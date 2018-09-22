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 Львовский школьник Елейко занял 1-е место на международных молодежных дебатах в Братиславе. ФОТО

Ученик львовского лицея №28 Ярема-Лука Елейко занял первое место в 12 Международном финале Международных молодежных дебатов в Словакии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования, передает Цензор.НЕТ.

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В течение недели в Братиславе школьники соревновались в международных квалификационных раундах и полуфинале.

В финал вышли 4 участников - украинец Елейко получил первое место.

Львовский школьник Елейко занял 1-е место на международных молодежных дебатах в Братиславе 01

Темой финала дебатов стала "Должны ли каналы теле- и радиовещания быть лучше защищенными от влияния правительства?"

В 12 Международном финале приняли участие 24 школьника, которые победили в национальных соревнованиях в странах Центральной и Восточной Европы.

Источник: https://censor.net.ua/p3087555
 
   
 Топ комментарии
 
Крутой хлопчык, жаль если свалит.
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Мог бы написать короче: голоден. Или ещё короче: нищ. Эффект был бы аналогичным.
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Май повагу до ПРЕЗИДЕНТА. на соромь себе прилюдно Львівський школяр Єлейко посів 1-ше місце в міжнародних молодіжних дебатах у Братиславі - Цензор.НЕТ 4775
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Темой финала дебатов стала "Должны ли каналы теле- и радиовещания быть лучше защищенными от влияния правительства?"
Молодец пацан. Но тема постепенно теряет актуальность - будущее за сетевыми медиа, а не вертикальными внутричерепными воронками.
Рекомендую всем почитать интересную статью по теме:
10 новых парадигм медиакоммуникации в эпоху цифровых технологий

Хосе Луис Ориуэла, профессор школы коммуникаций Университета Наварры (Испания), рассказал в своём блоге о том, как изменился характер медиакоммуникаций после появления цифровых медиа.
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Ітак виїде з України, тут нема перспектив... Мінімум в Польщу, максимум в США...
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тобі та таким як ти "перспективи" лише в лугандоні Львівський школяр Єлейко посів 1-ше місце в міжнародних молодіжних дебатах у Братиславі - Цензор.НЕТ 3927 А у Яреми-ЛУКИ весь світ попереду і він ВИБЕРЕ Львівський школяр Єлейко посів 1-ше місце в міжнародних молодіжних дебатах у Братиславі - Цензор.НЕТ 641
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МОЖЛИВЕ ІНТЕРВ'Ю З ПЕРЕМОЖЦЕМ.
"-Як ти став переможцем міжнародних дебатів?
-Розумієте, я люблю збирати, сушити і колекціонувати рослинки, проте мама часто просить допомогти їй по господарству, тобто хоче, щоб я зігнорував моє невинне дитяче захоплення, і втратив шанс зробити світове відкриття в галузі ботаніки... Я часто розмовляв з нею про це..."
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Языком молоть - не мешки ворочать.

Ну, хотя, если получается, то почему бы и нет.
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умница, Украина может гордиться своими талантливыми и одарёнными детьми, перед ним все дороги открыты и своё будущее он выберет сам … будем надеяться в Украине
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Иван Петрович Сидоров приветствует украинского хлопца. Кто ясно мысли, тот ясно излагает. Такие-редкость. Иван Петрович Сидоров встречал только троих с острым как бритва умом и точным немногословным изложением. / Раньше обычным средством связи была телеграмма. Слово в ней стоило 3 копейки.Идеалом комментатора для Ивана Петровича Сидорова есть прожившийся студент , на последние медяки отбивший родителям телеграмму: Пятидесятирублируйте.
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Мог бы написать короче: голоден. Или ещё короче: нищ. Эффект был бы аналогичным.
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"...Темою фіналу дебатів стала "Чи мають канали теле- і радіомовлення бути краще захищеними від впливу уряду?"..."
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Якась совкова тема.

Головне, що цю банальність серйозно пропонують для обговорення дітям. Львівський школяр Єлейко посів 1-ше місце в міжнародних молодіжних дебатах у Братиславі - Цензор.НЕТ 7169
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛьвовский школьник Елейко занял 1-е место на международных молодежных дебатах в Братиславе. ФОТО
 
 
 
 
 
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