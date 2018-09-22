 "Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи – воровать и врать", - коммунисты на митинге против пенсионной реформы в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, в акции приняли участие более 30 человек – в основном представители КПРФ и Союза советских офицеров Крыма. Выступающие считают, что их предыдущие требования "не были услышаны Медведевым и Путиным".
Митингующие называли "людоедской" пенсионную реформу. Первый секретарь крымского комитета КПРФ Сергей Богатыренко заявил, что "Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи – воровать и врать".
Как сообщается, участники митинга единогласно проголосовали за резолюцию с требованием отставки российского правительства Дмитрия Медведева и формирования "левоцентристского правительства народного доверия, способного вывести страну из кризиса".
"Мы требуем отзыва из Государственной думы России правительственного проекта пенсионной реформы о повышении пенсионного возраста и проведения всероссийского референдума, инициированного КПРФ по данному вопросу", – говорится в тексте резолюции.
Участники митинга также требуют отставки российского парламента Крыма.
22 сентября в соседней России проходят акции против повышения пенсионного возраста.
В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Российский президент предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.
Ранее подконтрольные Кремлю парламенты Крыма и Севастополя поддержали проект российского закона о пенсионной реформе. 19 сентября российский парламент Крыма принял законопроект, сохраняющий льготы для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет.
Задача Путина - воплотить все это в жизнь ради своего выживания....
Текст петиции.
Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.
В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.
На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.
Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)
У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne
-------------------------------------
Инструкция как подписать.
*******************
1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!
украинский МИД поставил точку - москали не друзья…
Практически это кпсс с другим названием.....
--
Кернес: Ну, давайте, ну, ебать-копать...
Добкин: Геш, ну я дай... я прочитаю сначала... я ж текст не знаю. А, вот... Эту программу.
Помощник (показывая пальцем на текст): Эту программу - раз. Эту программу - два.
Кернес: Ты не в кадр, ты вот сюда смотри!
Добкин: Я вот думаю, как мне руки делать...
Кернес: Та потом... Хуйня это... руки... давай уже в камеру.
Кернес (помощнику): Куда галстук, скажи, - к тебе или от меня?
Помощник: Ко мне.
Кернес (помощнику): Я не могу сделать, потому что вот этот шнурок, блядь!
Добкин (Кернесу): Так, отходи отсюдова.
...
Кернес: Ты должен так говорить: «состояние дорог - больное место Харькова». «В каждой точке города». Ну, как бы... Как с выражением. Давай, попробуй. Поехали.
Добкин: После точки города... После «города» точка стоит или запятая?
Кернес: Точка!
Добкин (в сторону): Гена, я тебя прошу! Дай я буду текст читать! Не у тебя спрашиваю! (поворачивается лицом в кадр) Харьковчане должны жить в удобном для жизни городе.
Кернес: Давайте будем сниматься! Пускай там все молчат нахуй, блядь!
И это скрыто в психологии самого человека. Почитайте статьи, и особенно комментарии
к статьям.
Якійсь розіграш, а не протест.
К сожалению
а продолжает славные традиции - врать и воровать...
та любая - врать и воровать - ето святое...