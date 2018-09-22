EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Киевские новости
  3753  39
Все про:драка (1668) Киев (16496) застройка (513) титушки (448)

 Массовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 "охранников" строительства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты протестовали против застройки территории, на которой планируется обустройство экопарка "Осокорки".

На Осокорках в Киеве произошли столкновения между активистами и неизвестными, охранявшими скандальную стройку. Около 100 активистов протестовали против застройки территории, на которой планируется обустройство экопарка "Осокорки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Противники застройки попытались пройти на стройплощадку. Они снесли забор, охраняющий строительство. Активистов встретила "охрана" стройка – мужчины спортивной наружности, одетые в маски и экипированные полицейским шлемами и щитами.

На место событий прибыла полиция. "Охрана" стройки сначала пыталась бросать в полицейских петарды, но вскоре стала разбегаться. Тех, кто не успел убежать, полицейские задержали.


Массовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 охранников строительства 01
Массовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 охранников строительства 02
Массовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 охранников строительства 03
Массовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 охранников строительства 04
Массовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 охранников строительства 05

Активисты начали разбирать забор, который изнутри был обтянут колючей проволокой. На территории лагеря были найдены бутылки с неизвестной жидкостью и биты.

Массовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 охранников строительства 06

Пресс-секретарь Дарницкого райуправления полиции Инна Гамалий сообщила в комментарии Громадському, что сейчас ситуация более-менее спокойная и находится под контролем полиции.

"Около 40 лиц, грубо нарушавших общественный порядок и совершавших хулиганские действия, доставлены в территориальное управление, где будут установлены их анкетные данные", – сказала Гамалий.

Согласно предварительному выводу полицейских, случившееся будет квалифицировано как "хулиганство".

Столкновения на территории скандальной стройки происходят не впервые. Так, 28 июля в ходе массовой драки пострадал фотокорреспондент международного агентства Associated Press Ефрем Лукацкий. А 16 мая с охраной застройщика дрались представители "Нацкорпуса".

Источник: https://censor.net.ua/p3087556
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно, КТО снабдил этих "охранников - дятлов" (очень кстати похожих на штатных ментов) щитами и шлемами МВД? А может быть Арсен знает? К слову, рюкзаки у этих дятлов не встречались, ну те самые, знаменитые?
 показать весь комментарий
 
Бывшая беркутня пошла подрабатывать титушнёй.
 показать весь комментарий
 
Сносите забор нах. И освобождайте пляж от застройщиков.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Выполнили заказ по отжиму земли у застройщика, вот и всё.
 показать весь комментарий
 
 
Активисты тоже выполняли? а чей заказ?
 показать весь комментарий
 
 
наконец заластали скинхедов дармоедов заробитчан..жаль не посадят
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, КТО снабдил этих "охранников - дятлов" (очень кстати похожих на штатных ментов) щитами и шлемами МВД? А может быть Арсен знает? К слову, рюкзаки у этих дятлов не встречались, ну те самые, знаменитые?
 показать весь комментарий
 
 
Сносите забор нах. И освобождайте пляж от застройщиков.
 показать весь комментарий
 
 
Бывшая беркутня пошла подрабатывать титушнёй.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Возможно ли такое в цивилизованном европейском государстве? Нет! Нет! Нет! "Да, азиаты мы с роскосыми и узкими глазами"! Как можно, без отката властям, получить право на застройку парка? У нас - запросто! Заплатил и получил разрешение! А охрана чья? Нардепа? Или МВД? Кто этим керует? Ну не считайте нас за быдло! Власти нет! Бандиты, они же активисты, они же демократы, они же нардепы... они власть сегодня! Не заметили за "мовными" разборками?
 показать весь комментарий
 
 
Всё смешалось в чьём-то повреждённом мозге -- типичный электорат мураева-медведчука-рабиновича.
 показать весь комментарий
 
 
Какой нафиг парк? Там пустырь, который под застройку еще десять лет назад передали. А экопарк - это просто рейдеры, которые несколько лет пытаются отжать землю у застройщика.
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно верно. Официально там нет никакого парка.
 показать весь комментарий
 
Мордай у глебу! Лежать , бояццо, суки!
 показать весь комментарий
 
 
А шо там так гарно горіло в кінці відео... Чи бува не намети "охоронців"... Хто з місцевих підскажіть.
 показать весь комментарий
 
Даже обидно за активистов. Всегда им противостоят "лица спортивной наружности". То ли активисты мало кушают, то ли много бухают и курят.
 показать весь комментарий
 
 
Сколько же лет ещё пройдет, пока вы не поймёте, что не все активисты борющиеся за что угодно, автоматически правы. Их точно так же можно нанять.
 показать весь комментарий
 
А что Педалик молчит? Или ему бабла отсыпали и он пытается теперь мысли собрать. Что касается типа охранников, то понятное дело опросят и отпустят - типа проходили мимо и случайно на стройку зашли, типа заблудились
 показать весь комментарий
 
 
Охранники охраняли стройку от активистов, которые постоянно нападают на стройку, жгут строительную технику и избивают строителей до полусмерти. Вот такие вот активисты. В прошлый раз эти активисты были в балаклавах и с дубинками, только их полиция почемуто не тронула. Видимо землю кто-то из властьимущих отжать хочет
 показать весь комментарий
 
 
А я как то и не против. Если бы в Киеве , как и впрочем и по всей Украине не была разрушена правоохранительная система, то таких бы ситуаций не было. Все решалось бы в судах. И мне как то без разницы кто башлял Педалику или пктивисты или хозяева стройплощадки.
 показать весь комментарий
 
Мирные активисты мирно снесли забор, мирно сожгли строительную технику мирными коктейлями молотова.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мирные активисты грохнули 5 мусоров на майдане. Резцльтат закономерен. Теперь этих активистов как тараканов.
 показать весь комментарий
 
Фиг поймешь. Время расставит все по местам.
 показать весь комментарий
 
Когда закон только для неугодных, то возникновение "мирных" акций неизбежно!
 показать весь комментарий
 
"Массовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 "охранников" строительства" - эту титушню сколотил совок Авакорюкзак, а главарь этой банды, "социалист" и уголовник, Кива (советник Авакорюкзака), все достойные, проверенные в деле, люди, когдато враг и сопреник Аваова, Гепа, теперь по одну сторону баррикад под руководством шоколадного Пахана, с таким народом мы пойдём не в Европу, а в ж.пу, на задворки истории.
 показать весь комментарий
 
Платят одинаково,что активистам,что охранникам.Хочешь ходи туда сюда.
 показать весь комментарий
 
 
На акцію проти знищення екосистеми осокорківських озер у Києві зігнали пенсіонерів
https://informator.news/na-aktsiiu-proty-znyshchennia-ekosystemy-osokorkivs-kykh-ozer-u-kyievi-zihnaly-pensioneriv/
 показать весь комментарий
 
Как под копирку! Одновременно, в Одессе! Даже снос забора состоялся. Вот тока в Одессе похитрее менты оказались... Впрочем, ознакомьтесь:
https://etcetera.media/zastroyka-na-odesskom-plyazhe-ustroili-massovyie-besporyadki-foto.html
 показать весь комментарий
 
 
Пророссийсские сайты как всегда в своём репертуаре,пишут что задержали тех кто был против стройки ,а не охрану﻿
 показать весь комментарий
 
 
Чуть ли не впервые полиция что то сделала.Что то случилось?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков подогнал своей банде щиты и шлёмы, а иначе, кто их мог всем этим снабдить?!
 показать весь комментарий
 
 
они заодно..без сопротивления..а у копов даже оружия нет..цирк уродов дубль 100500
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияМассовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 "охранников" строительства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх