 "Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи – воровать и врать", - коммунисты на митинге против пенсионной реформы в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

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Как сообщается, в акции приняли участие более 30 человек – в основном представители КПРФ и Союза советских офицеров Крыма. Выступающие считают, что их предыдущие требования "не были услышаны Медведевым и Путиным".

Митингующие называли "людоедской" пенсионную реформу. Первый секретарь крымского комитета КПРФ Сергей Богатыренко заявил, что "Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи – воровать и врать".

Как сообщается, участники митинга единогласно проголосовали за резолюцию с требованием отставки российского правительства Дмитрия Медведева и формирования "левоцентристского правительства народного доверия, способного вывести страну из кризиса".

"Мы требуем отзыва из Государственной думы России правительственного проекта пенсионной реформы о повышении пенсионного возраста и проведения всероссийского референдума, инициированного КПРФ по данному вопросу", – говорится в тексте резолюции.

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Участники митинга также требуют отставки российского парламента Крыма.

22 сентября в соседней России проходят акции против повышения пенсионного возраста.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Российский президент предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Ранее подконтрольные Кремлю парламенты Крыма и Севастополя поддержали проект российского закона о пенсионной реформе. 19 сентября российский парламент Крыма принял законопроект, сохраняющий льготы для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет.