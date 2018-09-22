 Львовский школьник Елейко занял 1-е место на международных молодежных дебатах в Братиславе. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования, передает Цензор.НЕТ.
В течение недели в Братиславе школьники соревновались в международных квалификационных раундах и полуфинале.
В финал вышли 4 участников - украинец Елейко получил первое место.
Темой финала дебатов стала "Должны ли каналы теле- и радиовещания быть лучше защищенными от влияния правительства?"
В 12 Международном финале приняли участие 24 школьника, которые победили в национальных соревнованиях в странах Центральной и Восточной Европы.
Молодец пацан. Но тема постепенно теряет актуальность - будущее за сетевыми медиа, а не вертикальными внутричерепными воронками.
Рекомендую всем почитать интересную статью по теме:
10 новых парадигм медиакоммуникации в эпоху цифровых технологий
Хосе Луис Ориуэла, профессор школы коммуникаций Университета Наварры (Испания), рассказал в своём блоге о том, как изменился характер медиакоммуникаций после появления цифровых медиа.
"-Як ти став переможцем міжнародних дебатів?
-Розумієте, я люблю збирати, сушити і колекціонувати рослинки, проте мама часто просить допомогти їй по господарству, тобто хоче, щоб я зігнорував моє невинне дитяче захоплення, і втратив шанс зробити світове відкриття в галузі ботаніки... Я часто розмовляв з нею про це..."
Ну, хотя, если получается, то почему бы и нет.
================
Якась совкова тема.
Головне, що цю банальність серйозно пропонують для обговорення дітям.