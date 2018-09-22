EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  1762  68
Материалы по теме:
Все про:КПРФ (63) Крым (20623) пенсионеры (620) пенсионная реформа (1071) Россия (70534)

 "Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи – воровать и врать", - коммунисты на митинге против пенсионной реформы в оккупированном Крыму. ФОТО

В Симферополе отделение КПРФ провело митинг против российской пенсионной реформы. На собрании звучала критика в адрес главы российского правительства Дмитрия Медведева, а также впервые на подобных митингах – критика президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: По всей России проходят протесты против повышения пенсионного возраста: "Путин грабит народ!", "Мы - против власти жуликов и воров!"

Как сообщается, в акции приняли участие более 30 человек – в основном представители КПРФ и Союза советских офицеров Крыма. Выступающие считают, что их предыдущие требования "не были услышаны Медведевым и Путиным".

Митингующие называли "людоедской" пенсионную реформу. Первый секретарь крымского комитета КПРФ Сергей Богатыренко заявил, что "Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи – воровать и врать".

Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи – воровать и врать, - коммунисты на митинге против пенсионной реформы в оккупированном Крыму 01

Как сообщается, участники митинга единогласно проголосовали за резолюцию с требованием отставки российского правительства Дмитрия Медведева и формирования "левоцентристского правительства народного доверия, способного вывести страну из кризиса".

"Мы требуем отзыва из Государственной думы России правительственного проекта пенсионной реформы о повышении пенсионного возраста и проведения всероссийского референдума, инициированного КПРФ по данному вопросу", – говорится в тексте резолюции.

Читайте также: О митингах ни слова: как на российском телевидении замалчивают тему массовых протестов против пенсионной реформы

Участники митинга также требуют отставки российского парламента Крыма.

22 сентября в соседней России проходят акции против повышения пенсионного возраста.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Российский президент предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Ранее подконтрольные Кремлю парламенты Крыма и Севастополя поддержали проект российского закона о пенсионной реформе. 19 сентября российский парламент Крыма принял законопроект, сохраняющий льготы для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3087561
 
 
 Топ комментарии
 
Конченые совки, даю 146%. что эти твари первыми бежали на "референдум". Жрите теперь не обляпайтесь.
 показать весь комментарий
 
мы то как лохи схавали повышение пенсионного возраста
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что интересного может быть у 30 никому не нужных комуняк.
 показать весь комментарий
 
 
сергей ронин - " Что интересного может быть у 30 никому не нужных комуняк" - кому как, а на Крыме так "Єдина Росія за 20 років навчилася робити дві речі - красти і брехати", - комуністи на мітингу проти пенсійної реформи в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5726
"Єдина Росія за 20 років навчилася робити дві речі - красти і брехати", - комуністи на мітингу проти пенсійної реформи в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8976
 показать весь комментарий
 
Конченые совки, даю 146%. что эти твари первыми бежали на "референдум". Жрите теперь не обляпайтесь.
 показать весь комментарий
 
 
мы то как лохи схавали повышение пенсионного возраста
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос не в пенсионной реформе, а в продажности этих тварей. Когда они махали парашкинской тряпкой, они думали. что попадут в рай.
 показать весь комментарий
 
 
Они себя наказали . У них умерли понятия туристический сезон и сезон полива .
 показать весь комментарий
 
БПП и " Народный фронт " этому и учить не надо было.
 показать весь комментарий
 
Россия планомерно идет к изоляции
Задача Путина - воплотить все это в жизнь ради своего выживания....
 показать весь комментарий
 
 
Настоятельно прошу поддержать эту петицию на сайте ВР https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060. От вас требуется всего один раз «нажать на спусковой крюч@к» в контр информационной войне, которую ведёт Украина с российским агрессором!

Текст петиции.

Держава Україна перебуває в умовах "гібридної війни" та агресії Росії проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. В умовах окупації української території, нищення тисяч українських воїнів, нівечення мільйонів родин, породження нескінченної кількості сиріт і безбатченків. В таких обставинах народні депутати України не можуть закривати очі та потурати поширенню дезінформації, ворожої пропаганди через інформаційні активи Кремля в Україні, зокрема на телеканалах "112 Україна" та NewsOne, які активно транслюють інформаційнійну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управління кума Путіна - Медведчука (https://goo.gl/HTBT56) та регіонала Мураєва, який виступає проти декомунізації та називав Олега Сенцова терористом.

В ефірах згаданих телеканалів все частіше знаходять притулок політичні діячі, які, майже не ховаючись, при повному потуранні ведучих, поширюють брехню про ЗСУ, використовують прийоми воєнної пропаганди проти України та українців. Пересмикування і маніпуляції фактами, напівправда, що згодом перетворюється у відверту брехню, заклики щодо примирення з Росією - державою, що вже п'ятий рік веде війну проти України, вбиваючи наших побратимів, ворогом, який розірвав навпіл нашу територію і понівечив мільйони життів.

На сході щодня гинуть найкращі сини українського народу, а ми дозволяємо Росії вільно брехати з телеефірів і ганьбити їхню світлу пам'ять. Народні депутати України повинні виступити єдиним фронтом і обрубати ворогу всі можливості вкладати в голови українців ворожу пропаганду, аби вберегти нашу землю, наш народ і самих себе.

Окрім цього, телеканал "112 Україна" має низку порушень ліцензійних умов та попереджень від Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення (https://goo.gl/M7Lpxt)

У зв'язку з цим, вимагаємо вжиття всіх необхідних заходів в межах повноважень та в рамках чинного законодавства, щоб у найкоротший термін припинити ліцензійну діяльність телеканалів "112 Україна" та NewsOne

-------------------------------------
Инструкция как подписать.
*******************
1. Заходим на сайт. https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/?id=4060 Чтобы подписать петицию, вам нужно зарегистрироваться. (Да, это сайт Верховной Рады, а не игра в цветные шарики). Нажимаем кнопку «реєстрація».
2. Заполняем простую как угол дома форму. Фамилия, имя, адрес электронной почты, телефон, город, улица и так далее. Нажимаем кнопку внизу страницы «створити обліковий запис».
3. Открываем ящик своей электронной почты. Находим там письмо с адреса services_autoreplay@v.rada.gov.ua, о подтверждении регистрации и тыцкаем в надпись «підтвердити створення облікового запису».
4. Снова возвращаемся на сайт где размещена петиция и нажимаем кнопку «увійти». Программа попросит заполнить аж ДВА поля. "Ваш ID" и «пароль».
5. ID - это ваш адрес электронной почты, (или фамилия и имя). Пароль - находится в том письме, которое пришло с сайта ВР. Его просто копируете, вставляете в нужное поле и нажимаете кнопку «увійти».
6. После того, как оказались на странице петиции, нажимаете кнопку «підписати». После этого, возвращаетесь в свой электронный ящик, находите НОВОЕ письмо с того же адреса, открываете его и нажимаете синию надпись «Підтвердити підпис петиції»
7. ВСЬО!!
 показать весь комментарий
 
"Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи - воровать и врать", то таки ДА! Но чья бы корова мычала , а камунячья - молчала! Могли бы и себя вспомнить, типо в этой "ебимой сРасии" не камуняки заправляют. Вор у вора ... ага!
 показать весь комментарий
 
 
Как так ? Рабы бунтуют ? Хотя от КП ..... Им иногда можно политику партии и покритиковать. Но тихо. Шоб царю было удобно.
 показать весь комментарий
 
 
Украина уведомила Россию о непродлении Договора о дружбе
украинский МИД поставил точку - москали не друзья…
 показать весь комментарий
 
 
Их братья в овраге под Воронежем лошадь доедают.....
 показать весь комментарий
 
раньше вроде под Тамбовом ели . что теперь под Воронеж перебрались ?
 показать весь комментарий
 
Партия "единая россия"...есть ни что иное как реакринация партии "кпсс".... так чему коммуняки так сильно удивлены..???
 показать весь комментарий
 
 
Эти гопники взяли все у кпсс....все методы... до единого....
Практически это кпсс с другим названием.....
 показать весь комментарий
 
вот это похоже на едро "Єдина Росія за 20 років навчилася робити дві речі - красти і брехати", - комуністи на мітингу проти пенсійної реформи в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5181
--
Кернес: Ну, давайте, ну, ебать-копать...
Добкин: Геш, ну я дай... я прочитаю сначала... я ж текст не знаю. А, вот... Эту программу.
Помощник (показывая пальцем на текст): Эту программу - раз. Эту программу - два.
Кернес: Ты не в кадр, ты вот сюда смотри!
Добкин: Я вот думаю, как мне руки делать...
Кернес: Та потом... Хуйня это... руки... давай уже в камеру.
Кернес (помощнику): Куда галстук, скажи, - к тебе или от меня?
Помощник: Ко мне.
Кернес (помощнику): Я не могу сделать, потому что вот этот шнурок, блядь!
Добкин (Кернесу): Так, отходи отсюдова.
...
Кернес: Ты должен так говорить: «состояние дорог - больное место Харькова». «В каждой точке города». Ну, как бы... Как с выражением. Давай, попробуй. Поехали.
Добкин: После точки города... После «города» точка стоит или запятая?
Кернес: Точка!
Добкин (в сторону): Гена, я тебя прошу! Дай я буду текст читать! Не у тебя спрашиваю! (поворачивается лицом в кадр) Харьковчане должны жить в удобном для жизни городе.
Кернес: Давайте будем сниматься! Пускай там все молчат нахуй, блядь!
 показать весь комментарий
 
Даже "положить на стол партбилет"....в партии "едим россию"...есть такое же самое страшное наказание как и в кпсс.....
 показать весь комментарий
 
К стати "бьюткивщина"...по своей сути есть точная копия партии "единая россия"....
 показать весь комментарий
 
Почему лягушка хвалит свое болото? У каждого свой ответ, но есть результирующий.
И это скрыто в психологии самого человека. Почитайте статьи, и особенно комментарии
к статьям.
 показать весь комментарий
 
при КПСС за хищение госимущества в особо крупных размерах (15 тыс руб - на сейчас примерно 15 тыс долл) -- реально работала статья УК (уголовн.кодекса) - расстрел нахрен --- примерно как сейчас в Китае. Скидок не было никому. Так что сравнивать, извините, некорректно.
 показать весь комментарий
 
"Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи - воровать и врать " "Єдина Росія за 20 років навчилася робити дві речі - красти і брехати", - комуністи на мітингу проти пенсійної реформи в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3404 а еще 21 год назад Россией правили кристально честные правдолюбы
 показать весь комментарий
 
россии нет , есть Орда , которая владеет ватным сбродом почти 800 лет .
 показать весь комментарий
 
А де омон, чому дубцями комуняків не пригостили ?
Якійсь розіграш, а не протест.
 показать весь комментарий
 
 
Та про які дубці мова? ОМОН із-за кутка охороняє "демонстрантів". "Демократія" на федераске.
 показать весь комментарий
 
 
одразу і подумала, що протест фейковий
 показать весь комментарий
 
 
Чудні якісь ці 30 кацапів...вимагають вони щось там.На всі ваші вимоги #уйлом давним давно накладений великий болт. Болтяра. Попиз діли- і в стойло. Денех нєт...
 показать весь комментарий
 
 
Едросты и коммуняки - один хер. Одна банда, покрывающая друг дружку. Просто коммунякам нужно больше бабла перед вяликим октябрём.
 показать весь комментарий
 
К вечеру вся эта братия сядет на бутылки...в отделениях милици...и дружно будет петь хвалебные оды хуйлу...и мишке плюшевому...
 показать весь комментарий
 
До этого был удар в спину снаружи , а теперь изнутри .
 показать весь комментарий
 
В Крыму вышло 30 человек, в многомиллионной Москве - аж 3 тысячи. Да насрать там населению на пенсии, как ни странно. Не получится из этого "больших потрясений и свержения режима х"йла"
К сожалению
 показать весь комментарий
 
 
Ишь чего холопы майданить надумали,росгвардии на них нет.Где козаки?Где нагайки?
 показать весь комментарий
 
От же москаляки коммунисты. И тут соврали.
 показать весь комментарий
 
Не нравится.А как танцевали, песни пели, кричали камни с неба. Теперя больше трех не собирайся, слово кривое в известный адрес не скажи, тезисы съездов и их вождя конспектируй и цитируй, работай почти до гроба. Рабское общество, но сами захотели.Вот скинут взваленное на себя иго рашистов, тогда посмотрим.
 показать весь комментарий
 
Ну комуністи як комуністи...Показують свій товар...Мовляв,ми можемо вас критикувати,обзивати,збирати проти вас людей...А ви можете відстебнути нам з того,що накрали,бо самим нам красти не старчить ні розуму,ні вміння,а главноє партійная лєнінская совєсть нє пазваляєт...Дасте нам трошки - ми і перестанем критикувати,дасте ще - ми і підспіваємо,і дупу полижемо - всьо как учіл вождь пролєтаріата...Отакі вони,комуністи - інтернаціоналісти,вчора наші,сьогодні російські,але всьо пензлюють к свєтлому будущему,лишаючи по собі мільйони жертв...
 показать весь комментарий
 
Крым - это земля Украины , а всё живое , что бегает по ней , временно .
 показать весь комментарий
 
Это коммуняки за 100 лет своего правления в параше научились только убивать, воровать и врать. А "Едро"- это плоть от плоти самих коммуняк, так что ничему новому они и научиться не могли.
"Єдина Росія за 20 років навчилася робити дві речі - красти і брехати", - комуністи на мітингу проти пенсійної реформи в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7409
 показать весь комментарий
 
 
може я кого удивлю, но рассия не научилась,
а продолжает славные традиции - врать и воровать...
 показать весь комментарий
 
 
единая, справедливая, новая, старая
та любая - врать и воровать - ето святое...
 показать весь комментарий
 
Повышение пенсионного возраста в РФ, сильно ударило по рейтингам единоросов и лично господина путина, возможно это политическая "оплошность", может реальные проблемы в экономике, а может... Очередная технология от кремлевских манипуляторов. Дело в том, что американцы и европейцы очень сильно опасаются реванша коммунистов в РФ, как ни парадоксально это выглядит, но именно этот момент является сдерживающим фактором для усиления санкций, по этому вполне вероятно, что повышение пенсионного возраста технологический шаг, выборы в Приморье, активизация коммунистических политсил по всей РФ, явно демонстрируют западу надвигающуюся угрозу, не знаю, может ошибаюсь, но я лично не верю что в РФ есть хоть одна политсила вне контроля спецслужб, тем более коммунисты.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество"Единая Россия за 20 лет научилась делать две вещи – воровать и врать", - коммунисты на митинге против пенсионной реформы в оккупированном Крыму. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх