопасности, это может сделать Генассамблея. Там Российская Федерация права вето не имеет. За 66 лет этот механизм использовали десять раз.
Для этого созывается чрезвычайная специальная сессия во время которой Генассамблея ООН принимает соответствующую резолюцию.