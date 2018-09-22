 Массовая драка на скандальной стройке в районе Осокорков: полиция задержала 40 "охранников" строительства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Осокорках в Киеве произошли столкновения между активистами и неизвестными, охранявшими скандальную стройку. Около 100 активистов протестовали против застройки территории, на которой планируется обустройство экопарка "Осокорки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Противники застройки попытались пройти на стройплощадку. Они снесли забор, охраняющий строительство. Активистов встретила "охрана" стройка – мужчины спортивной наружности, одетые в маски и экипированные полицейским шлемами и щитами.

На место событий прибыла полиция. "Охрана" стройки сначала пыталась бросать в полицейских петарды, но вскоре стала разбегаться. Тех, кто не успел убежать, полицейские задержали.













Активисты начали разбирать забор, который изнутри был обтянут колючей проволокой. На территории лагеря были найдены бутылки с неизвестной жидкостью и биты.

Пресс-секретарь Дарницкого райуправления полиции Инна Гамалий сообщила в комментарии Громадському, что сейчас ситуация более-менее спокойная и находится под контролем полиции.

"Около 40 лиц, грубо нарушавших общественный порядок и совершавших хулиганские действия, доставлены в территориальное управление, где будут установлены их анкетные данные", – сказала Гамалий.

Согласно предварительному выводу полицейских, случившееся будет квалифицировано как "хулиганство".

Столкновения на территории скандальной стройки происходят не впервые. Так, 28 июля в ходе массовой драки пострадал фотокорреспондент международного агентства Associated Press Ефрем Лукацкий. А 16 мая с охраной застройщика дрались представители "Нацкорпуса".