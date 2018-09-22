 Львовский школьник Елейко занял 1-е место на международных молодежных дебатах в Братиславе. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Школам на Прикарпатье рекомендуют начинать неделю с гимна и молитвы

В течение недели в Братиславе школьники соревновались в международных квалификационных раундах и полуфинале.

В финал вышли 4 участников - украинец Елейко получил первое место.

Темой финала дебатов стала "Должны ли каналы теле- и радиовещания быть лучше защищенными от влияния правительства?"

В 12 Международном финале приняли участие 24 школьника, которые победили в национальных соревнованиях в странах Центральной и Восточной Европы.